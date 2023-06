¿La sentencia a favor de Yasmín Esquivel es inapelable?: qué dice el sistema jurídico mexicano

Experta explicó a Infobae México si la sentencia a favor de Yasmín Esquivel es o no inapelable (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

El tema del plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa sigue en voga en todo el sistema político mexicano, especialmente luego de que el equipo legal de la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que una jueza en el ámbito civil emitió una “sentencia inapelable” que determinó que es la única autora del trabajo de titulación en cuestión.

“Se trata de una sentencia inapelable, en la que se ha determinado, de manera definitiva y firme, que Yasmín Esquivel es la única autora de la tesis”

No obstante, el término “sentencia inapelable” rápidamente saltó a la discusión pública, pues pocas veces se ha escuchado. Lo anterior motivó a Infobae México a buscar a la abogada Leslie Jiménez Urzúa, quien explicó si este concepto está contemplado en el marco jurídico del país.

Una jueza determinó que la ministra de la SCJN es la autora de su tesis

¿La sentencia puede ser apelable?

El primer punto a destacar, de acuerdo a la abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es que toda sentencia es apelable y la persona o institución afectada puede recurrir a otra instancia, debido a que el sistema jurídico mexicano no establece que sólo exista una autoridad única para abordar el caso.

Te puede interesar: Yasmín Esquivel dejó atrás el tema de plagio: “Soy la única autora de la tesis”

“La sentencia es apelable o se puede recurrir porque nuestro sistema jurídico contempla que para un juicio no solamente existe una autoridad única para conocerlo, existe lo que se le llaman como instancias (...) y en caso de que también se recurra: el juicio de amparo”, refirió este jueves 8 de junio.

Lo anterior, se detalló, puede ocurrir porque cuando una sentencia es emitida en primera instancia y no le beneficia a ninguna de las partes involucradas, en este caso en materia civil porque se trató de juicio civil, se puede recurrir y si se recurre, después se puede ir a un juicio de amparo. Aunado a lo anterior, la experta reiteró que la sentencia resulta apelable porque el sistema mexicano lo contempla en sus normas. Además, dejó en claro que no existen sentencias inapelables y, mucho menos, en primera instancia debido a que es un derecho de tutela efectiva de la justicia.

La UNAM no forma parte de la "sentencia inapelable" de la que habló el equipo legal de la ministra Yasmín Esquivel (Twitter/UNAM/@YasminEsquivel)

En otro punto de análisis, la jurista puntualizó que el caso presenta algunas particularidades, debido a que no se cuenta con mucha información, además de que los abogados —en la conferencia de prensa de esta mañana— no brindaron mayor detalle de la resolución, por lo que un análisis profundo podría ser complicado, debido a que se desconoce el contenido de la sentencia, así como cuáles fueron los resolutivos de la jueza en este caso.

Te puede interesar: No hubo plagio: jueza declaró a Yasmín Esquivel como la única autora de su tesis

“Ellos nada más manifestaron que es inapelable, por lo que se sabe, fue una jueza de lo civil en Ciudad de México, por lo tanto, es primera instancia, entonces se puede recurrir a una sala civil, que es la segunda instancia para recurrir a esa sentencia, que sería el recurso de apelación en salas, que es la autoridad encargada de recibir estos casos”, fue lo que explicó cuando se le cuestionó sobre cuál sería el procedimiento a seguir, en caso de que la persona o institución afectada decida impugnar el tema.

¿Cuál es el papel de la UNAM en el caso?

Pese al posicionamiento que emitió la defensa de la integrante de la Suprema Corte, la UNAM emitió un comunicado en donde dio a conocer que no fue notificada sobre la resolución, por lo que los efectos no le conciernen, ya que no forma parte de la resolución jurídica, ante lo cual no frenaría el trabajo del Comité de Ética.

Te puede interesar: UNAM continuará su defensa contra Yasmín Esquivel y acusó no haber sido notificada de la resolución

Ante dicha postura que tomó la Máxima Casa de Estudios del país, la abogada Leslie reiteró lo dicho por la Universidad, pues indicó que al no formar parte de la sentencia, entonces la determinación no debe de ser acatada tras el juicio en materia civil.

“La UNAM no está citada, entonces la decisión que haya tomado la jueza le va y le viene, realmente lo único que le converge a la Universidad es en los procesos en donde está citados y nombrados, en este juicio civil ni los nombraron ni los citaron, entonces la decisión de la jueza, en términos de lo que tenga que ver la Universidad no le checa ni le afecta”, expresó.

La UNAM publicó un comunicado por el tema Yasmín Esquivel (Twitter/@UNAM_MX)

¿Qué sigue en el caso de Yasmín Esquivel?

Tras todo lo acontecido, la ministra Esquivel Mossa utilizó su cuenta oficial de Twitter para dar a conocer que, para ella, la resolución de la jueza marca un punto final, por lo que dio por terminado el tema, de forma pública, y reiteró que es la “única autora de la tesis”.

No obstante, la UNAM en su comunicado recordó que el tema aún no se cierra, especialmente porque se encuentra enfrentando dos juicios en materia de amparo y dos en materia civil; además de que corroboró que existe un proyecto en la Suprema Corte, en manos del ministro Juan Luis González Alcántara, donde se analizarán todas las quejas en contra de la jurista.

Fue ante este último punto que la experta se sumó a la idea de que el tema no se encuentra zanjado, sino que aún falta conocer qué es lo que hará el ministro Alcántara Carranca, mismo en que tendrá que intervenir el área de especialización e interna de la Suprema Corte, al tratarse de un tema que involucra a un ministro.