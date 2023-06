Daniel Bisogno descartó cirrosis hepática y confesó la verdadera razón de su hospitalización

Antes de su hospitalización vivió momentos de estrés debido a que los doctores no daban con un diagnostico preciso.

Después de que Daniel Bisogno sufriera una ruptura de várices esofágicas y estuviera en terapia intensiva durante varios días. El jueves pasado el conductor reapareció durante una entrevista realizada por Ventaneando en donde habló de su estado de salud y de las sospechas que tuvo de ser portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), del cual salió no reactivo tras un gran susto.

Sin embargo, este 09 de junio, se transmitió en el vespertino de Tv Azteca una continuación de dicha plática y el presentador descartó las versiones donde se dijo que tendría cirrosis hepática. Además, aprovechó para explicar de su propia voz cuáles fueron los motivos que lo llevaron al hospital.

Qué originó la hospitalización de Daniel Bisogno

El presentador contó ante las cámaras de TV Azteca que los médicos no lograban entender por qué sus defensas estaban bajas, porque estuvo sangrando internamente poco a poco.

“La anemia y eso fue lo que provocó esto. (La ruptura de várices esofágicas) se podía originar de tres formas: pérdida de peso estrepitosa, azúcar combinada y la tercera es un daño hepático. Parece que es una combinación de las tres cosas”, relató.

Foto: Cuartoscuro

Para concluir el asunto, Daniel Bisogno destacó que después de todo, actualmente se encuentra “libre de todo tipo de virus y bacterias”, ya que los doctores también descartaron que tuviera hepatitis.

Cómo empezaron los problemas de salud de Daniel Bisogno

En la plática que tuvo con Chapoy, Bisogno contó el jueves pasado que durante muchos años sufrió inseguridades debido a su físico. Por ende, en algún punto de su vida se contactó con un especialista en nutrición y comenzó a bajar abruptamente de peso.

“Empecé a sentirme débil, mal y empecé a pasármela mal de repente. De repente vino un susto en mi vida, se metieron a robar mi casa y se me despegó la azúcar, no le di importancia. A partir de ahí vienen cambios en mi vida físicos y emocionales, porque en ese tiempo dejo de estar con la madre de mi hija y empecé a sufrir por no poderla ver crecer”, comentó.

Daniel Bisogno reapareció tras problemas de salud (Instagram: @chapoypati)

Bisogno narró que los médicos le dijeron que posiblemente tenía un problema de amibas, ya que sus defensas estaban muy bajas. Sin embargo, después del tratamiento, no mejoró esta situación.

Fue por ello que los expertos en salud le recomendaron que se hiciera un sinfín de estudios, entre ellos una prueba de VIH, no obstante, los primeros resultados no fueron concluyentes.

“Llegué, la prueba me la hice y entonces era de ínfima categoría se veía como que medio... me dice es que para nosotros es positivo”, le dijeron.

Sumamente preocupado, Bisogno contactó a su médico de confianza y este le dijo que no era del todo fiable el resultado.

“A nadie le conté nada, porque sigue existiendo este prejuicios (...) le hablo al doctor le digo, dame los resultados. Me dice, cálmate, si tu estás tan seguro ve a hacerte un recuento viral”, destacó.

Daniel Bisogno tuvo problemas por su peso (Foto: Cuartoscuro)

El conductor de Ventaneando permaneció unos días bajo la incertidumbre debido a que estaba a la espera de los nuevos resultados. Por fortuna, cuando estos le llegaron, fueron negativos a VIH.

“El resultado del laboratorio médico, con unos huevos, decía: ‘No reactivo’”.

Bisogno lloró al recordar cuando se despidió de su hija al pensar que moriría

Otro momento que conmovió fue cuando Bisogno se adentró en el último episodio que vivió. El artista relató que un día comenzó a evacuar y vomitar con sangre, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital.

Así, después de que los médicos le dijeran a Daniel que tendrían que operarlo porque se estaba desangrando, el conductor tuvo mucho miedo de no poder reencontrarse con su hija Micaela.

Daniel Bisgno en entrevista con Paty Chapoy contó sobre su experiencia en su hospitalización .

“Yo no podía dejar de pensar en que en alguna de esas no volvía a salir, porque uno no tiene la vida comprada. En lo primero que pensé fue en Micaela y todavía tuve el tiempo de decirle: