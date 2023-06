La mañanera de AMLO de este jueves 1 junio de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Pues nos da mucho gusto estar aquí en Ciudad Madero, en Tampico, en esta región de Tamaulipas, amanecer aquí a nivel del mar, que siempre se duerme muy bien, se descansa.

Antes, había la percepción de que en la costa, el trópico, se vivía menos, que era mejor el altiplano, el frío, no el calor y poco a poco se fue conociendo que se vive bien en el trópico, en las costas, sobre todo para hipertensos, quienes no pueden estar mucho tiempo viviendo en la altura. Entonces, esto lo digo porque aquí en la costa, en Tampico, se siente uno muy bien. Además, es gente muy buena, trabajadora, toda la gente de Tamaulipas.

Y hoy vamos a informar sobre la situación de seguridad en este estado. Ayer dije y repito y es posible que siga repitiendo, que felicito a todo el pueblo de Tamaulipas porque hace relativamente poco hubo elecciones y supieron actuar todos los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos, con mucha inteligencia, porque se eligió a un buen gobernador, al doctor Américo Villarreal.

Ya le hacía falta a Tamaulipas un buen gobernador. Quienes son tamaulipecos saben de cómo se padeció durante muchos años, en los tiempos recientes, en la historia reciente, de malos gobiernos y ahora llega al gobierno un hombre íntegro, honesto, de buenos sentimientos y eso es una ventaja porque, no olvidemos, el principal problema de México era la corrupción. Nada dañaba más a México que la deshonestidad de los gobernantes.

Por eso, teniendo tantos recursos naturales, con un pueblo trabajador, no se avanzaba porque imperaba la corrupción política, eso era lo llevaba a la desigualdad, a la pobreza, a la violencia, la corrupción.

Entonces, se avanza mucho cuando hay autoridades honestas. Les diría que un buen gobierno depende fundamentalmente de eso, de que el que gobierna no sea corrupto, no sea ladrón y que tampoco permita en su gobierno, que no tolere la corrupción y de esa manera se obtiene autoridad moral, que es fundamental para gobernar, porque no se puede gobernar si no hay autoridad moral. Para tener autoridad política es importante tener autoridad moral y eso es lo que celebro aquí en Tamaulipas.

Desde luego, sigue habiendo problemas y se tienen que seguir resolviendo, enfrentando, atendiendo, pero ya es un paso adelante. El problema ya no es el gobierno, ahora el gobierno se convierte en parte de la solución de los problemas y por eso, felicitaciones a la gente de Tamaulipas.

Y precisamente le dejamos la palabra al doctor Américo Villarreal.

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, GOBERNADOR DE TAMAULIPAS: Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Con su permiso, presidente.

Señores secretario de Marina, representante del secretario de la Defensa Nacional, estimada sscp1 e integrantes del gabinete en el presídium, representantes de los medios de comunicación:

Nuevamente es un gusto recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador ahora en el pujante sur de nuestro estado, con motivo del 81 aniversario en el que México celebra el Día de la Marina.

Señor presidente:

En Tamaulipas, en esta nueva etapa de transformación nos hemos aplicado con voluntad y trabajo a la construcción de un nuevo pacto social entre gobierno y sociedad, lo cual ha quedado asentado en el plan estatal de desarrollo como un compromiso, cuyo principal objetivo es el desarrollo equitativo y el bienestar social de las y los tamaulipecos.

En conocimiento de las demandas más sentidas de nuestra sociedad están presentes la seguridad, el combate a la corrupción, las oportunidades de mejorar el riesgo a través…. el ingreso, perdón, a través del trabajo, así como la reconstrucción de los servicios de salud y educación.

En cuanto a la seguridad, puedo informar que desde el principio de este gobierno, los integrantes de las Mesas de Seguridad y Construcción de la Paz todos los días, como decimos los médicos, pasamos visita a la situación de Tamaulipas, cuyos informes, usted, presidente, recibe puntualmente y analiza en la mesa de seguridad nacional que preside diariamente y sabe que en contención de la delincuencia organizada, aseguramiento de armas, vehículos robados y modificados, incautación de drogas, así como otros delitos de alto impacto, Tamaulipas está obteniendo buenos resultados.

