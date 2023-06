El valioso consejo que Niurka le dio a su hijo Emilio Osorio antes de entrar a La Casa de los Famosos

Niurka le recomendó a su hijo que "no se dejara de las gargolas" que invaden la industria del entretenimiento Foto: instagram/niurka.oficial

Previo a embarcarse en el reality La Casa de los Famosos, Emilio Osorio tuvo una conversación con su madre, Niurka Marcos, donde le dio varias recomendaciones para evitar que se meta en problemas tanto en el reality como en su futuro como actor.

Te puede interesar: Exhiben a Emilio Osorio en ‘La casa de los famosos’ porque no sabe lavar

“Mi mamá me ha dicho que no me deje, que hay muchas ‘gárgolas’, que si en algún momento alguien me hace algo, me defienda. Yo nunca le he tenido miedo a la verdad, soy una persona bastante sincera: pido perdón y si hay algo que debo exigir, lo exijo”.

Emilio, de tan sólo 20 años, es el más joven de todos los participantes del reality, y según él, su papel en el programa es hacer la mayor cantidad de travesuras posibles y divertirse, esto con la intención de que la depresión no se apodere de él mientras está con el resto de habitantes. De hecho, ya hizo sufrir a sus compañeros cortándoles el agua durante tres días.

El famoso hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos de momento es el favorito para ganar la temporada (Foto: Twitter/@brother_mexico)

“Soy el más chico de la casa, me tocan las travesuras, ser divertido, estar de un lado a otro como pirinola. No quiero aburrirme en la casa, creo que eso me va ayudar para que no se genere mi claustrofobia ni depresión”.

Te puede interesar: ¿Emilio Osorio regresó con Karol Sevilla? Ésta fue su confesión en “La Casa de los Famosos México”

Sin embargo, no todo ha sido diversión para el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, pues fue exhibido en La Casa de los Famosos por no saber lavar su ropa. “Colocar detergente y suavizante, oprimir en el botón encender o start, girar la perilla... no mam*s.... le voy a pedir ayuda a alguien”, dijo Emilio en un clip del programa que se ha vuelto viral en redes sociales.

El actor externó su preocupación porque no sabe lavar

Esto ha causado mucha polémica (y toda clase de memes en redes) porque en una reciente entrevista par TVNotas aseguró que sus padres habían sido “muy salvajes a la hora de educar”.

Te puede interesar: Nicola Porcella en ‘La Casa de Famosos México’: no aguantó y se orinó en pleno reto

“Son de la vieja escuela, lo cual me ha servido mucho”, aseguró la multifacética celebridad en la entrevista donde además confesó que Juan lo aventó a una alberca cuando era bebé para que aprendiera nadar.

Respecto a lo que llevó en su maleta para sobrevivir las próximas semanas, el también músico aseguró que tendrá problemas para componer debido a que no le permitieron llevar sus instrumentos, sin embargo, su madre le dio un consejo vital sobre lo que nunca debe faltar en su maleta.

“Alguna vez mi mamá me dijo que lo único que no me podía faltar en la vida son chones, llevo un mameluco, una cobijita; mi instrumento no me dejaron, a ver cómo compongo”, dijo Emilio Osorio sobre lo que llevó a su estadía en La Casa de los Famosos (Foto: Instagram@emilio.marcos)

“Alguna vez mi mamá me dijo que lo único que no me podía faltar en la vida son chones, llevo un mameluco, una cobijita; mi instrumento no me dejaron, a ver cómo compongo”.

En la misma entrevista con TVNotas, Emilio también habló de la dinámica que ha existido en su hogar tras la separación entre Niurka y Juan, asegurando que él se ha convertido en el intermediario entre sus papás, reiterando que esa relación acabó hace mucho tiempo.

“A veces soy el intermediario de ellos. Por ejemplo, mi mamá me habla y me pregunta por mi papá; luego mi papá me pregunta por mi mamá. Pero no porque haya algo entre ellos, eso se acabó, más bien lo hacen porque existe un respeto”.

Emilio Osorio confesó ser un intermediario entre sus padres Juan Osorio y Niurka Marcos (Foto: Instagram@produccion_osorio)

En lo que respecta a su madre, Niurka ha sido mostrada en varios medios como una mujer irreverente y siempre envuelta en polémica, lo que Emilio considera que ha estado fuera de contexto, pues desde su perspectiva, Niurka sólo se ha dedicado a defenderse.

“(Es) una persona delicada, sensible, sentimental, amorosa, aprehensiva, sobreprotectora, y ella no trata mal a nadie, solo se defiende”.

Emilio Osorio tienen toda la intención de aguantar hasta el último día en La Casa de los Famosos, y reiteró que el reality es una gran oportunidad para que su carrera continúe en ascenso.

“Mi sueño es ser grande en lo que hago, en mi carrera, en mi música y en la actuación y este tipo de reality funcionan para que la gente nos conozcan. No me da vergüenza nada, la gente ya sabe lo que tengo entre las piernas”, declaró.