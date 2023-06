Erik Rubín rompe el silencio tras críticas por romance de su hija Mía con un torero: “Es como la política”

La cantante actualmente tiene 17 años (Foto: (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

¡La hija mayor de Andrea Legarreta ya tiene novio y es un torero! Luego de que la noticia cobrara gran viralidad en rede sociales por la forma en cómo sucedió todo y la gran cantidad de likes y comentarios positivos que recibieron sus fotos publicadas en redes sociales, su padre, Erik Rubín, rompió el silencio para enfrentar los duros señalamientos que la profesional de su nuero le han generado a la familia.

En entrevista con Ventaneando, el ex integrante de Timbiriche habló sobre la nueva controversia que envuelve a su hija mayor Mia Rubín, luego de graves problemas mediáticos que todos han tenido que lidiar desde que el ex matrimonio anunció su fin.

“No bueno, pues es que eso es un tema muy delicado, es como hablar de la política y yo lo único que te puedo decir es que es un niño increíble que se ha portado con ella increíble, todo un caballero. Toda la familia los vemos más que felices”, inició.

Mia Rubín dará el salto internacional en la música

Mia y Erik Rubín ya han colaborado musicalmente (Foto: Instagram/@miarubinlega)

Aunque la cantante ya ha tenido gran éxito gracias a melodías como Flecha o el cover Me Rehuso, canción a dueto con su papa donde en charla con Infobae México aseguró sentirse orgullosa de haberlo invitado, la cantante ya estaría a punto de dar el salto a la fama internacional luego de una buena noticia profesional.

“¿A quién no le gusta que sus hijos se realicen? Estamos en algo más que importante con una disquera, yo estoy confiando mucho en este proyecto y afortunadamente estamos a un paso, por lo que verla feliz en la parte profesional y personal me hace inmensamente feliz. En cuanto a Nina con sus proyectos, aunque esta chiquita también la está armando”, agregó el ex timbiriche.

¿Qué piensa Andrea Legarreta del noviazgo de su hija?

“Sí ya tiene su primer novio mi vida, estoy muy feliz por los dos. Conocemos muy bien a la familia de él, desde hace mucho tiempo. Ahora ya casi ni se usaba con nadie que se le pidiera ser tu novia, porque son tiempos diferentes. Me encantó el niño, de verdad me encantó”, expresó para Ventaneando.

Mia y Andrea Legarreta son muy unidas en redes sociales (Foto: Instagram/@miarubinlega)

La noche del 19 de mayo, Mía y Tarik se reunieron en una cita romántica que resultó ser un paso más en su relación, pues el tapatío le preguntó si quería ser su novia. Luego de que las imágenes cobraran gran viralidad en redes sociales y más de uno opinara sobre si era correcto o no tener novio a su edad, otros envidian al afortunado, pues Mia Rubín se ha convertido en uno de los rostros consentidos de la nueva generación de hijos de famosos.

“No es porque sea mi hija pero es linda y dulce y merece ser apoyada así que estoy más que feliz. Erik También está muy contento, él es amigo de su papá desde hace muchos años entonces cuando te encuentras con un muchachito que es como él, dulce y lindo, que la protege, que le abre la puerta y le lleva flores, es increíble”, expresó Andrea Legarreta.

Pese a las defensas de sus papás, Mia Rubín y su novio torero siguen recibiendo fuertes señalamientos en redes sociales pues en los últimos años las campañas de concientización sobre dicho oficio y la violencia que sufren los animales han generado “repele” a que se ejerza. “A mí no me daría orgullo que mi nuero sea un asesino de toros”. “No lo permitiría, los animales no son nuestro entretenimiento y menos si es sangriento”, reaccionaron fans.