Desde este espacio de comunicación directa que venció el monopolio informativo colocando a la verdad como el eje y valor de la comunicación, comparto las experiencias exitosas en la construcción de la paz en Tamaulipas, me refiero a las acciones que van desde la creación de la Guardia Estatal con una reorganización de la estructura de mando en delegaciones y coordinaciones municipales, estableciendo 24 diferentes operativos, los cuales superan en nuestra entidad 16 mil acciones, apoyado con la actualización progresiva del equipamiento como nuestro parque vehicular, infraestructura y el mejoramiento de nuestra capacidad operativa, lo que ha originado en el último año una disminución del 11.2 por ciento en la percepción de inseguridad en Tamaulipas como lo marcan los indicadores del Inegi.

En el combate a la corrupción estamos aplicando nuestros valores morales, como la honestidad, la ética y el honor, pensando en un mejor futuro y compartiendo esta tarea con la sociedad, para avanzar con orgullo en la restauración de la confianza ciudadana y sin miedo.

Ahora contamos con herramientas para fomentar códigos de conducta del servidor público y hemos restaurado la función de la contraloría estatal con una actividad preventiva y de seguimiento al ejercicio de nuestro presupuesto, tanto en la erradicación de la corrupción y el control de los hechos delictivos.

Se ha puesto especial interés en la procuración de justicia para quienes infrinjan las leyes de nuestro pacto social sean debidamente sancionados.

A la fecha, en cuanto al combate a la corrupción, se tienen 52 carpetas interpuestas ante la fiscalía por desviaciones en el proceso de entrega-recepción de la anterior administración.

Inherentes a las necesidades de trabajo, es que este sea remunerado adecuadamente. Por lo anterior, se trabaja en todos los sectores productivos para crear la conciencia de que retribuir un salario digno al trabajador es una inversión para todos, tal y como lo dice la frase ‘por el bien de todos, primero los pobres’. Destacamos hoy en día los nuevos términos de la política laboral en cuanto a la representación y democratización sindical, la conciliación laboral, la gestión de nuevos empleos, donde nos ubicamos en el décimo primer lugar nacional con la generación de empleo formal en 11 mil puestos de trabajo creados en el presente año.

Tamaulipas, a su vez, ha sido beneficiado con la recuperación del poder adquisitivo de los salarios a nivel nacional con un incremento de 135 por ciento y en la zona de la frontera el aumento alcanza a la fecha 254 por ciento desde el inicio de esta administración federal.

Por ello, agradecemos nuevamente, señor presidente, su apoyo en los grandes proyectos económicos de un estado tan diverso y lleno de oportunidades, como es Tamaulipas, que contribuyen al desarrollo nacional y regional.

De los proyectos estratégicos que usted conoce, algunos ya en marcha relativos a los temas de agua, energía, economía, desarrollo agropecuario, turismo, infraestructura de comunicaciones, de transporte y salud, destacando, además, en su reciente visita en la frontera norte una inversión de 10 mil millones de pesos que corresponde a la modernización en infraestructura y equipamiento de aduanas y puentes internacionales, más la construcción de la sede para la dirección general de aduanas en el municipio de Nuevo Laredo.

No quiero dejar de mencionar, alusivo al evento que hoy nos convoca, el gran apoyo que hemos tenido de la Marina Armada de México, en la seguridad de nuestro estado y en obras de infraestructura, como el dragado del puerto del norte en el municipio de Matamoros y se continuará el dragado en seis sitios de la barra de arena de la laguna madre para que sea abierta nuevamente al golfo con el fin de garantizar la sostenibilidad de la pesca y captura en este gran ecosistema.

Sin lugar a dudas para la población mexicana han quedado patente los beneficios de los… programas de bienestar que hoy forman parte de la economía diaria de millones de hogares.

En el caso de Tamaulipas con una derrama de 13 mil 858 millones de pesos al año, a los que sumaremos la aportación de los recursos estatales para hacer universal el apoyo a personas con discapacidad.

En salud y educación, los dos pilares esenciales y estratégicos para el futuro de una nación, en la educación, Tamaulipas está trabajando para alinearse a la política nacional en el cumplimiento a las prestaciones del magisterio y al impulsar la Nueva Escuela Mexicana con sus programas educativos, especial atención en la importancia que tiene la educación inicial y la adquisición de aprendizajes fundamentales en la etapa pos-COVID, así como el impulso en la formación de educación media y superior en las áreas de ciencia, tecnología y matemáticas, sin descuidar la gran labor disuasiva y preventiva que debemos realizar en el aula contra los daños que causa en la salud mental y física el abuso de las nuevas drogas.

