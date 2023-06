SCJN reafirmó suspensión a la segunda parte del Plan B

El Plan B sigue siendo materia de análisis en la SCJN (Cuartoscuro)

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que se mantendrá la suspensión de la segunda parte del “Plan B” a la reforma electoral, luego de que el Poder Ejecutivo y Legislativo presentarán recursos para impugnar la decisión de la Sala Superior.

Durante la sesión de este miércoles 7 de junio, los ministros desecharon los recursos presentados por la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado de la República en contra de la admisión que realizó el Máximo Tribunal a la demanda que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) y la suspensión que se dio a dicho trámite.

La ministra Yasmín Esquivel propuso desechar la controversia constitucional con el fin de que las reformas se mantuvieran vigentes; sin embargo, su propuesta solamente fue respaldada por la ministra Loretta Ortiz. En tanto, los ministros Luis María Aguilar, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán votaron en contra del proyecto.

Posterior a la propuesta de la ministra Esquivel Mossa, Aguilar Morales levantó la mano para nuevamente hacerse cargo del proyecto y así desechar las reclamaciones y confirmar la admisión de la controversia del INE, además de la suspensión de la segunda parte del Plan B, misma que fue aprobada.

El Plan B de AMLO en materia electoral resultó controversial (Infobae)

Conviene destacar que lo único que determinado la SCJN sobre la segunda parte del Plan B es la suspensión, pues que aún falta la discusión a fondo para determinar si se invalida o no las reformas que aprobaron las dos cámaras del Congreso de la Unión, tal como pasó con el primer paquete de cambios; no obstante, aún no hay fecha para esto.

Este segundo paquete de reformas aborda, como puntos principales, los recortes y modificaciones a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que fue uno de los pasos más controvertidos de la actual administración federal y que fue secundada por el Poder Legislativo.

En dicho paquete se prevén reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Legales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SCJN invalidó primera parte del Plan B

SCJN invalidó Plan B (SCJN/CUARTOSCURO.COM)

Fue el pasado 8 de mayo cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la primera fracción de reformas del Plan, luego de que se consiguieron nueve votos a favor para tomar dicha decisión. Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz fueron las que se opusieron.

El proyecto fue presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien previamente había admitido las acciones de inconstitucionalidad. El el trabajo que fue discutido por el pleno, el ministro argumentó que se presentaron hasta tres irregularidades a la norma, una de ellas en cuanto al Congreso, en segundo lugar la consulta popular a las poblaciones indígenas y los vicios legislativos que se presentaron en la Cámara de Diputados.

La violación de algunos procedimientos del Congreso de la Unión fue lo que más llamó la atención en la discusión, pues indicaron que se trató de un falta directa a los artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

“La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del decreto cuestionado, por violación directa a los artículo 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el reglamento de cada cámara, desconociéndose con el ello el principio de deliberación informada y democrática”, se explicó.