La advertencia que Tano Ortiz lanzó a la afición de Rayados

(Twitter/@Rayados)

Dos semanas después de haber anunciado su salida del Club América, Fernando Ortiz fue presentado con su nuevo equipo. Desde el municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León, el Tano dio sus primeras palabras como director técnico de Rayados y aprovechó para enviar un mensaje de advertencia a los aficionados por el estilo de juego que busca consolidar.

Te puede interesar: FMF sancionó a Chivas por peleas entre aficionados en la final de la Liga MX

En la conferencia de prensa donde estuvo acompañado del nuevo equipo directivo que lo acompañará de cerca, el Tano Ortíz prometió llevar el estilo de juego ofensivo que consolidó con las Águilas del América a la sultana del norte. No obstante, lo lanzó como una advertencia de sufrimiento a los aficionados.

“La afición va a tener que aprender a sufrir un poquito más. Me gusta atacar, ese sufrir va a ser para bien. Van a encontrar a un equipo agresivo, es un proceso que los jugadores tienen que entender. A Nico (Sánchez) lo conozco de tiempo, me quitó el puesto en Racing cuando me retiré”, expresó ante los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa.

El director técnico anunció que dejará de encabezar al Club América después de ser eliminado por las Chivas del Club Deportivo Guadalajara (Cuartoscuro)

Y es que su método de trabajo y planeación deportiva han sido garantía de goles en su paso por la Liga MX. Después de haber consolidado el liderato en la Sub-20 del Club América, el Tano asumió la dirección técnica interina del primer equipo en Coapa y consolidó resultados formidables a pesar del poco contacto que tuvo con los jugadores antes de asumir el rol.

Te puede interesar: Chucky Lozano y los otros grandes ausentes del Tri para los torneos de verano

Como entrenador de las Águilas fue artífice de hazañas que lo llevaron a ocupar las primeras posiciones de la tabla general en su gestión. Incluso, en colaboración con el trabajo de Santiago Solari y Miguel Herrera, ayudó al club a ser el único que disputó todas las liguillas desde el año 2020 y no necesitó del repechaje para instalarse en la fase.

Información en desarrollo*