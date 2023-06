Magistrade en Coahuila invitó a la comunidad LGBT+ a votar

Este fin de semana se lleva a cabo la renovación de comicios en Coahuila

Por medio de redes sociales el primer magistrade en Coahuila, Ociel Baena, invitó a la comunidad LGBT+ a ejercer su derecho a votar y de esa forma escoger a quien consideren la mejor opción para gobernar la entidad.

Dentro de su mensaje le recordó a los usuarios cuáles son las etapas que corresponden al proceso electoral de este año:

“El proceso electoral cuenta con tres etapas fundamentales: la preparación de la elección, la jornada electoral y los resultados”, mencionó.

Asimismo, dijo que este domingo 4 de junio de 2023 se lleva a cabo la “fiesta de la democracia” y extendió una invitación a todas las personas que cuenten con credencial para votar del INE y que este vigente, a que asistan a las urnas ubicadas en el estado de Coahuila y concluyó diciendo “porque la jota, también vota”.

El magistrade mencionó que él también votaría (foto: @ocielbaena/Twitter)

Cabe recordar que Ociel Baena es el primer magistrade no binario reconocido del país y de toda Latinoamérica, quien durante los últimos meses de 2022 rindió protesta sobre el hecho. Actualmente cuenta con una INE no binaria y durante el mes de mayo de 2023 se le otorgó el primer pasaporte con género no binario, sumándose a la lista de 16 países en el mundo que permiten un pasaporte con la opción de no identificarse como hombre o mujer.

A pesar del mensaje en el que invitó a las personas a salir a votar, los internautas le mandaron mensajes sarcásticos al magistrade Ociel: “Ociel, no todo se trata de usted, vamos a ENFOCARNOS en el voto y que transcurra el día con seguridad y justicia y ya después hacemos pasarela”, “Tanto estudiar para que el solito se denigra, pobre ser humano” y “Acabamos de llegar y usted con estas cosas Señor, compórtese”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron rescatar.

¿A qué hora cierran las casillas para votar en Coahuila?

Las votaciones locales de Coahuila 2023 dieron inició este domingo 4 de junio en punto de las 08:00 horas (hora centro) y concluirán a las 18:00 horas y hasta el momento han presentado una destacable participación.

Según los datos proporcionados por el el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), se estima que cuente con una participación de al menos 2 millones 339 mil 273 personas, mismas que serán registradas en la Lista Nominal electoral para participar en los comicios en los que se renovará la gubernatura de la entidad y un total de 25 diputaciones.

Durante las elecciones se renovarán comicios en el estado Foto: Cuartoscuro

Ante ello, los organismos electorales indicaron desde el pasado 2 de mayo, que se implementarían alrededor de 4 mil 47 casillas, de las cuales mil 745 son básicas, 2 mil 230 contiguas, 54 extraordinarias y 18 especiales.

Las últimas de ellas fueron ubicadas en domicilios determinados por los organismos electorales, mismas que se encontrarán en lugares de fácil acceso como espacios públicos, escuelas, centros culturales, oficinas e incluso domicilio particulares bajo ciertas condiciones.

¿Cómo puedo ubicar mi casilla?

Primeramente, la persona interesada deberá corroborar la vigencia de su INE y posteriormente en la parte inferior derecha ubicar el número de sección electoral, con la cual se podrá identificar el domicilio de las urnas.

Asimismo, el Instituto Electoral de Coahuila, puso a disposición la lista de los domicilios de los módulos electorales en su página oficial, para acceder al sitio únicamente se tendrá que realizar el siguiente procedimiento:

- Ingresar a https://ubicatucasilla.ine.mx/.

- Seleccionar la entidad federativa de interés.

- Posteriormente ingresar el número de la sección que se encuentra en la parte inferior derecha de la credencial para votar.

Finalmente, el sistema arrojará los datos precisos sobre la ubicación de la casilla en la que se tendrá acudir a votar.