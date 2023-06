Por qué Gustavo Adolfo Infante apareció en Televisa: “¿Dónde quedó mi lealtad con Imagen Televisión?”

Gustavo Adolfo Infante finalmente sí se integró como panelista a "La casa de los famosos México" (Foto: Instagram)

Gustavo Adolfo Infante dejó a más de un televidente con el ojo cuadrado luego de que sorprendiera participando en una gala de La Casa de los Famosos México, en el Canal 5, para Televisa tras haber asegurado que era “cien por ciento Imagen Televisión”. Razón por la que ha tenido que salir en sus redes sociales ha explicar qué fue lo que lo motivó a aceptar la invitación puesto a que de manera anticipada ya había sido señalada de traición.

Tras su participación a lado de otros importantes panelistas como fue el caso de Niurka Marcos, Eduardo Videgaray y Shanik Berman, en redes sociales su trabajo en los fotos de San ángel dio mucho de qué hablar, siendo el principal motivo por el que ni siquiera se esperó a su matutino para aclarar la situación.

“Salí de Imagen Televisión, porque estaba en De Primera Mano, pase a mi casa a comer y de ahí me arreglé para irme a La Casa de los Famosos México; llegó un momento en el que pensé que no llegaba a San Ángel por las fuertes lluvias. Opinando, el Apio como jefe de la casa me gusta, aunque de los que me caen muy bien de ahí son Poncho de Nigris, Paul Stanley aunque con Sergio Mayer no hay no hay ni un cuatro de amistad con el pinch* fanfarrón este, diputado ratero, corrupto, no hay relación”, inició.

¿Gustavo Adolfo Infante traicionera Imagen Televisión?

El presentador de “Sale El Sol” sorprendió a los televidentes de “La Casa de los Famosos México” luego de haber asegurado que le era “fiel a su televisora”

Aunque gran parte de su video compartido en redes sociales y su canal de YouTube fue para hablar sobre su impresión de los personajes y lo mucho que no tolera al esposo de Issabela Camil, el famoso presentador de Sale El Sol rompió el silencio sobre su supuesta traición a la empresa por ingresar a Televisa.

“Gran escándalo porque estuve en La Casa de los Famosos y lo primero que dijeron fue ‘Pinche mentiroso, no que no te habían invitado a estar adentro’ o que digan ‘Va de mal en peor la casa’ así que aquí les voy a responder. Sí, sí me invitaron a participar y lo sostengo, tengo la carta invitación de la empresa Televisa, pero decidió yo no participar porque estoy en Imagen, esa es mi casa, de los que llevo 20 años comiendo con Grupo Imagen e Imagen Televisión, ellos me pagan y yo soy leal”, inició.

Gustavo Adolfo Infante externó que todo se trató de una serie de permisos que solicitó puesto que los jefes que tiene dentro de Imagen Televisión no son sus amigos y él respeta dicha jerarquía, pues ellos son quienes le han “pagado por más de 20 años”.

Emilio Osorio, Poncho de Nigris y Wendy Guevara son dos de las estrellas más comentadas en redes sociales del reality show (Foto: Instagram/@lacasafamososmx)

“No tengo ningún tema, yo lo he dicho de forma privada y pública: yo de Imagen Televisión solo me voy el día que ellos me despidan. Porque eso es a lo que yo llamo lealtad y además me pagan, bendito Dios, muy bien. Entonces que digan ‘¿Y la lealtad de este wey, pinche hocicón’ yo les digo okay, solicité un permiso a mis jefes en Imagen con ciertas condiciones, porque allá tampoco son mis amigos, que quede muy claro, solo son mis jefes y pusieron las condiciones para que yo pudiera venir yo acá, entonces pedí el permiso porque yo no me mando solo “, agregó.

El reportero apareció en La casa de los famosos México junto a Niurka, Eduardo Videgaray y Shanik Berman, para hablar de lo que ha pasado en las primeras horas de transmisión del programa que se puede sintonizar las 24 horas del día a través de Vix.