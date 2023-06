Arath de la Torre aseguró que sus controversias afectan a sus hijos: “No tienen la culpa”

Arath de la Torre habló sobre cómo a sus hijos les han afectado las últimas polémicas (Instagram/@arathdelatorre)

Arath de la Torre respondió a las críticas que ha recibido sobre sus más recientes polémicas, pues enfatizó que a sus hijos les han afectado los comentarios que hacen contra él y quienes lo atacan deberían de considerar que es padre.

Después de las acusaciones que hizo Joana Vega Biestro contra Arath, el presentador de Hoy habló de sus hijos en entrevista con TVyNovelas, donde aseguró que esta situación y las demás controversias en las que ha estado envuelto afectan a Gala, Lucca y Lía, pues siempre ven lo que dicen en su contra en redes sociales.

“Mucha gente se ha olvidado de que soy papá (...) recordemos que Arath de la Torre también es papá, y que a sus hijos les llegan las cosas de las personas que intentan hacerle daño (...) Hay que tener cuidado porque ellos no tienen la culpa”

El actor aseguró que siempre se ha hecho responsable de sus errores y no se hace culpable, porque es un concepto que no le gusta (Captura de pantalla/YouTube)

El actor aseguró que él no se ve como culpable de sus polémicas porque la culpa para él es “un sentimiento católico”, él prefiere hacerse responsable de sus acciones y no ”victimizarse”.

“Soy responsable de lo que hago y sé a lo que le tiro cuando lo hago; eso siempre les he enseñado: hacerse responsables de sus acciones, no culpables, porque la culpa es victimizarse”, agregó.

También mencionó que, como padre, ha buscado sembrarle a sus hijos valores y protegerlos de los ataques que podrían sufrir, principalmente a través de redes sociales.

Gala, Lía y Lucca son los tres hijos que Arath tuvo con su esposa, Susy Lu (Instagram/susylu)

“Hay que cuidarlos mucho del bullying cibernético y de todo, pero lo más importante es sembrarles valores; los que nos dieron a nosotros y que vienen desde los abuelos: ser honestos, buenos ciudadanos, cuidar a la humanidad, que dejen huella en su paso por la vida...”

Joanna Vega Biestro acusó a Arath de la Torre de insultarla frente a su hija

El pasado 22 de mayo en Sale el Sol Joanna Vega Biestro reveló que en una fiesta infantil coincidió con Arath de la Torre, quien se acercó a ella para reclamarle por sus declaraciones acerca de su desempeño en los diferentes proyectos que tiene.

El motivo por el que Joanna habló de esto fue porque su hija, quien tiene dos años, estaba con ella y De la Torre no dudó en insultarla e intimidarla en frente de la niña.

La presentadora y el actor tuvieron un episodio polémico en una fiesta infantil; ambos salieron a dar su testimonio.

“El señor decidió, enfrente de mi hija de dos años, insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me va a volviera a meter”, relató. Joanna le pidió que respetara a su hija, pero él no le prestó atención.

Pese a que el protagonista de Dr. Cándido Pérez se disculpó públicamente con Vega Biestro, después dijo que ella había exagerado, pues él fue cuidadoso de que la menor no estuviera y no había levantado la voz.

“Yo creo que sí exageró porque ya al final de la fiesta, me acuerdo que estaba mi hija, la más chiquita (...) y estaba su hija, que tiene dos años, que además déjenme aclararles que no estaba presente su hija, fui cuidadoso con eso”, recalcó en Hoy.

El presentador contó su versión de los hechos

Joanna no se quedó callada y le respondió, recordando que sí estaba presente su hija y, además, la involucró en su reclamo al decirle que “la mierd* que sale de mi boca le iba a rebotar a ella y que tú ibas a estar ahí para verlo”, señaló.

La presentadora también aseguró que no exageró al platicar lo sucedido, pues le gritó diferentes groserías y la amenazó, por lo que quería dejar en evidencia su comportamiento con ella.

Arath cerró el tema ahí, aunque habría lanzado una indirecta a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen que decía “Golpean al lobo hasta que muerde y luego dicen que es malo”.