Finalmente, en materia de salud, el día de ayer formalizamos la integración de Tamaulipas al Modelo de Atención Médica IMSS-Bienestar para hacer valer el derecho humano a la salud contenido en la reforma del artículo 4º constitucional, que garantiza la atención médica y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social y conlleva, como lo mencionamos ayer, el compromiso sin precedentes de un gobierno federal con la salud de los mexicanos, mejorando para ello la infraestructura, el equipamiento, la dotación de insumos, medicamentos y sobre todo las mejoras laborales y asistenciales de los trabajadores de la salud.

Señor presidente:

Este es el camino que en Tamaulipas seguimos, dando abrazos con políticas públicas que atienden la seguridad, combaten la corrupción, desarrollan fuentes de empleo, mejoran la educación y la salud de nuestra gente.

Aquí, en nuestra entidad, comprendemos la relevancia de la transformación que está sucediendo a nivel nacional y estamos comprometidos para que siente bases duraderas cada vez más profundas, que sirvan para garantizar un futuro más equitativo en términos de justicia, bienestar social y felicidad para el pueblo de México y para el pueblo de Tamaulipas.

Muchas gracias, señor presidente.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Con su permiso, señor presidente.

Vamos a dar el informe de la situación de la seguridad pública aquí en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas es el sexto estado más extenso de México, con 80 mil 249 kilómetros cuadrados, cuenta con una población de aproximadamente tres y medio millones de habitantes en sus 43 municipios. Los municipios más poblados: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico. Del total de ellos, es un aproximado de dos millones 300 millones habitantes con un porcentaje de 65.7 por ciento.

En cuanto a la incidencia delictiva, en la lámina les estamos mostrando los ochos delitos con mayor frecuencia en el estado de diciembre de 2018 a abril de 2023 y vamos a ir viendo uno por uno.

En lo que se refiere al secuestro, es un delito que va decreciendo, en el año llevamos seis, ocupa el número 12, el doceavo lugar con respecto a la media nacional de todos los estados del país.

En lo que se refiere a violencia familiar, 754 casos, sí es un delito que va a la alza, dos mil 591 casos en lo que va del año, ocupa el número 13.

En lo que se refiere a violación, también es un delito que va creciendo, 39 casos en abril, 194 en lo que va del año, con el treceavo lugar.

En homicidio doloso, 31 casos en abril, es un delito que va decreciendo, 110 casos en lo que va del año, diecisieteavo lugar es el que ocupa.

En robo a casa habitación, 108 casos en abril, va decreciendo, 459 casos en lo que va del año.

En robo a negocios, 138 casos, es un delito que va creciendo, 533 casos en lo que va del año, ocupa en número 21.

En extorsiones, 12 casos, va creciendo también, 40 en lo que va del año, el 21 lugar.

En robo a vehículos, 137 en el mes de abril, es un delito que va decreciendo, 550 casos en lo que va del año, el 22 lugar.

En lo que se refiere a la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración, al mes de abril ocupa el número 20 con respecto a la media nacional.

Y en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en la presente administración al mes de abril ocupa el número 17 con respecto a la media nacional.

Los municipios con mayor incidencia delictiva está Reynosa, 401 casos; Ciudad Victoria, 278; Matamoros, 155; Altamira, 115; y Tampico, 116. El total de ellos estamos hablando de mil 56, 74 por ciento en estos cinco municipios.

En lo que se refiere a seguridad pública, el estado de fuerza real es de cuatro mil 369 policías, operativos tres mil 809.

En lo que se refiere a las fuerzas federales de seguridad, esta institución tiene tres mil 97, de los cuales dos mil 477 son operativos; la Secretaría de la Defensa Nacional, cuatro mil 789 y de los cuales cuatro mil 390 son operativos; y la Guardia Nacional, dos mil 598 con dos mil 338 operativos. Sumando las fuerzas federales y las fuerzas de seguridad pública del estado en total tenemos reales 14 mil 853 y operativos 13 mil 14.

