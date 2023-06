AMLO felicitó a Manolo Jiménez por haber ganado la gubernatura de Coahuila: “No es un asunto partidista”

El presidente explicó que le envió un mensaje de felicitación al gobernador electo de Coahuila, pues, dijo, la mayoría de los que participaron en la elección del pasado domingo, votaron por él

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), felicitó al gobernador electo de Coahuila, el priista Manolo Jiménez. Así lo dio a conocer esta mañana, durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Te puede interesar: Manolo Jiménez presumió ventaja de dos dígitos en Coahuila: “Estamos en el equipo ganador”

“Ya le envié un mensaje de felicitación, porque el pueblo, la mayoría de los que participaron en la elección, votaron por él, él es el gobernador ahora electo, y luego va a ser el gobernador constitucional, y necesitamos tener buena coordinación, trabajar juntos, porque no es un asunto partidista, no es un asunto de nuestras maneras de pensar que pueden ser distintas”.

Dijo que, independientemente de quien esté gobernando, tienen que servirle al pueblo de Coahuila, y a todo el pueblo de México. “Siempre he dicho que una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno, partido, como su nombre lo indica, es una parte, el gobierno representa a todos, el presupuesto que maneja el gobierno es de todo el pueblo”.

Te puede interesar: Manolo Jiménez es el virtual ganador en Coahuila, según conteo rápido

Señaló que habrá buena relación, y que en Coahuila hay obras muy importantes en proceso, como el agua saludable para la laguna. “Vamos a concluir esa obra que va a beneficiar a la laguna de Coahuila y también a la laguna de Durango”. Señaló que se ha estado apoyando con programas de Bienestar en Durango y en Coahuila, ambos estados con gobiernos priistas, “se está aplicando el programa sembrando vida, que ayuda mucho para reforestar y para que la gente tenga trabajo, sobre todo los jóvenes, que no se dediquen a otras actividades, a otras siembras de drogas, y estamos construyendo caminos en las comunidades más apartadas de Durango, y también lo estamos haciendo de manera conjunta con el gobierno del Estado”.

El pasado domingo, Manolo Jiménez resultó ganador en la elección de Coahuila. (Twitter/ @manolojim)

Dijo que lo mismo ocurre en Coahuila, donde continúan los programas del Bienestar. “Estábamos esperando que pasaran las elecciones para concluir con la entrega de apoyos, ya pasaron las elecciones y ahora van a estarse entregando las becas, todo lo que está pendiente, pero no hay ningún problema”.

AMLO dijo que depende del gobernador que sistema de Salud de Coahuila se incorpore a IMSS Bienestar

Ante la pregunta de si habría la posibilidad de que el sistema de salud de Coahuila se incorpore al IMSS Bienestar, el mandatario dijo que eso dependería del gobernador, pues hay algunos que no quieren.

Te puede interesar: 100 años del PRI en Coahuila: de la Revolución Mexicana a la 4T

“Hay algunos que no quieren porque, hay tres, desde mi punto de vista, factores, uno: que no se quieren desprender del manejo de el programa de salud, decir: ¿Cómo se va a federalizar si ya se había descentralizado? Lo cierto es que se descentralizó y no funcionó, porque eso del Seguro Popular ni era Seguro ni era Popular, entonces ahora se está federalizando, pero no quieren algunos desprenderse”.

El segundo factor que mencionó, es que los gobernadores pensaban que ellos podían ofrecer los servicios médicos. “Hatsa ahora no conozco ningún caso en donde en un estado funcionen bien los servicios de salud y que además no cobren, que sea gratuito, porque en todos, por esa mentalidad de enseñar a pescar, o la otra que mencionaba de que todos deben, es otra concepción, válida, lo que le decía una pareja de padres a sus hijas: van a seguir viviendo aquí en la casa, pero necesitan aportar 300 dólares mensuales, sino, ahuequen el ala, porque todo cuesta, tienen que aprender que todo cuesta”.

El presidente dijo que no todos los gobernadores quieren que el sistema de salud de sus estados se anexe al IMSS Bienestar. (Presidencia)

AMLO señaló que esa concepción predomina, y “en el caso de la salud, dicen: no, tiene que haber cuota de recuperación, pero, si funciona no habría problema, pero no funciona, entonces, uno es que no se quieren desprender, otro es que quieren ellos asumir el reto, pero cobrando, no gratuito, y lo tercero, que es lo más grave, es que algunos no quieren porque tenemos nosotros la obligación de entregarles sus fondos, si no aceptan, y entonces, al entregarles el dinero, ellos ya compran la medicina, ya pagan los servicios a los trabajadores de la salud, tienen que mejorar los hospitales, y en todo eso, antes, sin duda, había chanchuyo”, explicó.