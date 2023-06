AMLO volvió a cargar contra Carlos Loret de Mola y Jorge Ramos: “Es periodismo por consigna”

AMLO, Carlos Loret de Mola y Jorge Ramos. Foto: Twitter/@CarlosLoret y REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha vuelto a arremeter en contra de los comunicadores Carlos Loret de Mola y Jorge Ramos Ávalos desde el estrado de su mañanera. El mandatario criticó el desempeño de ambos personajes en los medios de comunicación y aseguró que su trabajo dentro del periodismo no es objetivo, sino “por consigna”.

Como parte de su mención hacia la falta de moral y la comisión de actos de corrupción, el morenista sostuvo que él cuenta con autoridad moral para señalar a quienes actúan de manera ilegal y de igual forma, afirmó que bajo su gobierno no existe tolerancia alguna para la impunidad ni la corruptela. Fue allí cuando sacó a la conversación a ambos periodistas.

“Cero impunidad. Por eso también no han podido con nosotros porque si le tuviese yo mucho cariño al dinero, no pues no tendría autoridad (moral), ¿cómo los enfrento?”, lanzó López Obrador este 07 de junio desde conferencia matutina en Palacio Nacional. Los señalamientos del presidente para con estos no son primeros, sino que han sido recurrentes.

Jorge Ramos, anchor of Spanish-language U.S. television network Univision, talks to the media as he prepares to leave the country at the Simon Bolivar international airport, in Caracas, Venezuela February 26, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Sobre Ramos Ávalos acusó que el periodista percibe aproximadamente 10 millones de pesos cada mes y aunque precisó que es consciente de que trabaja para una cadena de televisión de gran reconocimiento, cuestionó que el pago sea fruto de seguir indicaciones y tendencias en contra de su gobierno y especialmente, en favor de una cúpula de poder.

“¿Cómo digo que este periodista Jorge Ramos gana yo creo que como 10 millones de pesos al mes? Ahora sí que, ¿de parte de quién, a quién representa? Ya sé que a una televisora, a una cadena, ¿pero qué hay detrás? Porque es muchísimo dinero y por lo general todo lo que hace es en contra de los intereses de los pueblos; siempre a favor de los de arriba, de los potentados. Es un periodismo por consigna.”, dijo.

Finalmente, en su acometida AMLO dio espacio para Loret de Mola. De este, reiteró los cuestionamientos sobre su supuesta riqueza y patrimonio, y recordó una de las propuestas lanzadas al periodista anteriormente en la que le ofrecía comparar y hacer un intercambio de los bienes inmuebles de cada uno.

“Si fuese yo corrupto, ¿cómo voy yo a decir de que Loret de Mola está enriquecido? Que no me contesta, que le estoy haciendo una propuesta de cambalache de que cambiamos lo que yo tengo por lo que él tiene”, comentó.

Sin respuesta de Loret de Mola

(Foto: Facebook Carlos Loret de Mola)

Hace poco más de un mes, AMLO retó a Carlos Loret a comparar sus bienes con los de él. “Me voy a rayar”, fue una de las expresiones que utilizó al hablar sobre la presunta fortuna que tiene el periodista en respuesta a un reportaje en la que el comunicador implicó a uno de sus hijos.

Y es que de acuerdo con una investigación del periodista en la que expuso que los allegados a “Andy” López Beltrán habrían obtenido más de 100 millones de pesos del erario por medio de una red de empresas.

La investigación aseguró que el hijo del mandatario y un grupo de amigos presuntamente se beneficiaron con contratos pactados con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde supuestamente varias empresas se ven implicadas en una red de corrupción, tres de ellas localizadas en la colonia Condesa. Se trata de Organismo Promotor Logístico (OPL), AZ Gerencia de Proyectos y Vea Arquitectos.

Las averiguaciones publicadas revelaron que la compañía OPL y Az participaron en las obras del Parque Ecológico Lago de Texcoco, en el área en que se construía el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Además, la empresa OPL tiene como apoderado legal a Eduardo Castro Ávila, medio hermano de Alejandro Castro Jiménez (amigo de Andrés López Beltrán).