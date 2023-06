Con Sedena y Guardia Nacional Instalaron centro de vigilancia por elecciones en Edomex y Coahuila

La titular de la SSPC indicó que se espera una jornada pacifica (Foto: Twitter/@rosaicela_)

Debido a las elecciones en Estado de México y Coahuila las autoridades instalaron un centro de vigilancia enfocado en las elecciones del domingo 4 de junio. A través de sus redes sociales, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, compartió una foto en la que apareció junto con mandos del Ejército.

“En la @SSPCMexico instalamos un centro de monitoreo de elecciones, para estar en coordinación con @INEMexico y Mesas de Paz de #Coahuila y #Edomex. Se espera una jornada tranquila y en paz”, escribió en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que en la imagen compartida por la funcionaria se le puede ver junto con el titular de dela Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López. Mientras que en las acciones de vigilancia participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la SSPC indicó que está en contacto con las mesas de paz donde hay elecciones y con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Rosa Icela junto con su equipo de trabajo (Foto: Twitter/@rosaicela_)

Otras de las instituciones que participan en las tareas de vigilancia para que la jornada electoral se desarrolle con normalidad son Protección Civil, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por su parte, efectivos de la Guardia Nacional realizan tareas de patrullaje de prevención tanto en Coahuila como en el Estado de México, según indicaron reportes periodísticos. También por la tarde del domingo 4 de junio la SSPC informó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no crea “boletas de reporte electoral” y que tampoco da seguimiento a los resultados de procesos electorales.

Mientras que en el Estado de México fueron detenidas dos personas que al parecer incitaron a ciudadanos a votar por una candidata que compite por la gobernatura de la entidad. De acuerdo con información de las autoridades hasta las 3:30 del domingo se recibieron dos denuncias de carácter federal en el Edomex que se suman a otras 20 entre las dos entidades.

De igual manera, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) y la Fiscalía General de la República (FGR) se quedan atentos a los que sucede en las elecciones. Más de 34 presuntos delitos locales han sido reportados y se ha brindado atención a más de 260 personas.

La FGR informó de los hechos a través de sus redes sociales (Foto: Twitter/@FGRMexico)

“En tanto se ha ofrecido atención ciudadana a un total de 268 personas, a través de los sistemas #FEDENET y #FEDETEL; la mayor parte de ellas solicitando orientación, y 34 de posibles delitos del orden local, las cuales se canalizaron a las fiscalías estatales para su atención”, detallaron

Por su parte, Mario Delgado, presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) denunció que durante la mañana del domingo su teléfono fue intervenido y hasta dijo que se trataba de una “guerra sucia”, pues su dispositivo ha sido usado para realizar llamadas falsas en su nombre.

Pero no ha sido el único que ha denunciado presuntas acciones irrgulares, pues Ángel Ávila, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el INE, denunció que supuestamente a los representantes del partido no se le permitía acreditarse en las mesas de casillas debido a que no se reconocían sus nombramientos.

