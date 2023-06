La foto que presumió Armando Guadiana en el juego de la NBA tras su derrota en Coahuila

El ex candidato de Morena viajó a EE.UU (Cuartoscuro)

El excandidato a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, presumió una fotografía en uno de los últimos juegos de la NBA a tan solo dos días de haber perdido los comicios locales de este 2023.

El ex abanderado morenista utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar su viaje a Miami, Florida, en compañía de uno de sus hijos, con el fin de disfrutar la serie final de basquetbol entre los Heat y los Denver Nuggets.

Aunado a la fotografía, el ingeniero publicó:

“Disfrutando en compañía de mi hijo Armando de la serie final de la NBA en Miami, Florida de los Heat vs Denver Nuggets. Esta vez somos Miami. Let´s go Heat”

El excandidato utilizó las redes sociales para presumir la foto (Instagram/ArmandoGuadiana)

El ex candidato de Coahuila ha sido reconocido por sus gustos por los deportes y ligas del país vecino, pues a un día de que se diera el cierre de su precampaña, en febrero, el morenista había anunciado que adelantaría tal proceso para así poder viajar a Estados Unidos para ver el Super Tazón de Fútbol (Super Bowl), no obstante, desistió del viaje.

La imagen en el juego de la NBA es la primera foto en ser publicada por el morenista tras el cierre de la contienda electoral en la entidad coahuilense, en la cual se posicionó como el segundo candidato más votado por debajo de su contrincante de la alianza de la oposición, Manolo Jiménez.

Las elecciones del 2023 en Coahuila estuvieron enmarcadas por una destacable diferencia en las preferencias, pues desde el inicio de la contienda, el candidato de Morena se mantuvo por más de diez puntos por debajo del abanderado de la Alianza Seguridad Ciudadana, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Armando Guadiana, acusó una elección de Estado (Cuartoscuro)

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), tras la finalización del registro y computación de los votos de las cartas de escrutinio, colocó al candidato tricolor como el ganador virtual de la contienda, con el 56.93% de los sufragios.

Mientras que Armando Guadiana se llevó el 21.5% de los votos, seguido por el ex subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y abanderado del Partido de Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, con un 13.3%. Al final de la contienda se colocó Lenin Pérez, de la UCD y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con un 5.9%.

No obstante, pocas horas después de que cerraran las casillas electorales, y el PREP avanzaba, Armando Guadiana salió reconocer que los números no le favorecen, no obstante, acusó a los partidos de la oposición por hacer de esta contienda una “elección de estado”.

Foto: Cuartoscuro

En rueda de prensa, el abanderado de Morena, apoyado por el líder del partido, Mario Delgado Carrillo, indicó que la victoria de Manolo Jiménez fue gracias al gobierno priísta de la entidad, el cual es encabezado por gobernador Miguel Ángel Riquelme, el cual ejercieron prácticas ilegales durante la jornada electoral

“Según el reporte del PREP, observamos una tendencia desfavorable a nosotros, lo cual es consecuencia de la injerencia descarada del gobernador del estado a través de la policía estatal y algunas municipales. Fue una elección de Estado”, destacó el morenista.

En este sentido, el partido guinda acusó que, el mismo día de la elección, el gobierno de la entidad habría “levantado” a colaboradores de Morena que ayudaban en actividades de campañas. Según el líder de Morena, estas detenciones ilegales fueron negadas por las autoridades de la entidad, por lo exigieron a los responsables dar información que pudiera ayudar con el paradero de los morenistas.