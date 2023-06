Yahir volvió a hablar con su hijo Tristán después de meses de distanciamiento

Yahir volvió a hablar con Tristán y mantienen contacto (Instagram/@yahirmusic)

Yahir reveló que de nuevo retomó comunicación son su hijo mayor, Tristán, después de alejarse de él por abrir una cuenta de OnlyFans y vender videos íntimos y recaer en las adicciones.

En vísperas del Día del Padre, el ex académico compartió con Eden Dorantes que ha hablado con Tristán, quien está decidido a rehabilitarse e iniciar su carrera artística, con la que quiere seguir sus pasos.

“Estoy en comunicación ahí con Tristán, sé que está bien, que va sacando su música nueva”

Tristán tiene 25 años y desde que es mayor de edad se ha alejado de Yahir (Instagram/@tristan_gss)

No obstante, confesó que actualmente se está enfocando en su hijo menor, Ian, con quien está viviendo una “luna de miel” como papá.

“Son dos cosas muy distintas (...) Estoy viviendo con mi chamaco, ya sabes, la luna de miel a los seis años, es una cosa hermosa”, compartió el cantante.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que algún día haga una colaboración con Tristán, reveló que no ha escuchado las canciones de su hijo, por lo que antes de trabajar con él, tendría que revisar qué ha lanzado.

El cantante en repetidas ocasiones intentó ayudar a su hijo, pero después de años decidió dejar su lucha (Instagram/@tristan_gss)

“Vamos a ver qué pasa. La verdad, no sé bien cómo están sus cosas, sus tiempos, no he escuchado nada de lo que ha hecho, pero bueno, primero quiero escuchar a ver qué onda”

En febrero, Yahir confesó que no mantenía contacto con su hijo desde meses atrás por el estilo de vida que llevaba, pues no estaba de acuerdo con ello.

Asimismo, dijo que le dolía no poder compartir con Tristán los buenos momentos que vivía con el resto de su familia, pues así como él lo quería, sabía que su hijo sentía lo mismo por él.

Tristán actualmente se dedica a la música, quiere seguir la carrera de su padre (Instagram/@tristan_gss)

“Me duele cuando no está, me duele mucho y quiero que esté bien, quiero que le vaya bien en lo que esté haciendo y que sea feliz. Cuando él quiera regresar a casa, las puertas están abiertas”, compartió con Ventaneando.

Además, para cerrar el tema, pidió que ya no le preguntaran por su hijo, pues le era difícil hablar sobre la relación que mantenían.

La rehabilitación de Tristán después de abrir OnlyFans

El pasado abril Tristán reapareció para dar una entrevista a Ventaneando, con un nuevo look y otra idea de lo que quiere hacer en su vida.

Confesó que decidió alejarse de las drogas y rehacer su vida, lanzándose como cantante y enfocándose en ello.

El primogénito del ex participante de “La Academia” aseguró que no se averguenza de su pasado en OnlyFans y su orientación sexual

“Yo ya no puedo darme el lujo de estarme despertando tarde, de ser indisciplinado y, a parte, estar en sustancias. No, al contrario, yo quiero ser un músico y estoy luchando por ello”, compartió.

Además, había buscado a su papá para volver a hablar con él después de un año en el que habían perdido contacto.

En cuanto a su contenido en OnlyFans, aseguró que no se avergonzaba por lo que llegó a hacer ya que resultó de una situación en la que se sintió desesperado.

El contenido que publicó Tristán fue polémico ya que eran videos manteniendo relaciones con su ex novio (Instagram/@tristan_gss)

Reveló que en aquella época tuvo que buscar la forma más fácil de conseguir dinero para pagar sus deudas y encontrar un lugar dónde vivir. Explicó que para él “eso fue un impulso y yo no digo que esté mal o bien, simplemente es como cada quien lo ve”.

Yahir, por su parte, decidió alejarse de su hijo porque de esa forma quería demostrarle que no estaba de acuerdo con su forma de actuar, principalmente al tratarse de sus adicciones y el contenido erótico que vendía.

Cabe recordar que tiempo atrás, Yahir y Jaqueline Fierros, la madre de su hijo, lo internaron en una clínica de rehabilitación en contra de su voluntad, también pidieron ayuda de expertos, pero no sirvieron sus intentos ya que Tristán siempre volvía a sus antiguas amistades, según el cantante.