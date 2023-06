Delfina Gómez acudió a votar y se refirió a los hechos de violencia a balazos a oficinas de Morena

La maestra y candidata de Morena a la gubernatura del Edomex, dijo estar tranquila y espera ganar las elecciones. Credito: TW @Adela_Micha

Cerca de las 8:20 horas del domingo 4 de junio, la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, acudió a la secundaria número 130, ubicado en el barrio de San Pedro, en el municipio de Texcoco, para ejercer su voto.

Acompañada de su hermana, a la cual perdió de vista debido a la gran multitud de medios de comunicación, la candidata de la Coalición Juntos Haremos Historia por el Estado de México, fue la primera en emitir su sufragio.

Diez minutos después, la candidata de Morena recibió la papeleta por parte de los miembros del Instituto Nacional Electoral (INE) para tachar su nombre en la contienda por la gubernatura del Estado de México.

No deben tener miedo

La candidata de la Coalición Juntos Haremos Historia dijo sentirse tranquila en estas elecciones. (Morena)

Respecto a los hechos de violencia a balazos ocurridos ayer en las sedes de Morena, dijo: “no deben de tener miedo, hay un sistema de seguridad implementado para que todo se desarrolle en orden, yo voté muy rápido. Estoy tranquila, espero que la gente salga a votar y ejerza su derecho a elegir”.

“Yo espero que sí”, respondió la maestra Delfina Gómez, al responder la pregunta sobre qué espera que la segunda sea la vencida y logre ganar la contienda electoral tras perderla en 2018 ante el gobernador mexiquense Alejandro del Mazo Meza.

Por otro lado, para todos aquellos mexiquenses que aún no saben por quién votar, la maestra los invitó a participar en esta veda electoral, ya que es sumamente importante para el Estado de México.,

“No se queden sin participar, que emitan su voto por quien deseen, es un momento histórico, he estado viendo mucha participación. Yo no he podido dormir por la emoción, pero les digo a todos los mexiquenses que estén tranquilos como yo”, argumentó.

Respecto a los ataques a su persona, dijo que “no pasa de un comentario amargo, pero no pasa de ahí, mi vida sigue normal. La gente que me conoce sabe cómo soy, pero estoy tranquila”, aseguró.

Finalmente, la maestra dijo que en caso de obtener la victoria sobre su contrincante Alejandra del Moral, de la Alianza Va por México, regresará a Texcoco a celebrar.

“Estaremos en Toluca observando los resultados, en caso de que ganemos, que yo tengo fe que sí, celebraremos ahí, pero me gustaría regresar a Texcoco, de donde soy yo para festejar el nuevo gobierno que vamos a tener en Estado de México”, comentó.

Delfina cree que ganará la gubernatura del EdoMex. (Twitter)

“¡Buenos días a todas, todos y todes! Estoy muy contenta de haber ejercido mi derecho a votar. Quiero reconocer el trabajo de las autoridades electorales y de las y los representantes de casilla, qué gusto ver tanta participación del Pueblo #mexiquense. ¡Hoy será un gran día!”, publicó en su cuenta oficial de Twitter

Después de este acto, la candidata de la Cuarta Transformación se marchó a su casa, para después de desayunar trasladarse a Toluca, donde esperará que la jornada transcurra en orden y por ende los resultados preliminares que le puedan dar a ella y a su partido la opción de erigirse como la primer gobernadora mujer y de ser el primer partido político que pudo derrocar al partido hegemónico en el poder.

Ya está instalada casilla de Alejandra del Moral en Cuautitlán Izcalli

Por su parte, la casilla donde va a emitir su sufragio, la candidata de Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, ya se encuentra operando.

Se trata de la casilla para el distrito electoral 87, en Arcos del Alba, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde la fila de ciudadanos ya está formada para ejercer su derecho al voto.

Cabe señalar que esta casilla es una de las 164 que tendrá urnas electrónicas para la ciudadanía y que funcionan sin el uso de internet y con baterías recargables.