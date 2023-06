¿Quiénes buscan ocupar el lugar de AMLO? Ellos podrían buscar la presidencia en 2024

A poco más de un año de que se realicen las elecciones del 2024, los movimientos al interior de Morena no han cesado con el fin de conocer al sucesor de AMLO (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Aunque falta un año para las elecciones presidenciales de 2024 en México, al menos 36 suspirantes se han destapado con el objetivo de ocupar la silla que dejará vacante el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre ellos, se encuentran seis representantes del oficialismo, que lideran la contienda por la sucesión presidencial. Le siguen 10 candidatos panistas, 11 priistas, dos perredistas, cuatro representantes de Movimiento Ciudadano y tres candidatos independientes.

Hasta el momento, seis mujeres aparecen en la lista, siendo la científica y ambientalista Claudia Sheinbaum la figura más destacada y considerada “favorita” del AMLO, debido a su honestidad, tenacidad y eficiencia, como lo han mencionado en repetidas ocasiones, en su cargo actual como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Corcholatas” de Morena

El debate se centra en la conveniencia de “consolidar la transformación obradorista” o apostar por la “continuidad con cambio”. Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard se perfilan como los principales contendientes en las encuestas internas del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Por otro lado, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y Ricardo Monreal, senador zacatecano, también han ganado terreno en la contienda.

El mandatario mexicano se reunió con los senadores de la 4T y las corcholatas en Palacio Nacional (Twitter/@lopezobrador_)

Completa la lista de posibles candidatos Gerardo Fernández Noroña, representante del Partido del Trabajo (PT) y conocido por su postura radical dentro del obradorismo. Recientemente, se ha sumado Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas, quien buscará ganar terreno en las preferencias ciudadanas bajo el sello del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Alternativas de la oposición

El Partido Acción Nacional (PAN) destaca como el partido opositor mejor posicionado, seguido por figuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano. Además, se vislumbra la posibilidad de candidatos independientes. La tarea de suceder a un presidente popular y controvertido se perfila como un desafío difícil de superar.

De acuerdo a la columna del periodista Salvador Fraustro, la oposición en México se encuentra en plena preparación para las elecciones presidenciales de 2024, presentando un abanico de candidatos con el objetivo de relevar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Una de estas figuras es la senadora Lilly Téllez, ex conductora de televisión y apasionada de la arenga política, quien saltó del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al Partido Acción Nacional (PAN) para convertirse en una de las voces más estridentes dentro de la oposición.

Las cuatro corcholatas panistas que buscan aparecer en la boleta electoral

Por otro lado, el experimentado diputado Santiago Creel, ex consejero electoral y ex secretario de Gobernación, también se ha destacado por elevar el tono del debate político y mostrar disposición a participar en la contienda electoral.

En el partido azul además suenan: Mauricio Vila, gobernador de Yucatán; Francisco Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas; Ricardo Anaya, ex candidato presidencial; Maru Campos, gobernadora de Chihuahua; Juan Carlos Romero Hicks, diputado; Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro; Damián Zepeda, senador; Gabriel Quadri, diputado y ex candidato presidencial.

PRI y sus candidatos

Dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dos figuras destacadas son la senadora Claudia Ruiz Massieu, ex secretaria de Relaciones Exteriores y sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y Beatriz Paredes Rangel, quien ha ocupado diversos cargos políticos. También se suma el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

También se escuchan los nombres de: Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI; Ildefonso Guajardo, diputado y ex secretario de Economía; José Ángel Gurría Treviño, ex secretario de Relaciones Exteriores; Omar Fayad, ex gobernador del estado de Hidalgo; Miguel Ángel Osorio Chong, senador y ex secretario de Gobernación; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México; Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila; y Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca.

El PRI sigue siendo la tercera fuerza política del país, con tres gubernaturas (Estado de México, Coahuila y Durango), 70 diputados y 21 senadores, tiene pocas posibilidades de que uno de sus candidatos sea designado abanderado presidencial de la alianza Va por México.

El PRD busca resurgir en la política

A pesar de enfrentar un desplome en su popularidad, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha señalado al senador Miguel Ángel Mancera y al ex michoacano Silvano Aureoles como posibles líderes para revitalizar la institución.

Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera competirán contra las corcholatas de Morena (Collage/Archivo)

En tanto, otros partidos como Movimiento Ciudadano buscan mantener su independencia y explorar la opción de candidatos externos. Con dos gobernadores en funciones, Samuel García de Nuevo León y Enrique Alfaro de Jalisco, así como el popular personaje Luis Donaldo Colosio de Monterrey y la senadora Patricia Mercado, se perfilan como protagonistas.

Candidatos independientes

El empresario Gustavo de Hoyos, exdirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha manifestado su entusiasmo para sumarse a la carrera política, demostrando determinación en sus escritos, propuestas y actitud firme. Por otro lado, el experimentado Demetrio Sodi también se ha posicionado desde la complicada vereda de los independientes, alzando la mano en busca de participación.

El senador independiente Germán Martínez, recientemente, expresó su disposición a entrar en el juego de la sucesión presidencial si algún partido se lo solicita. Con una trayectoria que incluye su paso por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).