Joserra volvió a estallar contra Faitelson por comparar al América con Real Madrid

Los periodistas deportivos sostuvieron una discusión luego de hablar sobre la relevancia del director técnico de las Águilas del América.

Con el final del torneo de Clausura 2023 en la Liga MX, los movimientos en los equipos han comenzado. Uno de los puestos que han generado mayor especulación es el de director técnico de las Águilas del América, tema que se coló entre las conversaciones de José Ramón Fernández y David Faitelson y generó una breve discusión entre ambos.

Te puede interesar: Álvaro Fidalgo felicitó a América Femenil y aficionados explotaron contra él

Durante su participación en el programa de análisis del balompié, Futbol Picante, la mesa de comentaristas conformada por Mario Carrillo, Ricardo Puig, Joserra y Faitelson, abordó el tema de la llegada de Fernando Ortiz a los Rayados de Monterrey. Y es que Puig aseguró que el Tano tendrá presión como estratega de los regiomontanos, aunque Faitelson difirió.

Luego de escuchar la argumentación de su compañero de panel, el polémico periodista deportivo aseguró que uno de los banquillos con mayor presión en el futbol mexicano es el azulcrema. Incluso, lo comparó con el nivel de exigencia que los estrategas del Real Madrid llegan a experimentar por la dimensión que representa el cargo.

Joserra criticó la postura del Faitelson con respecto al entrenador del Club América (Fotos: Youtube/Hora Cero ESPN)

“La misma presión que tiene Ancelotti en Madrid la tiene el entrenador del América en México”, expresó David Faitelson después de la intervención de Ricardo Puig. No obstante, las palabras recalaron en la afición por el conjunto merengue del más experimentado de la mesa de análisis y decidió responder a la aseveración.

Te puede interesar: La dura crítica de Checo Pérez al América

“¡Ay, no mam*s! Perdón. No, Faitelson, no. No digas eso, por favor no. No digas eso, no digas eso”, respondió José Ramón Fernández en medio de las risas del resto de los integrantes de la mesa.

Y es que David Faitelson consiguió incomodar a su maestro al evocar su amor por el conjunto propietario del Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, con el odio que tiene por las Águilas del América y todas las decisiones emanadas desde las oficinas de Coapa, en la Ciudad de México.

Faitelson consideró que el entrenador del Real Madrid tiene la misma presión que el estratega del América (VALDEBEBAS/Violeta Santos Moura)

El tema abordado por los personajes en la mesa de Futbol Picante no es novedoso. Desde la salida del Tano Ortiz, luego de haber sido eliminado por las Chivas del Club Deportivo Guadalajara en la semifinal del torneo pasado, la curiosidad por saber quién será el nuevo estratega del equipo inundó a los aficionados y expertos.

Te puede interesar: Chucky Lozano y los otros grandes ausentes del Tri para los torneos de verano

En principio, diversos rumores apuntaron a que la directiva encabezada por Santiago Baños y Héctor González Iñarritu ya tenía en la mira a diversos personajes para ocupar la vacante de cara al Apertura 2023. En ese sentido, diversas fuentes apuntaron a nombres como André Jardine, Diego Alonso y Javier “Vasco” Aguirre.

Si bien existió enorme expectativa por la posible llegada de los últimos dos, debido al antecedente de Alonso por haber dirigido a Uruguay en el Mundial de Qatar, así como el papel de Aguirre en la Liga de España, ninguna de las dos pláticas prosperó. Por ello, la directiva comenzó a restructurar sus planes.

Tano Ortiz fue presentado como nuevo director técnico de Rayados tras salir del América (Twitter/ @Rayados)

Las pláticas con el campeón de Tokio 2020 con Brasil y actual estratega del Atlético de San Luis tampoco habrían rendido frutos. Incluso, el brasileño ya estaría enfocado en la planeación de la próxima temporada con la filial del Atlético de Madrid en la Liga MX.

En ese sentido, dos semanas después de haber finalizado su participación en el torneo de liga, las Águilas no cuentan con un estratega definido. A pesar de ello, los jugadores fueron convocados a las instalaciones de Coapa para realizar los trabajos correspondientes a la pretemporada del Apertura 2023.

Al respecto, el periodista Rubén Rodríguez confirmó que la directiva se reunirá en la semana del 4 al 10 de junio de 2023 para definir el rumbo de la dirección técnica. Incluso, afirmó que en dichas fechas podría haber noticias acerca del personaje que tomará la vacante que dejó el Tano Ortiz.