En lo que se refiere a la Guardia Nacional, hay una coordinación estatal y ocho coordinaciones regionales. Aquí los podemos ver, estos son los nombres como se les conoce, la coordinación estatal se le conoce como Tamaulipas 1 y así sucesivamente. En total hay dos mil 598 elementos de la Guardia Nacional distribuidos como se presenta en el mapa.

En la construcción de compañías de Guardia Nacional, aquí en el estado tenemos 34 instalaciones, 17 compañías ya terminadas, tres compañías en construcción, una Coordinación de Batallón en construcción, una unidad habitacional para la Guardia Nacional también que está en construcción, ocho compañías pendientes por iniciar su construcción y la coordinadora estatal pendiente también por iniciar su construcción y tres espacios asignados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

En los aseguramientos aquí en Tamaulipas, como pueden ver ahí los numerarios donde está lo que se ha asegurado de marihuana, de cocaína, de metanfetaminas, vehículos, embarcaciones, todo lo que se ha asegurado pueden ver ahí los numerarios.

En lo que se refiere a búsqueda y rescate, aquí en el estado por parte de esta institución, se cuentan con tres estaciones de búsqueda y rescate, una en Tampico, una en el Mezquital y otra en la presa ‘Vicente Guerrero’.

A la fecha, evacuaciones médicas se han llevado cuatro en Tampico, en Mezquital y en la presa ‘Vicente Guerrero’ cero.

Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional tienen una activación del sistema SAR de la Secretaría de la Defensa Nacional para obtener información inicial, tienen 21 elementos, tres de estas estaciones SAR.

Personas asistidas, hasta la fecha han sido nueve.

En lo que se refiere al Plan Marina, Plan DNIII-E de la Secretaría de la Defensa y Plan Guardia Nacional, se beneficiado a 74 mil 702 personas. Personal de la Secretaría de la Defensa, siete mil 553 elementos que se despliegan; mil 858 por parte de Marina; y de la Guardia Nacional, mil 785. Se han dado 281 eventos, como podemos ver: lluvias severas, 47; incendios forestales, 43; incendios urbanos, 29; derrames de hidrocarburos, 32; accidentes vehiculares, 38; en un frente se atendieron 82 casos; huracán, dos casos; accidentes aéreos, uno; accidentes ferroviarios, tres; explosiones, cuatro.

Por último, tenemos un programa de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso y aquí en el estado se han atendido a 23 comunidades, beneficiándose a 20 mil 254 personas; se emplean cuatro ambulancias, 14 vehículos, una cocineta, cinco embarcaciones y se da por parte de esta institución, Secretaría de Marina, el IMSS, la Secretaría de Salud del estado, Bienestar y el DIF, se dan atenciones como es medicina general, sicología, odontología, peluquería, pláticas de salud y prevención y otras atenciones.

Esto es lo que tenemos en la seguridad aquí en el estado de Tamaulipas.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues este es el informe.

Si les parece, como lo hacemos en otras ocasiones, un periodista, mujer, hombre, de Tamaulipas y una periodista del país, de quienes nos acompañan de los medios nacionales, quienes nos acompañan de los medios nacionales.

Tú, adelante. ¿Eres de aquí?

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Carlos Manuel Juárez, del medio ElefanteBlanco.mx, aquí de Tampico, Tamaulipas.

Secretarios, secretaria, gobernador.

Presidente, en una primera pregunta, usted ha estado en los últimos —sobre todo, semanas— hablando mucho de la memoria, de hacer bastante trabajo, de cómo ha sido el pasado en este país y, bueno, estamos en un estado en el que ha sucedido mucha violencia, muchos gobiernos, exgobernadores presos, algunos otros, en el caso de Cabeza de Vaca en Estados Unidos. Pero lo que le quería preguntar específicamente respecto a la memoria es: en septiembre de 2018, cuando usted era presidente electo, hubo una reunión en el Centro Cultural Tlatelolco, en donde se reunió con, sobre todo, mujeres y hombres, familiares víctimas de desaparición, de homicidios, de la violencia en el país que, como usted lo ha mencionado, inclusive el gobierno de Estados Unidos lo ha mencionado, fue un tema político del presidente Calderón, de García Luna y de todo el entramado de delincuencia organizada.

