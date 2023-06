Mañanera, minuto a minuto: encuesta para elegir a candidato de 2024 ya es un “método acreditado”, dijo AMLO

Señaló que en el caso de Marcelo Ebrard tiene tiempo para pensar quién puede sustituirlo en el cargo. No obstante, destacó que se trata de un hecho inédito, pues la tradición anteriormente era el “dedazo”.

“Por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición. En el caso que nos corresponde; en el bloque conservador ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás para buscar el acuerdo como lo han hecho en los últimos tiempos”, indicó.