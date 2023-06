PRD presentó queja contra AMLO por difundir propaganda gubernamental en veda electoral

El representante del PRD ante el INE dijo que el presidente López Obrador realiza actos anticipados de campaña. Foto: PRD/Presidencia

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una queja contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por difundir propaganda gubernamental en plena veda electoral, comicios que se desarrollarán el próximo domingo 4 de junio en dos estados.

Ángel Ávila Romero, representante del Sol Azteca ante el INE, señaló que, de nueva cuenta, el presidente López Obrador, en su cargo de funcionario público, “interviene en temas electorales, cuando estamos en veda por los procesos electorales del Estado de México y Coahuila”.

A través de su cuenta de Twitter, Ávila Romero mostró su inconformidad por los dichos del titular del Ejecutivo “no ha entendido que no debe intervenir desde el púlpito presidencial para favorecer a su partido y a sus candidatos.

“Las declaraciones de hoy constituyen flagrantes delitos electorales: 1. Difundir propaganda gubernamental distinta a la permitida en el art. 41 de la Constitución en plena veda electoral; 2. Incumple las medidas cautelares impuestas por el INE mediante el acuerdo ACUyQ-93-23 que establece los límites de la intervención en los procesos electorales por parte de los funcionarios públicos”, informó.

Agregó que “esta afrenta del titular del Ejecutivo va en contra de las resoluciones de la Autoridad Electoral en la materia”.

El perredista aseguró que México tiene un presidente que no respeta la Constitución, ni las leyes, al recordar que AMLO dijo “a mi no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Señaló que lo dicho por el presidente es “muy grave para la vida de la República”.

“Que López Obrador intervenga sin ninguna consecuencia en temas que le están vedados por su carácter de funcionario. Exigimos que la autoridad haga valer su acuerdo y el presidente sea sancionado conforme a la Ley, además de que se deben generar las condiciones para la no repetición”, escribió en Twitter.

Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador presentó cifras sobre cómo va la economía de México.

“Esto es hasta finales de mayo. Nos ha ido muy bien en cuanto al empleo, es cifra récord, son 21 mil, perdón, 21 millones 862 mil 909 trabajadores inscritos en el Seguro Social, 21 millones 862 mil. Cerramos mayo con más de 40 mil nuevos empleos, de modo que pronto este año vamos a llegar a los 22 millones. Si se compara con febrero del 20, tenemos un millón 249 mil adicionales, cuando comenzó la pandemia, o sea, que nos recuperamos y vamos hacia arriba.

