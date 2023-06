Tras rechazo a Televisa, Gustavo Adolfo Infante sorprendió en La casa de los famosos

El periodista de Imagen Televisión es parte del panel de La casa de los famosos

Hace algunas semanas se difundió la información de que Gustavo Adolfo Infante había sido visto en las instalaciones de Televisa San Ángel, lo que llamó la atención y propició especulaciones acerca de que el periodista de espectáculos dejaría su puesto en Imagen Televisión para incorporarse a la televisora propiedad de Emilio Azcárraga Jean.

Te puede interesar: La Casa de Los Famosos: Wendy Guevara revela que sufrió abuso sexual cuando era menor de edad

Fue su colega Verónica Gallardo quien dio a conocer en su canal de YouTube que el periodista de las exclusivas, como se autonombra, fue visto en el “piso de contrataciones” de Televisa, por lo que su incoporación a la empresa sería inminente.

“La semana pasada lo vieron que llegó al sexto piso. En el sexto piso está todo lo administrativo de Televisa, absolutamente todo, es donde entras a firmar un contrato porque ya te pusiste de acuerdo con el productor, con ejecutivos, de cuánto te van a pagar y no creo que haya ido a regalarles cacahuates”, señaló Gallardo a finales del mes de abril.

Te puede interesar: Wendy Guevara relató cuando casi fue asesinada con un machete

Ante este panorama fue el propio Gustavo quien en una emisión posterior de su programa en la plataforma de videos admitió que efectivamente sí se apersonó en las oficinas de la televisora.

La casa de los famosos México inició transmisiones este domingo 4 de junio (Foto: Archivo)

“No tengo por qué explicarle a nadie nada de lo que haga, si tengo citas laborales o no laborales en Televisa o en la BBC de Londres, o donde sea, yo lo expliqué en tiempo y forma a quien se lo tenía que explicar”, reveló.

Te puede interesar: Galilea Montijo explotó contra reportero por señalarla de prepotente

Ante algunos comentarios que señalaron una presunta “traición” por parte del reportero, Gustavo señaló que tuvo el permiso necesario por parte de sus superiores en Imagen Televisión para presentarse en Televisa.

“Yo antes de ir, no a una cita, a tres citas, con un ejecutivo de Televisa, altísimo ejecutivo, el que manda ahí en Televisa, antes de ir a esas citas, yo avisé y les dije ‘oigan, me están llamando y me están citando y voy a ir allá, entonces, entro con mi carro, me estaban esperando, me llevó una señorita de Relaciones Públicas a la oficina de este alto ejecutivo”, añadió Infante.

Sin embargo, tras los rumores, el periodista aclaró la situación y confirmó que efectivamente había sido invitado a una producción.

La llegada a Televisa de Gustavo Adolfo fue una realidad (Foto: Instagram)

“Hablando de La casa de los famosos va haber una versión México y han dicho en varios lugares que voy yo”, comenzó a decir.

El polémico presentador comentó que sí le habrían extendido la opción de convertirse en una estrella de reality, pero externó que decidió declinar la oferta.

“Quiero agradecer la invitación que me hicieron dos veces para entrar ahí, pero yo soy cien por ciento Imagen (...) Yo lo que hago y lo que soy se lo debo únicamente a esta empresa que ha confiado en mí por 20 años”, puntualizó a finales de abril de este año.

Sin embargo, parece que todo cambió en las últimas semanas pues Gustavo Adolfo apareció como panelista en el primer programa entre semana del reality show donde participan Wendy Guevara, Raquel Bigorra, Emilio Osorio, Poncho De Nigris y Paul Stanley, entre otras figuras.

Galilea Montijo conducirá las galas dominicales del reality show (Foto: Archivo)

El reportero apareció en La casa de los famosos México junto a Niurka, Eduardo Videgaray y Shanik Berman, para hablar de lo que ha pasado en las primeras horas de transmisión del programa que se puede sintonizar las 24 horas del día a través de Vix.

Momentos antes de aparecer al aire, Gustavo invitó al público a sintonizar el Canal 5 a través de una transmisión en vivo en su canal de YouTube:

Gustavo Adolfo Infante finalmente sí se integró como panelista a "La casa de los famosos México" (Foto: Instagram)

“Ahí vamos a estar sentados. Hay público y 4 sillones. Sí está chido, eh… súper majestuoso. Así que los invito a que le pongan al Canal 5″, comentó el titular de El minuto cambió mi destino mientras mostraba aspectos de la producción de Endemol, empresa encargada de los foros del programa que Televisa trajo a México luego del éxito que tuvo con Telemundo en Estados Unidos.