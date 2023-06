Alfredo Adame arremetió contra Paul Stanley y ‘La casa de los famosos’

El actor dice que a nadie le importa La casa de los famosos ni ver a Paul Stanley. Imagen: Televisa.

Alfredo Adame de nuevo es el centro de atención porque se refirió al famoso reality show de Televisa que se encuentra arriba de todas las tendencias. La casa de los famosos es sin duda el tema del momento por sus polémicos participantes, sus divertidos retos y todo lo controversial que puede resultar la convivencia entre catorce personalidades diferentes. Sin embargo, para el famoso ex conductor, dicho programa es algo que poco le importa a la mayoría y sus participantes, especialmente Paul Stanley, son en realidad algo irrelevante a lo cual prestar atención.

Te puede interesar: ¿Bárbara Torres huele feo? Paul Stanley se hartó de compartir ropa con la famosa

Así Adame arremetió en una sola entrevista contra tres cosas: Televisa, La casa de los famosos y el participante Paul Stanley. Y es que el también actor tiene mucho que opinar sobre los tres, porque de acuerdo a sus palabras, la televisora lo tiene vetado y nunca tuvieron intenciones de invitarlo a participar en su nuevo reality. Además Stanley en varias ocasiones se ha burlado de los desplantes hechos por Adame.

¿Por qué Alfredo Adame no estuvo en La casa de los famosos?

Hace algunos meses muchos creyeron que Adame volvería a Televisa por fin como parte del reality show parecido a Big Brother. Sin embargo, el final de la historia fue otro. Según el actor, la razón es porque la televisora comandada por Emilio Azcárraga lo tiene vetado. Aseguró que sí trataron de coquetear con él para engañarlo con una supuesta oferta para entrar al show, aunque lo único que querían era arruinarle otros prospectos.

(Foto: Cuartoscuro)

Adame consideró que aquello fue un error porque él es el “rey de los ratings” y Azcárraga desaprovechó una oportunidad de oro de convertir su programa en un verdadero éxito.

Te puede interesar: Paul Stantey arremetió nuevamente contra Mario Bezares por broma

“Yo estoy vetado desde hace mucho”, dijo. “El día que les renuncié me vetaron y luego me volvieron a llamar yo creo como distractores para que no fuera a La Casa de los Famosos de la otra empresa, ya ven que yo fui a Soy Famoso, Sáquenme de aquí, y gané con 13 millones 874 414 votos”.

Fue entonces cuando Adame aseguró que sin duda alguna los números están de su lado. No sólo por los votos obtenidos por la gente, sino también por los niveles de audiencia. Algo inédito para cualquier programa de ese estilo.

Te puede interesar: Quiénes son los hijos de Paco Stanley

“En la vida de los reality shows nadie había ganado por más de dos millones de votos, tremendo exitazo y no sólo soy el rey de los realitys, sino que soy el rey de los ratings”, aseguró contundente.

“A nadie le importa Paul Stanley”

Cuando a Alfredo Adame se le preguntó qué opinaba sobre La casa de los famosos, programa que actualmente corre por su primera semana, aseguró que “a nadie le importa” si el programa tendrá éxito, ni tampoco ver la vida de esos famosos y mucho menos la de Paul Stanley.

(Foto: Instagram/@paulstanleyd)

“Pues no sé qué auguran ustedes, ¿a ti te interesa ver a Paul Stanley?”, dijo el actor, quien no tiene una buena opinión del hijo de Paco Stanley, ya que en varias ocasiones se ha burlado de sus peleas.

“Y pues bueno creo que se amarraron la soga ellos mismos”, continuó. “Se pegaron un tiro en el pie, pero bueno, yo no soy nadie para decir, no soy mejor ni peor que nadie, yo soy igualito y lo único que hago es competir lealmente”.

Al final Alfredo Adame confirmó que es más feliz desde que dejó Televisa ya que allí no le pagaron bien y sus ingresos son mucho mejores, hasta tres veces más, que cuando trabajaba para la televisora.

Actualmente Paul Stanley participa en La casa de los famosos en compañía de Emilio Osorio Marcos, Wendy Guevara, Poncho De Nigris, Sergio Mayer, Raquel Bigorra y muchos más participantes que forman un total de catorce.