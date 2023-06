Hugo Sánchez ve a Santiago Giménez jugando en el Real Madrid

Hugol hizo historia con el Real Madrid, por lo que espera ver al Bebote vistiendo la playera de los merengues.

Santiago Giménez ha sido uno de los jugadores mexicanos más trascendentales durante este año futbolístico, tras conseguir el título de la Eredivisie del futbol holandés con el Feyenoord, contribuyendo con 23 goles.

A esto, el Bebote sin duda le lloverán ofertas de clubes europeos poderosos, y uno de los que está de acuerdo fue Hugo Sánchez, quien aseguró que el ex delantero de Cruz Azul tiene un gran nivel para jugar en la Liga Española.

El Pentapichichi en una conferencia de prensa mencionó que Santi Giménez está listo para jugar en las mejores ligas europeas, y sobre todo en la española, torneo que brilló en los años 80 con el Real Madrid.

“Ya me han estado preguntando. Obviamente que tiene la calidad y el talento para estar en el futbol español”, mencionó el ‘Pentapichichi’ en conferencia de prensa.

Hugol recomendará a Santi con los mejores clubes de España

Reportaron incidente en el vuelo de Santi Giménez (Instagram/ Santiago Gimenez)

Asimismo, Hugol reconoció que Santiago Giménez se encuentra en un gran nivel futbolístico, por lo que lo recomendará con los mejores clubes de España, entre ellos el Real Madrid.

“De ir al Sevilla, habría que decirle al ‘Tecatito’ para que lo recomiende de manera directa. Yo lo he hecho con todos los futbolistas y entrenadores mexicanos, por su puesto que lo seguiré haciendo”, agregó.

La Leyenda de los Pumas de la UNAM, cree que él hizo que el conjunto merengue esté al tanto del nivel futbolístico de los mexicanos, por lo que ahora asegura que el Real Madrid tiene en mira al Bebote como en su tiempo se fijaron en Javier Chicharito Hernández.

“Ya son cosas mayores. Ellos tienen muchos visores. México es un punto de mira, donde afortunadamente gracias a mí es muy seguido por parte del Real Madrid, por lo que mostré y lo que hice. Yo lo recomendaría a todos los equipos españoles. Mientras más jugadores mexicanos haya, mejor para todos nosotros”, concluyó.

Ahora que Karim Benzema oficializó su salida para jugar en el futbol de Arabia Saudita con el Al-Ittihad, Hugol aseguró que el inglés Harry Kane es una opción para sustituir al francés.

“Benzema nos ha dejado muchos goles, muchos partidos y muchos títulos. Eso pesa en todos los equipos del mundo en cuanto al tema del recuerdo. Aunque no se ha retirado, es una leyenda blanca que va a ser recordada para siempre”, comentó.

El inglés tuvo una buena campaña con el Tottenham. (AP)

Sin embargo, Harry Kane no es la primera opción para Hugo, ya que entre sus preferencias se encuentran el francés Kylian Mbappé y el danés Erling Haaland.

“Desde hace tiempo que digo que Harry Kane sería un buen delantero para el Real Madrid. Ahora se habla de que puede ir al Madrid, ese rumor está cerca, es una probabilidad. Aparte de Harry Kane está Halland, un nueve idóneo para el Madrid o Mbappé, la pareja ideal que sugiero”, manifestó.

Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v Clermont - Parc de Princes, Paris, France - June 3, 2023 Paris St Germain's Kylian Mbappe celebrates winning the Ligue 1 during the trophy ceremony Pool via REUTERS/Franck Fife

Por último, Hugo Sánchez expresó su deseo de que Carlo Ancelotti siga como DT del Real Madrid; además contó que pudo hablar con el italiano, quien le reveló que tras su etapa con los merengues se retiraría.

“Ancelotti es un entrenador completo. Me gustaría que se quedara por varios años más. La energía y fuerza de Ancelotti está demostrada. Tuve la oportunidad de hablar con él y me dijo que seguro que después del Real Madrid se retiraría. Hubo cierta duda tentación por parte de Brasil, que quería contratarlo. A mí me gustaría que Ancelotti se quedara dos o tres años más, para que se retire,porque con él, el Madrid está en buenas manos”, puntualizó.

Hugo, quien marcó 208 goles en 282 partidos oficiales con el Real Madrid, ha sido designado embajador de LaLiga Summer Tour, una gira en la que los clubes españoles Atlético de Madrid, Real Sociedad, Sevilla y Real Betis jugarán partidos este verano en México y Estados Unidos.