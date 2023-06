Chucky Lozano y el emotivo video con que se pudo haber despedido del Napoli

(REUTERS/Ciro De Luca)

Hirving Lozano se convirtió en uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos en el mundo durante la temporada 2022-23. En dicho lapso logró convertirse en el primer tricolor en levantar el título de la Serie A gracias al liderato del Napoli y, después de haber alcanzado la gloria, dio a conocer un emotivo video que los aficionados interpretaron como una posible despedida.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el canterano de los Tuzos de Pachuca difundió un video de poco más de un minuto con algunas de las escenas más icónicas en su paso por la escuadra del sur de Italia, así como del campeonato. Aunque no acompañó su video con alguna descripción, el mensaje al interior del material generó dudas acerca de su intención.

“En Napoli la pasión, la energía y el orgullo son un sueño para cualquier jugador para convertirse en parte de la historia del Napoli”, fueron las líneas que se alcanzaron a leer en medio de las escenas donde el Chucky Lozano fue el protagonista.

“Como el primer mexicano en ganar el Scudetto se ha vivido de una manera maravillosa. Forza Napoli”, finalizó el mensaje.

El delantero de la selección mexicana no dio a conocer mayores detalles en torno al contexto de su situación con el equipo o, incluso, si solo fue para recordar el título recién obtenido. No obstante, los usuarios no tardaron en dar a conocer su respaldo y aprecio por los logros que el Chucky Lozano ha aportado al equipo.

“Y cuánta gasolina tenías ¡Lozano campeón!”, “te amamos Chucky”, “Grande Chucky”, “Chucky eres un chico maravilloso y un gran campeón”, “los que aman no olvidan”, “te amo”, “felicidades, Hirving, te deseamos muchos éxitos más”, “grande, Chucky, Merecida satisfacción para ti también. Injurias y sacrificios bien pagados”, “suena a despedida, esperemos que no” y “Chucky, te amamos muchísimo”, fueron algunos de los mensajes de la afición.

El sentido de despedida en los mensajes escritos por los seguidores del equipo de la Serie A tiene su origen en las especulaciones que los medios de comunicación en el país europeo han realizado acerca de la carrera de Hirving Lozano.

Y es que a pesar de consolidarse como uno de los jugadores más relevantes en la escuadra dirigida por Luciano Spalletti, Hirving Lozano no ha dado a conocer información acerca de su renovación contractual. Cabe mencionar que el vínculo entre la escuadra campeona y el jugador de 27 años de edad vence en el verano de 2024 y está en posición de negociar su llegada a otro equipo de la liga o fuera de ella.

De acuerdo con información de medios en el país italiano, existen algunas instituciones interesadas en hacerse de los servicios del mexicano ante su inminente salida del Napoli. Uno de ellos sería el Olympique de Lyon en el futbol de Francia.

Otra de las opciones podría ser en la Premier League en cuadros como el Newcastle o el Arsenal. Incluso, los rumores han apuntado al presunto interés del Manchester United pero hasta el momento ningún acercamiento ha sido confirmado.

Ovación monumental para Hirving Lozano

Después de haberse coronado en la Serie A y al tiempo de lidiar con una lesión que le impidió terminar todos los partidos de la temporada, Hirving Lozano volvió al Estadio Diego Armando Maradona antes del duelo en contra de la Sampdoria.

El mexicano tuvo la oportunidad de dar una vuelta alrededor del estadio por el pasillo que rodea al terreno de juego. En su marcha, los aficionados más cercanos que notaron su presencia corearon su nombre y le dedicaron aplausos debido al éxito consolidado en la temporada más reciente.