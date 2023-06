Sandra Cuevas afirmó que Claudia Sheinbaum nunca será presidenta de México

La alcaldesa de Cuauhtémoc calificó de la jefa de gobierno como una mujer gris y sin conocimiento (Cuartoscuro/Twitter/@Claudiashein)

La doctora Sandra Cuevas, alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, fue tajante al asegurar que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo jamás será presidenta de México, debido a que no tiene los conocimientos y “es una réplica mal hecha” de Andrés Manuel López Obrador.

“No será presidenta nunca, no podrá ganar ni por carisma, ni por conocimiento, ni por nada. Carece de todo. No me cae mal, simplemente, pero veo una mujer acartonada y gris. Es la réplica mal hecha del presidente de la República (Mexicana). Será candidata, pero no será presidenta”, afirmó Cuevas Nieves.

Recalcó que es muy feo que las mujeres hayan peleado tanto por sus derechos y quiera gobernar una mujer que recibe instrucciones de un hombre. “No gobernará ella, sino López Obrador, a ella la puede la puede manipular y manejar”.

En entrevista con Adela Micha, la alcaldesa comentó que al partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no le ganarán la contienda para la Presidencia de México, “pero hay un perfiles mucho mejores que ella (Sheinbaum) como Marcelo Ebrad y (Ricardo) Monreal”.

Sandra Cuevas definió al senador Ricardo Monreal como un “animal político” y lo subestiman. (EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Sobre el senador Ricardo Monreal, la funcionaria resaltó que es un “animal político”, “lo subestiman, pero da pasos importantes. Es uno de los hombres más poderosos. En tanto, (Marcelo) Ebrad es gran operador, está muy bien preparado, no se dirige por el estómago como Claudia, tiene el conocimiento y su gran diferencia es que tiene la experiencia”.

Además, señaló que si gana la Alianza en la Ciudad de México, tendrán atada de manos a Claudia Sheinbaum porque dejará muchos temas de corrupción, los cuales se le investigará. “Qué mejor que la oposición esté gobernando (en 2024) para empezar a hacerle sus carpetas de investigación por actos de corrupción”.

Confirma su deseo de ser titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana

Sobre el cuestionamiento si le interesa postularse para Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que todavía no me interesa. “Me gustaría apoyar desde el tema de seguridad, acompañar a cualquiera de mis candidatos favoritos. Santiago Taboada y Adrián Rubalcava”.

Reiteró su deseo de estar al frente de la Secretaria de Seguridad Ciudad, “me siento con la capacidad, estamos en una ciudad sumamente insegura. El crimen organizado cada vez tiene más plazas, está cada vez mas apapachado por la mismas autoridades. Por eso se necesita una mujer fuerte una mujer valiente que no le tiemble la mano. Que tenga la capacidad de entrar a los reclusorios, de entender el sistema de justicia y no dar abrazos. La delincuencia se combate con fuego”.

Sandra Cuevas indicó que la alianza tiene grandes posibilidades para ganar la gobernatura de la Ciudad de México con sus candidatos, Adrián Ruvalcava, alcalde de Cuajimalpa, y Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez. Y comentó que a diferencia de candidatos para la presidencia no hay ninguno que puede derrotar al gobierno actual.

“La oposición se está durmiendo, lo digo con todo respeto, apenas están viendo que harán, mientras el presidente ya está operando. Ya está sacando a sus ‘cuatro fichas’ a que hagan territorio. Se están adelantando y nosotros pensando quién va y no lo encontramos”.

La alcaldía Cuauhtémoc se ubica como la segunda mejor

Sandra Cuevas afirmó que la alcaldía Cuauhtémoc está calificada y posicionadas como la segunda mejor de la Ciudad de México y la séptima a nivel nacional, “pese a estar navegando con adversidad, hemos dado muy buenos resultados, hemos recuperado espacios públicos grandes. Eso es darle seguridad a la gente, porque se rescatan espacios. Porque hay luminarias, se les das arte al poner esculturas y les das una forma de vida distinta a los habitantes y a los visitantes”.