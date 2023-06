Ventaneando criticó a Fey por cancelar entrevista de último momento

La cantante no quiso hablar sobre su fallida gira con Alejandra Guzmán

La cantante Fey tuvo una exitosa presentación en concierto este sábado 3 de junio durante el Speed Fest, un evento automovilístico llevado a cabo en la Ciudad de México, donde tras la exhibición de carreras de automotores, la compositora subió al escenario para cantar sus éxitos ante el público que se dio cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Temas como Azúcar amargo, Te pertenezco, Barco a Venus y el tan en boga Popocatépetl -que se ha viralizado tras su reciente actividad volcánica- sonaron fuerte en el escenario del festival, sin embargo hubo alguien para quien la presentación de la cantante le dejó un mal sabor de boca.

Se trata del reportero Ricardo Manjarrez, quien aparece a cuadro en el programa Ventaneando, pues contó en la emisión de este lunes 5 de junio que la cantante de 49 años canceló de último momento la entrevista que ya había pactado y confirmado, pese a ser el único medio de comunicación presente en el concierto.

“De hecho hasta me llamó la atención a mí y a Rosario porque la hemos estado buscando mucho tiempo a Fey, es una persona relevante en el medio y queremos platicar con ella, y no quiere, que por esta razón, que no puede”, contó el periodista en el foro donde se encontraba Pati Chapoy y los demás presentadores del programa de TV Azteca.

El tema "Popocatépetl" de Fey ha ganado notoriedad en las redes sociales tras la actividad del volcán (Instagram: @fey // Twitter: @andresjourney)

Manjarrez contó que tras haber confirmado la “entrevista exclusiva”, ya en el evento la cantante no lo atendió como había pactado con su equipo.

“Dijimos, ¡vaya, por fin! Asistimos, Pati, nos citó a cierta hora y a la mera hora dijo ‘no, gracias’, porque me vayan a preguntar de Alejandra Guzmán. Fue Ventaneando, no fue ningún otro medio, simplemente fuimos Ventaneando y a la mera hora dijo ‘no hay entrevista’”, contó.

Por su parte, Pati Chapoy lamentó lo sucedido y recordó que en su momento la cantante de Media naranja y Gatos en el balcón le brindó una “muy buena” entrevista, por lo que le causó extrañeza su actitud.

En medio de polémicas, "Eternas Tour" quedó sorpresivamente cancelada (Foto: Instagram)

“Oye, qué pena...oye, nos cuesta lana mandar cámaras”, dijo Chapoy. “En alguna ocasión sí me dio a mí una entrevista y muy buena”, recordó la periodista, quien entonces fue invitada junto a Pedro Sola a comer con Fey.

“No quería que le preguntáramos de Alejandra Guzmán y tan fácil que pudo haber sido que dijera ‘no nos llevamos’, ‘no se hizo’ y ya ‘next’, entonces para qué nos cita, perdemos tiempo”, expresó Manjarrez.

El reportero observó que a su parecer la cantante no puede mantener una relación estrecha con la prensa desde hace “mucho tiempo”.

Fey optó por no atender al reportero Ricardo Manjarrez (Foto: Instagram)

“Siento que le cuesta trabajo manejar su carrera con la prensa, como que no es accesible, perdón por la palabra, no me parece que sea mamona, pero no es accesible, de pronto no le gusta tener contacto”, expresó.

Según el programa, Fey no quiso ser cuestionada respecto a la polémica cancelación de la gira Eternas Tour, en la que se embarcaría junto a Alejandra Guzmán en distintos escenarios del país durante este 2023; además, la intérprete habría preferido no hablar con Manjarrez para que no le preguntara sobre el supuesto playback que, según Enrique Guzmán, realiza en algunas ocasiones.

“Cuando la hora llegó, la cantante y su equipo simplemente ignoraron nuestra presencia y tras fotografiarse con unos fanáticos, Fey salió de su camerino para irse al escenario sin cumplir su palabra. Más tarde fue gente organizadora del evento quien nos confirmó que de última hora decidió cancelar nuestro encuentro por miedo a ser cuestionada sobre la polémica e inesperada cancelación de la gira que haría con Alejandra Guzmán y de si era verdad que no canta en vivo, sino que sólo hace playback, como Enrique Guzmán lo aseguró”.