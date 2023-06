Álvaro Fidalgo felicitó a América Femenil y aficionados explotaron contra él

La afición azulcrema explotó contra Álvaro Fidalgo luego de que felicitara a América Femenil por su campeonato. (@Alvaro10fidalgo)

La afición azulcrema parece no haber perdonado a Álvaro Fidalgo por su expulsión en la semifinal de vuelta del Clausura 2023 ante Chivas, misma que le terminó costando la eliminación a su equipo. Esto quedó evidenciado luego de que el jugador español felicitó a América Femenil por su campeonato y los seguidores explotaron en su contra.

Te puede interesar: Pachuca vs América: a qué hora y dónde ver la final de la Liga MX Femenil

La noche del lunes 5 de junio las Águilas consiguieron coronarse en la Liga MX Femenil por segunda ocasión en su historia, algo que provocó la reacción de varios personajes relacionados al mundo del futbol, incluidos los jugadores de la rama varonil, quienes fueron cuestionado por no haber hecho lo propio durante el torneo de la Liga MX.

Recordando que fueron eliminados por su máximo rival en el futbol mexicano, Guadalajara, en la cancha del Estadio Azteca, el inmueble en donde juegan de locales. La serie terminó 3 a 2 en favor de los tapatíos que lograron sobre ponerse en dos ocasiones de la desventaja.

Te puede interesar: ¿Santiago Baños, presidente del América, no quiso celebrar con las campeonas de Liga Mx Femenil? Así fue captado

Sin embargo, parece que hay un jugadores en especial que la gente parece no haber perdonado a más de tres semanas de que se diera la eliminación del club azulcrema. Se trata de Álvaro Fidalgo, el jugador español que fue expulsado en el encuentro de vuelta, dejando en desventaja a su equipo y a quien le dijeron de todo luego de felicitar a sus compañeras.

El español tuiteó tras el campeonato del conjunto femenil en el Clausura 2023. [Captura de pantalla]

“Enhorabuena América Femenil una alegría muy grande para todos los americanista. Disfrutarlo”, fueron las palabras del futbolista tras el segundo campeonato del equipo de Coapa a través de su cuenta de Twitter, dicho mensaje ocasionó que los aficionados azulcremas explotaran nuevamente en su contra.

Te puede interesar: América vs Pachuca: ¿Dónde y a qué hora ver la Final de la Liga MX Femenil?

“No tienes vergüenza, sino fuera por ti también hubiéramos festejado al varonil”, “nos c*gaste la final, no creas que a la afición ya se le olvido”, “aún no te perdono, quizá en unas semanas”, “espero que hayas seguido de cerca a Aurélie Kaci para que aprendas como se juegan las liguillas”, “por tu culpa no ganamos la 14″ y “no nos debes nada ya te puedes ir”, son algunas de las reacciones de los aficionados a la publicación del español.

Fidalgo se ganó el odio de la afición azulcrema en la semifinal ante Chivas, luego de que fuera expulsado y obligara a cambiar la forma de juego de Fernando Ortiz. América había logrado ganar el juego de ida en el Estadio Akron, por lo que necesitaban empatar o ganar, e incluso perder por un gol, si querían llegar a la final del Clausura 2023.

Los de Coapa empezaron perdiendo la vuelta con gol de Ronaldo Cisneros al minuto 19, aunque tenían la ventaja que les otorgaba la mejor posición en la tabla. Pese a ello, en el segundo tiempo las Águilas se mostraron superiores y consiguieron empatar el marcador al 57´con gol de Diego Valdez.

El mediocampista fue culpado por la eliminación de su club ante Chivas. [Archivo]

Cuando la euforia americanista se encontraba a tope por estar nuevamente arriba en el global, el español se barrió de forma imprudente en una jugada sin trascendencia, conectado con la pierna derecha de Fernando Beltrán, aunque por encima del tobillo, lo que ocasionó que el VAR tuviera que revisarla.

Tras varios minutos, el árbitro Víctor Cáceres tomó la determinación de expulsar al mediocampista al 64′, lo que desencadenó una serie de sucesos que terminaron con la eliminación del América. El primero de ellos fueron los cambios hechos por el técnico Fernando Ortiz, quien al ver la superioridad numérica de su rival decidió defender el marcador y meter más defensas.

Sin embargo, esto no dio resultado y Chivas consiguió ponerse en ventaja en el global, por lo que cuando los Azulcremas intentaron rescatar el partido ya no pudieron, debido a que ya no contaban con ofensivos que pudieran marcar la diferencia.