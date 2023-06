Mariachi recreó éxito de Roberto Carlos en honor a los perritos y se hizo viral

Mariachi se viralizó por reinterpretación de la canción "Amigo"

Un mariachi llamó la atención en TikTok ya que lanzó una versión del éxito Amigo de Roberto Carlos en honor a los perritos. La canción rápidamente se popularizó en la red social debido a que muchos la relacionaron con Scooby, llamado inicialmente Benito, quien fue lanzado a un cazo con aceite hirviente en Tecámac, Estado de México.

En el tema creado por Ángel Ortiz y su Mariachi, la estrofa “Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada está siempre conmigo” dio paso a: “Tú eres lomito del alma, mi amigo canino. Que en cada paseo y momento estás siempre conmigo”.

La reinterpretación del famoso tema del cantante brasileño cuenta con más de 1 millón de reproducciones en TikTok, aunque se trata sólo de un fragmento.

“Aunque eres perrito también tienes alma de niño. Aquel que me lame, me muerde y me da su cariño” y “Peludito he de decir, que tú eres un ángelito porque tú me haces sentir que eres mi mejor amigo” son las frases que el mariachi reinterpretó para honrar a los perritos.

Muchos usuarios de TikTok tomaron la canción como homenaje a “Scooby”, perrito asesinado en Tecámac (Captura: TikTok/ angelortizysumariachi)

Si bien muchos tomaron la canción como una dedicatoria a sus mascotas, principalmente a las que murieron, la mayoría lo tomó como un homenaje a los perritos que han sufrido de maltrato animal.

Entre los comentarios en los que el perrito asesinado en Técamac fue mencionado estuvieron algunos como: “Recordando a Benito que murió de una forma tan cruel e injusta. Gracias por tan bonita canción”, “Dedicada para Benito y todos los lomitos que han sufrido mucho maltrato y abandono” o “Se me enchino la piel, está hermosa la canción, justicia para Benito”.

El caso de Scooby, el perrito al que lanzaron a un cazo en Tecámac

El domingo pasado Scooby, perrito que inicialmente se pensó se llamaba Benito, fue lanzado a un cazo en una carnicería ubicada en el municipio de Tecámac, en Estado de México.

Cerca del medio día del 28 de mayo, un hombre entró al negocio y amenazó al dueño, antes de irse cargó a Scooby y lo arrojó al aceite hirviendo dentro del cazo. El video del ataque, registrado por una cámara de videovigilancia, rápidamente se viralizó en internet causando gran indignación social.

Sergio "N", en un ataque de cólera, arrojó al can a un recipiente con líquido hirviendo y le provocó la muerte. (Instagram/@soy_dogvader|Cuartoscuro)

El hecho causó tal revuelo que llegó a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPyC) anunció que el agresor de Scooby había sido identificado.

La tarde del 30 de mayo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció que el presunto responsable del ataque contra el perrito fue aprehendido. Se trata de Sergio “N”, a quien arrestaron en Coyoacán durante un operativo conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Sergio “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal. Sumado a ello la Fiscalía de Edomex obtuvo una segunda orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Respecto a la segunda acusación, la FGJEM detalló en un comunicado que el acusado: “Ingresó al negocio mencionado donde agredió verbalmente al locatario, lo amagó con un instrumento punzocortante y con un arma de fuego con la que habría intentado privarlo de la vida”.

Durante la primera audiencia, un juez dictó la medida de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Por el delito de maltrato animal podría ser condenado a estar hasta 6 años en reclusión.