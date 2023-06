Burro Van Rankin criticó a Luis Miguel por “bajarle” la esposa a su compadre

Jorge Van Rankin criticó que Luis Miguel sea novio de su comadre Paloma Cuevas

Jorge Burro Van Rankin nuevamente dejó claro que su relación con Luis Miguel está completamente rota y entre sus planes no está el intentar recuperarla, pues no quisiera que le suceda lo mismo que a Enrique Ponce, ex esposo de Paloma Cuevas, ahora novia del cantante.

El romance entre la diseñadora y el Sol de México ha causado muchas críticas ya que antes de llegar a ser novios fueron compadres. La amistad en su momento fue tan buena que Enrique Ponce y Paloma fueron padrinos de Daniel, el hijo mayor de Luismi y Aracely Arámbula.

Ya que el noviazgo de Cuevas y el cantante se dio poco después de que ella se divorciara del torero y que Luis Miguel rompiera con Mercedes Villador, se rumoró que incluso Ponce y él tuvieron una fuerte discusión por la “traición” a su relación como compadres.

Según informó el Tv Notas, “El Sol de México” se fue de paseo con su novia y las hijas de ella, Paloma y Bianca.

Por ello, Burro Van Rankin se sumó a las críticas y, además de negar ser su amigo, dijo que nunca permitiría que le “bajaran” a una pareja como Micky lo habría hecho con Enrique.

“Le deseo lo mejor en su gira, pero lo que hizo, si me lo hizo a mí, si se lo hizo a su compadre; a mí me bajan a una mujer y lo agarro a madrazos”

Después, al ser cuestionado acerca de cómo La Chule llamó “rey cucaracho” al cantante, Van Rankin, dijo que lo único que podría agregar es que no estuvo de acuerdo con el romance que mantiene con Paloma.

La foto de la juventud del "Burro" Van Rankin y Luis Miguel (IG: burrovan)

“Yo no sé si es el ‘rey cucaracho’, lo único que no me gustó (fue) que anduviera con la vieja de su compadre, ¡no mam*s!”

Jorge también recordó las veces en que intentó reconciliarse con el intérprete de La incondicional después de que él le dejó de hablar por años.

Según mencionó, fueron 22 años los que estuvieron peleados y, después de que intentaron volver a ser amigos, Luismi nuevamente se enojó con él sin un motivo.

(foto: Instagram/@burrovan)

“Fue mi amigo, entrañable, lo quise mucho. 22 años peleados, traté de volverlo a buscar, se hizo por medio de Miguel Alemán, fuimos amigos seis meses y otra vez me mandó al carajo por tonterías”

Aunque en esta ocasión el ex presentador de Miembros al Aire no dio detalles del porqué nuevamente se distanció del Sol de México, se sabe que fue por una fotografía de ellos abrazados que circuló en redes.

¿Por qué Burro Van Rankin no quiere volver a hablar con Luis Miguel?

La primera vez que Luis Miguel y Jorge Van Rankin se pelearon fue hace casi tres décadas, cuando al actor se le ocurrió hacerle una broma a José Pérez, quien entonces era el asistente personal del cantante.

Luis Miguel y "El Burro" cuando se reencontraron (Instagram)

A raíz de esto, el intérprete de Ahora te puedes marchar le llamó para regañarlo a gritos, lo que hizo enojar al Burro. Cuando acabó esa llamada, no volvieron a hablar por 22 años.

Tiempo después, se reencontraron en Acapulco, lo que resultó ser su reconciliación. Los dos estaban felices de poder ser nuevamente amigos, inclusive mantuvieron esta estrecha relación por meses, pero una fotografía arruinó nuevamente la relación.

Magda Bleizeffer, esposa de Van Rankin, un día le pidió a Micky que posara con Jorge, a lo que aceptó gustoso. Magda la subió a redes y, a las horas, le hablaron al colaborador de Hoy para que la eliminaran, lo que le enojó; aunque sí la bajó, hasta hoy esta situación le molesta y ha causado la ruptura de su amistad, relató el Burro en entrevista con Yordi Rosado.