Karely Ruiz donó miles de pesos de su bolsillo para ayudar a un niño

Karely Ruiz gastó miles de pesos para apoyar en los gastos a un menor de edad. (karelyruizmonly)

Karely Ruiz, popular modelo de la plataforma para adultos OnlyFans, ahora realizó una acción de caridad donando miles de pesos de su bolsillo para ayudar a un menor de edad el cual le agradeció en las redes sociales por el gesto y por el donativo que, aseguró, también podrá ser utilizado como ayuda para otros niños.

Fue a través de una publicación y un video en la plataforma digital Facebook en una página de una fundación que comparte peticiones, seguimientos y noticias sobre los casos de algunos menores de edad que sufren enfermedades que deben ser atendidas en clínicas de especialidad, lo que implica grandes costos.

De entre todos ellos destacó el videoclip de un pequeño que fue grabado por su mamá mientras sonríe y sostiene un papel con un mensaje de agradecimiento para Karely Ruiz por el donativo que hizo para que pudiera continuar con sus estudios clínicos y con el tratamiento.

No es la primera vez que Karely Ruiz realiza donativos a causas sociales. (@karelyruizmonly)

Asimismo, el menor de edad y su familia agradecieron a la fundación Un bolillo para todos, pues aseguran, fue gracias a esta organización con fines sociales no lucrativos que la estrella del internet pudo hacer llegar el dinero al pequeño que necesitaba la donación económica.

¿Cuánto dinero donó Karely Ruiz?

Karely Ruiz anteriormente dijo que está “facturando en tanga” para apoyar a quienes más lo necesiten y bajo este lema realizó una donación por más de 36 mil pesos para que el menor de edad pudiera recibir su tratamiento médico para tratar una enfermedad que no especificaron. Cabe destacar que el dinero que otorgó a la fundación lo hizo de su propio bolsillo debido a que la modelo no pidió apoyo y ni siquiera lo publicó en sus redes sociales.

Este fue el mensaje de respuesta al agradecimiento por el donativo (Captura Facebook)

La mujer que grabó el video dedicado a Karely Ruiz aseguró que el dinero que habían recaudado con anterioridad para cubrir los gastos médicos del menor de edad ahora será donado para que otros niños puedan cubrir parte de sus análisis clínicos o tratamientos que pudieran recurrir.

Este fue el mensaje de agradecimiento de la fundación:

“Mil veces gracias a por la donación de $36 mil 700 que pagarán el estudio del pequeño Ale, el cual se pagará mañana mismo. Gracias Karely por tu confianza y por sumarte con nosotros, mil veces gracias por tu apoyo. El dinero que se había recaudado se ocupará para otros pequeños en lista de espera que necesitan mucho de sus tratamientos... Llegamos a la meta!”.

Karely Ruiz donó más de 30 mil pesos para apoyar a un menor de edad con sus gastos clínicos. (@karelyruiz)

No es la primera vez que Karely Ruiz dona dinero o alimentos a los que más necesitan el apoyo económico, la ocasión anterior no lo hizo con niños, sino con perros que se encontraban en un albergue. La modelo de OnlyFans no sólo apoyó monetariamente, sino que también llevó comida para las mascotas, asimismo realizó tareas para cuidar de los animalitos.

Tras su visita al refugio la famosa de las plataformas digitales rompió en llanto debido a la condición en que encontró a diversos perritos con problemas de salud, lastimados, hambrientos o en malas condiciones debido a que apenas fueron rescatados de la calle o de lugares donde eran maltratados y estaban desatendidos.

“Voy saliendo de un refugio de mascotas y wow se me partió el corazón, cómo puede existir gente tan mala que los abandonen, maltraten, no entiendo qué tienen en la cabeza. pero me comprometo...”, dijo la influencer.

Karely Ruiz asistió a un refugio de perros y rompió en llanto por las condiciones en que algunos de los animales eran rescatados. (Ig: @karelyruiz)

La faceta caritativa de Karely Ruiz fue mostrada públicamente cuando pidió en redes sociales que etiquetaran a diferentes refugios y albergues de perros y gatos, principalmente, porque iba a realizar donaciones de manera personal para apoyar los gastos de estos lugares.

Ahora la modelo de OnlyFans sorprendió gratamente cubriendo los gastos médicos de un menor de edad que lo requería sin hacer alarde del gesto.