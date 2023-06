Andrea Escalona reacciona a reaparición de su exnovio Daniel Bisogno tras problemas de salud: “Qué valiente”

Antes de su hospitalización vivió momentos de estrés debido a que los doctores no daban con un diagnostico preciso (Ventaneando)

Daniel Bisogno conmovió a México el pasado 08 de junio al reaparecer en una entrevista que dio para Ventaneando y donde se sinceró sobre su actual estado de salud. Ante esto, varias figuras del medio reaccionaron y Andrea Escalona -exnovia del famoso- se mostró sorprendida con las revelaciones.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación, donde la conductora de Hoy fue cuestionada sobre el momento en que Bisogno confesó en el vespertino de TV Azteca que tuvo que hacerse pruebas de VIH debido a sus bajas defensas y por recomendaciones médicas.

Qué dijo Andrea Escalona sobre Daniel Bisogno

La famosa se conmocionó después de que algunos periodistas le explicaran las declaraciones que dio su expareja.

“Qué valiente Daniel, porque aparte se dedica a lo que se dedica, ama su trabajo de toda la vida. Pati que es como su mamá, Pedro, tienen una hermandad muy fuertes”, comenzó a decir.

Andrea Escalona y Daniel Bisogno mantuvieron un romance (Fotos. @andyescalona_ / IG.- @bisognodaniel / IG.)

Escalona destacó que durante todo este tiempo que Bisogno ha estado con algunos problemas de salud y que fue internado de emergencia, se comunicó con él. Además, la artista lamentó no ser tan cercana actualmente a su ex.

“Cuando me enteré de la noticia, le escribí a Dani. A veces no soy de las que está presente todo el tiempo, porque tampoco sé cómo está la otra persona (...)Le escribí, lo he pensado mucho, lo he soñado, lo he tenido mucho en mi pensamiento, en oración, saben del amor que le tengo”, explicó.

Escalona rememoró que inició su relación amorosa con el conductor de Ventaneando en 2008 y que tras dos años de relación terminaron.

“Daniel siempre será un gran amigo y tendrá un lugar en mi corazón. Te quiero con todo el corazón, perdón si no me he hecho más presente, no te quiero abrumar con lo que tienes de tema de salud”, puntualizó y agregó:

El conductor vivió momentos muy angustiantes (Instagram: @chapoypati)

“Todos te mandamos la luz, en mi casa se reza por ti, se te manda la luz”.

Las declaraciones de Daniel Bisogno sobre su salud

Durante la emisión del jueves pasado en Ventaneando, se transmitió una entrevista que Pati Chapoy le hizo a Daniel Bisogno. Ahí, el controversial conductor se sinceró sobre el duro proceso que ha vivido recientemente.

De acuerdo con el artista, todo habría comenzado hace varios años, cuando tenía problemas con como percibía su físico y de pronto bajó muy rápido de peso. Desde ese momento, los médicos habrían identificado que el artista tenía las defensas muy bajas.

Tras un tratamiento por amibas, esta parte del actor aún continuaba igual, por lo que los doctores lo mandaron a hacer varios estudios incluidos la prueba de VIH.

Daniel Bisgno en entrevista con Paty Chapoy contó sobre su experiencia en su hospitalización .

“Primero pensaron que eran amibas y sí, pero el tratamiento fue fuerte, vuelvo a hacerme estudios hasta que el doctor me dijo hay que hacerse exámenes de todo”, contó.

La angustia del famoso incrementó cuando tras hacérsela el resultado no fue lo suficientemente claro.

“Llegué, la prueba me la hice y entonces era de ínfima categoría se veía como que medio... me dice el doctor: ‘Es que para nosotros es positivo’”, explicó.

Tras esto, Bisogno le habló a su médico de confianza y este le recomendó que se hiciera la misma prueba en otros sitios que serían un poco más confiables. Para ese momento, el artista ya se encontraba resignado al diagnóstico y dispuesto a empezar a tomar sus retrovirales de la forma más pronta posible.

“A nadie le conté nada, porque sigue existiendo este prejuicios (...) le hablo al doctor le digo, dame los resultados. Me dice, cálmate, si tu estás tan seguro ve a hacerte un recuento viral”, destacó.

El presentador acudió a realizarse este estudio y, después de algunos días de incertidumbre, recibió la noticia de que no tenía el virus.

“El resultado del laboratorio médico, con unos huevos decía no reactivo”.