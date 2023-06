Por qué Eugenio Derbez fue involucrado en la muerte de Paco Stanley

Eugenio Derbez fue involucrado en la muerte de Paco Stanley (Fotos: Instagram/@ederbez/Televisa)

El pasado 7 de junio del 2023 se cumplieron 24 años de uno de los asesinatos más polémicos y misteriosos del mundo del entretenimiento mexicano: la muerte de Paco Stanley. Aunque más de un famoso ha sido señalado y acusado de haber planeado todo, pocos saben que uno de los comediantes más populares de México fue investigado por las autoridades, pese a no tener nada que ver con el caso.

Eugenio Derbez se convirtió en un sospechoso más para las autoridades del gobierno de 1999 en la Ciudad de México, pues así lo confesó el también actor de telenovelas y series en una entrevista para Ventaneando, donde además detalló las razones que se le explicaron para que entendiera por qué estaba siendo señalado y qué tenía que hacer para comprobar su inocencia y desligamiento del polémico caso.

“Viene la muerte de Paco Stanley, y me llamaron a declarar, yo tuve que ir a declarar como sospechoso. Me mandaron llamar como sospechoso por ser enemigo de Paco Stanley y les dije, ‘Yo no soy enemigo de Paco Stanley’, y me dicen ‘Sí, pero es que hubo una guerra de espectaculares y usted lo atacó’, y tuve que ir a declarar, porque fui acusado de que era uno de los (involucrados)”, le explicó a Pati Chapoy en el famoso programa de TV Azteca.

¿Cómo afectó la muerte de Paco Stanley a Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez solo dio su declaración (Foto by Taylor Jewell/Invision/AP)

El creador de programas de comedia para Televisa como La Familia P. Luche no tuvo severas consecuencia luego de que medios de comunicación especularan que tenía relación con la planeación del asesinato del papá de Paul Stanley, pues su participación en el caso se limitó a brindar su testimonio, por lo que no tuvo que enfrentar ningún tipo de represalia o batalla legal.

Sin embargo, la suerte no fue la misma para otros famosos que eran muy cercanos al presentador de televisión, pues su mejor amigo fue señalado como el responsable de lo ocurrido, algo que 24 años después sigue causando gran eco en redes sociales pues ha confirmado que busca dejar plasmada su versión en un bioserie tal y como la plataforma Amazon Prime lo hará con Paco Stanley.

Mario Bezares: dispuesto a demandar por bioserie no autorizada de Paco Stanley

La bioserie no autorizada de Paco Stanley continúa dando de qué hablar sin aún haber sido estrenada o contar con algún avance oficial. Quien fuera su mano derecha y colaborador por excelencia para su divertido baile denominado “el gallinazo” ya rompió el silencio y aseguró no estar dispuesto a que se lucre indebidamente con su imagen y nombre, así como confirmó que no cierra la posibilidad de seguir con sus planes de realizar una propia.

Mario Bezares fue el principal sospechoso de la muerte de Paco Stanley. Tras un año en prisión, fue liberado por falta de pruebas.

Mario Bezares habló para las cámaras de Venga La Alegría sobre la gran controversia que gira en torno de una famosa plataforma streaming que tiene como protagonista a actores de talla internacional como Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez. Sin miedo alguno y de forma contundente, el también actor amenazó con proceder de forma legal en caso de que su historia nuevamente se vea perjudicada por el sensible asesinato de quién fue su amigo.

“Pues estamos ahí viendo qué es lo que va a pasar y suceder para que nuestros abogados puedan intervenir en esto. Mis abogados están al pendiente de que no vaya a existir una agresión hacía mi persona, alguna mentira y sobre todo eso se actuará”, expresó el ex presentador de televisión.

También ha dado a conocer que aunque podría iniciar una batalla legal con la casa productora de la bioserie no autorizada, buscará plasmar su historia en un formato igual, aunque de momento no hay mayores detalles.