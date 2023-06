Paquita la del Barrio enloqueció al Auditorio Nacional; así reaccionó cuando un fan la invitó a bailar

La cantante se levantó a bailar en su show del Auditorio Nacional. (TikTok: Pablo Chagra)

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida en el medio artístico a nivel internacional como Paquita la del Barrio, continúa sorprendiendo a sus fanáticos en cada una de sus presentaciones y en esta ocasión no fue la excepción, pues recibió una ola de aplausos en el Auditorio Nacional por bailar pese a los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos meses.

La veracruzana ofreció un concierto en el Coloso de Reforma durante la noche del viernes 02 de junio, donde deleitó a su público con icónicas canciones de desamor: Rata de dos patas, Azul celeste, Que me lleve el diablo y Tres veces te engañé, entre muchas más.

La cantante ofrecerá otro concierto en el Auditorio Nacional este sábado 03 de junio. (TikTok: @pablochagra)

Entre las múltiples sorpresas que Paquita la del Barrio preparó para todos los asistentes destacó un momento muy especial. Y es que la intérprete de regional mexicano permitió que un hombre que se encontraba entre las primeras filas del recinto subiera al escenario para entregarle un ramo de rosas rojas que llevó exclusivamente para ella.

El joven entusiasmado por poder acercarse a su estrella favorita se inclinó ante ella para extenderle sus flores y de un momento a otro subió un peldaño más para ayudarla a levantarse. La veracruzana tomó la mano de su fan con fuerza para ponerse de pie mientras cantaba Mi vecinita, una acción que nadie esperaba y que terminó desatando una ola de aplausos.

La intérprete retomó sus shows luego de anunciar su retiro. (TikTok: @pablochagra)

Pero eso no fue todo, pues la intérprete de 76 años de edad estaba tan entusiasmada que se puso a bailar al ritmo del mariachi que la acompañaba. Con un poco de dificultad se movió sus hombros, brazos y pies. Mientras tanto, el joven que tuvo la fortuna de subir al escenario permaneció al pendiente ante la posibilidad de que a cantante se sintiera débil.

Afortunadamente todo salió bien y con Paquita la del Barrio continuó su show con una gran sonrisa en su rostro.

De esta manera, la estrella mexicana demostró que se encuentra mucho mejor luego del descanso que tomó en febrero de este 2023 tras presentar complicaciones en su salud que la orillaron a cancelar algunas presentaciones.

Pese a sus problemas de salud, Paquita la del Barrio sigue enloqueciendo a sus fans con sus shows. (Foto: Instagram)

Y es que en aquella ocasión fue hospitalizada de emergencia tras presentar fuertes molestias relacionadas con el nervio ciático que perjudicaron su movilidad. Con el tiempo su salud mejoró y, aunque se sintió mucho mejor, comenzó a ofrecer sus show desde un cómo asiento.

Como era de esperarse, muchos asistentes captaron el momento y lo compartieron en sus redes sociales, tal fue el caso del tiktoker Pablo Chagra. Fue en su publicación donde los internautas aplaudieron que la estrella mexicana ya se encuentre mucho mejor.

“Paquita tan hermosa, me encanta”. “Hermosa mujer, me recordó a mi Tita”. “Que elegancia”. “Wow... Que excelente servicio con Paquita”. “Mi idola”. “Una gran señora”, fueron algunas reacciones.

La cantante continúa abriendo nuevas fechas. (Foto: Cuartoscuro)

Paquita la del barrio desmintió rumores sobre su muerte

Tras su esperado regreso a los escenarios en el Palenque de Texcoco semanas después de presentar sus problemas de salud, la intérprete veracruzana estableció comunicación con Gustavo Adolfo Infante para desmentir los rumores que se difundió en TikTok sobre su supuesto fallecimiento con un mensaje repleto de su característico sentido del humor:

“Mi amigo Gustavo Adolfo, ¡qué gusto saludarte! Ya tengo ganas de verte. Habla Paquita la del Barrio, estoy vivita y coleando, para que no engañes a la gente que estoy muerta... todavía no me llega, a lo mejor dentro de poco, pero todavía no, mijo. Para que le digas al público que no es cierto, que te acabo de hablar. Se me olvidaba decirte algo, que eres un inútil, ¿me estas oyendo?”, leyó Infante en una emisión de De Primera Mano.