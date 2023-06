Cuál es el logro “imposible” que Checo Pérez y Max Verstappen podrían obtener en F1

Checo Pérez y Max Verstappen han ganado todas las carreras de 2023 (REUTERS/Maxim Shemetov)

Después de haber conquistado el Campeonato Mundial de Constructores y la primera posición del Mundial de Pilotos en 2022, Red Bull Racing ha experimentado un sólido comienzo en 2023. En lo que va de la temporada, tanto Max Verstappen como Sergio Pérez han obtenido todas las victorias y podrían encaminarse a la conquista de un logro nunca antes obtenido.

La formidable racha invicta de Red Bull en las primeras siete carreras ha hecho pensar a los aficionados en la posibilidad de que sea el equipo austriaco el único ganador de las 22 programadas. Si bien a lo largo de la historia han existido equipos que se aproximaron a conseguirlo, es un récord que se ha mantenido intacto.

Haciendo honor a su corona, Max Verstappen se impuso en el GP de Bahréin, aunque en el GP de Arabia Saudita fue Sergio Pérez quien se llevó el triunfo. Desde entonces, los pilotos de Red Bull comenzaron a repartirse los primeros puestos, de tal suerte que el neerlandés se sobrepuso en Australia, Miami, Mónaco y España, mientras el tapatío lo hizo en Azerbaiyán.

Los pilotos de Red Bull han estado en todos los podios (John David Mercer-USA TODAY Sports)

La tendencia los ha posicionado en la cima de los dos campeonatos disponibles y dicha situación los ha perfilado hacia la obtención de las 15 carreras restantes. Si bien los números podrían favorecerlos, el jefe del equipo, Christian Horner, consideró que es una etapa muy precipitada de la temporada para considerar la obtención del logro.

“Creo que es mucho pedir. Tenemos 23 carreras, algunas en circuitos callejeros y el tiempo podría agitar las cosas en varios eventos, como en Silverstone. La fiabilidad, estrategia o incluso la propia suerte nos podría jugar una mala pasada. Ganar todas las carreras este año sería inimaginable”, expresó en entrevista con Financial Times.

Otro de los personajes que decidió hablar al respecto es uno de los protagonistas de la buena racha. Antes de disputar el Gran Premio de España, en la ciudad de Barcelona, Max Verstappen brindó una conferencia de prensa en la cual dejó entrever que se trataba de un objetivo demasiado improbable por los factores que se pueden cruzar en su camino.

Los últimos personajes en casi ganar todas las carreras de la temporada fueron Lewis Hamilton y Nico Rosberg (Prensa Mercedes).

“Es muy improbable ganar todas las carreras, siempre habrá algunos circuitos que no se adapten a nuestro coche. El fin de semana de Mónaco fue bueno y sabíamos que no era la mejor pista para Red Bull. No teníamos pensado dar tantas vueltas con los medios y además, luego empezó a llover y fue algo caótico”, expresó ante los medios de comunicación.

Con dicho contexto, los pilotos de Red Bull cuentan con más de media temporada por delante para trabajar carrera por carrera y enfilarse a la obtención de todas las carreras posibles. De esa forma, además de batir el récord, podrían casi asegurar el bicampeonato mundial de pilotos, aunque sin definir al beneficiado de la primera posición, así como el de constructores.

Cabe mencionar que solamente dos equipos han estado cerca de conseguir todas las victorias de la temporada a lo largo de la historia. El primer de ellos fue McLaren, cuando de la mano de Ayrton Serna y Alain Post en el año de 1988 obtuvieron 15 triunfos en las 16 carreras de la temporada.

Checo Pérez no tiene margen de error para buscar el primer lugar del Mundial de Pilotos (REUTERS/Simon Baker)

La segunda ocasión que el récord casi fue batido fue cuando Lewis Hamilton y Nico Rosberg de Mercedes se subieron al podio en 19 ocasiones. En aquella temporada, es decir la del año 2016, las autoridades programaron y realizaron 21 carreras, por lo que se quedaron a dos victorias de conseguirlo.

La siguiente parada de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Canadá, donde Checo Pérez buscará recortar distancias con su coequipero y permanecer en la búsqueda del primer lugar en el torneo individual.