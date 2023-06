El curioso regalo que le dio Lucía Méndez a Gloria Trevi y que le ayudó a curar la depresión

Lucía Méndez le ayudó a Gloria Trevi a curar su depresión. Video: Twitter.

Lucía Méndez de nuevo conquistó las redes sociales, aunque probablemente no de la forma en que a ella le gustaría. La ex participante de Siempre Reinas no ha dejado atrás las polémicas desde su encontronazo con Laura Zapata en el mencionado reality show y por los subsecuentes dimes y diretes que se originaron a raíz del mencionado pleito. Sin embargo, ahora es tendencia porque afirmó haber fungido como un elemento muy importante en la recuperación emocional de Gloria Trevi, luego de que ésta última salió de la cárcel en 2004.

En un video que circula por Tik Tok y otras redes como Twitter, se puede ver el extracto de una entrevista en donde Lucía Mendéz cuenta una curiosa anécdota. Según la cantante, luego de que Gloria Trevi fuera declarada inocente y abandonara la prisión tras estar encerrada poco más de cuatro años, ésta fue a visitarla y entonces le dio un regalo muy especial que la ayudó a salir de la depresión.

“Estaba yo precisamente con Patty Padilla y la directora de un periódico y me dijeron ‘vamos a ver a Gloria’. Dije ‘ay no cómo crees no va a tener ganas de nada’, y me dijeron ‘sí, vamos, vamos’”, comenzó su relato Lucía.

Lucía Méndez tiene el remedio milagroso contra la tristeza. Imágenes: Twitter.

“Entonces llegamos al hotel y le dijimos a Gloria que yo quería verla”, continuó. “Entonces yo entré a verla y recuerdo muy bien que Gloria estaba tan triste, tan, no sé... con tanto dolor dentro, que recuerdo muy bien que las lágrimas a Gloria, [ella] no movía un músculo, las lágrimas eran como agua te lo juro, nunca jamás en la vida se me va a olvidar.

De pronto a Lucía Méndez se le ocurrió darle un regalo a la cantante de “Pelo suelo”, que al parecer le cambió la vida para siempre. Se trató de un perfume que, según ella, le ayudó para que pronto no sintiera dolor y pudiera curar su depresión.

“Y le lleve mi perfume y le dije ‘Gloria, ponte este perfume mi reina, vas a ver, pero póntelo en la piel y póntelo y póntelo y póntelo, no vas a tener depresión, a lo mucho ocho días, te lo juro que en ocho días no vas a tener ningún dolor, ninguna depresión, vas a tener un brillo maravilloso. Gloria hazme caso’, y se lo puso. Y hasta hoy por hoy se lo pone”. afirmó con seguridad la diva.

El perfume de Lucía Méndez es un tanto milagroso. Imagen: Twitter.

¿La nueva Martha Higareda?

Desde luego, en redes sociales muchos no pueden dar crédito a la anterior historia. Los internautas afirman que Lucía Méndez es como la nueva Martha Higareda, ya que siempre tiene los relatos más asombrosos, por no decir cuestionables que contar. Pero otros más afirman que de nueva nada, que es la Higareda de otra generación.

“Lucía Méndez es la Martha Higareda de nuestros papás”, afirmó un usuario de Twitter. “Eso es verdad. Yo traía una llanta con presión baja y le puse perfume de Lucía Méndez como si fuera brillo y solita se volvió a inflar”, confirmó otro.

Imagen: Twitter.

Otro grupo de surfistas del internet están conscientes de que el descubrimiento de Lucía es uno de los más importantes de este siglo. Incluso se presume que su perfume podría sustituir meses y meses de terapia y sus altos costos que ya no son rentables.

“Llegó la competencia directa de los psicólogos y de la música. El perfume de Lucía”, “JAJAJAJAJ perfume que cura la depresión! La tecnología avanza a pasos agigantados”, “Desde entonces el perfume de Cirugías Méndez es el único medicamento recetado para combatir la depresión…”, afirmaron varios.

Sin embargo, existen quienes si creen que el remedio puede ser real. Ya buscan la forma de conseguirlo: “Que pase el link para comprarlo a ver si me sirve”.