En esa reunión, presidente, usted hizo un compromiso —también estaba Alejandro Encinas, hoy subsecretario; Loretta Ortiz, hoy magistrada— en el que se proponía hacer un mecanismo más amplio de justicia transicional, de darle otro cauce a los dolores del país, a las madres, a los padres, a los hermanos, hermanas. Y, sin embargo, presidente, cuando ya usted entró a ejercer el poder, se centró, digamos, en una comisión de la verdad respecto a los temas políticos de la guerra sucia y esos otros casos de la, digamos, guerra moderna o de la guerra que desató por el tema del crimen organizado quedaron de lado, presidente.

Usted recibió un proyecto más amplio de este mecanismo en donde hubiera verdad, reparación, justicia. Inclusive lo pregunto también el contexto de lo que ayer se mencionaba de este pacto con los criminales que desaparecen personas y que no dejan que se busquen a esas personas.

La pregunta es: ¿qué reflexión tuvo, presidente, para que este mecanismo se centrara en los casos de guerra sucia vinculados con la política y en el caso Ayotzinapa, en donde hay comisiones de la verdad y que no fuera un mecanismo más amplio con intervención de la ONU, de sociedad civil, es decir, que fuera un mecanismo realmente completo para los cientos de miles de víctimas de desaparición y de homicidio y que hoy seguimos sin conocer mucha información?

Inclusive, que los mismos criminales no quieren dar a conocer porque tampoco hay un entramado legal que les permita a ellos una amnistía o beneficios legales. ¿Qué reflexión tuvo, presidente, para no aplicar este mecanismo? Es mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo creo que tu enfoque no corresponde a lo que estamos haciendo; sin embargo, respeto tu opinión.

Nosotros estamos buscando que se imparta justicia y sobre todo no permitiendo que se repitan actos vergonzosos y dolorosos del pasado. La justicia es castigar a responsables, pero también es evitar la repetición, el prevenir y eso es lo que hemos venido haciendo.

Por ejemplo, así de manera muy clara, no permitimos, como era antes, la tortura, no permitimos la desaparición, el Estado no desaparece a ninguna persona, no se autorizan masacres, como era antes, desde el Estado. Si vemos el índice de letalidad, vamos a ver con mucha claridad la diferencia, antes eran más en los enfrentamientos los muertos que los heridos y detenidos.

Ahí está. Esto es Calderón, cuando la guerra. Mira los fallecidos en enfrentamientos, heridos y detenidos. Este índice de letalidad es muy claro, eran más los asesinados en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas que los heridos y detenidos, porque la consigna era rematar a heridos, barrer’ y esto se mantuvo.

Mira la diferencia con nosotros, son más heridos, detenidos que los que pierden la vida. Esto es un indicador de que respetamos derechos humanos en la práctica. Por eso no acepto lo que sostienen algunas organizaciones de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil, o también de las supuestas organizaciones no gubernamentales y también de organizaciones defensoras de derechos humanos, porque nos quieren meter en el mismo saco, en el mismo costal y no somos iguales.

Estamos atendiendo a todos, no hay impunidad. ¿Cómo vamos a ser iguales, si ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez y durante el gobierno de Calderón el secretario de Seguridad era García Luna?

Entonces, no he cambiado, estamos garantizando que haya justicia y lo vamos a seguir haciendo y no sólo en casos dolorosos y emblemáticos como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y en otros casos.

En general, siempre atendemos a familiares de las víctimas; sin embargo, hay en esto —y en casi todo lo que hacemos, porque estamos en un proceso de transformación— opositores. Les hacía yo el cuestionamiento a los de la organización de derechos humanos, del Prodh, que sí, defendiendo derechos humanos, pero conviviendo al mismo tiempo con los gobiernos del PAN, con la derecha. Y ahora que llegamos nosotros, que siempre, no de hace 10 años, 20 años, 30 años, no, desde hace 40 años o más estamos defendiendo los derechos humanos, luchamos por la justicia.

Entonces, no aceptamos el que se nos quiera calificar o tachar, o medir con el mismo rasero. Sí estamos atendiendo y lo vamos a seguir haciendo.

Es el mismo caso sobre la militarización, el acusar de que estamos militarizando el país, lo que no dijeron cuando de manera ilegal, porque la Constitución no permitía que intervinieran ni la Marina ni la Secretaría de la Defensa en asuntos de seguridad pública y lo hacían y participaban en operativos de seguridad pública, entonces no decían nada, el país no estaba militarizado.

Apenas planteamos, mediante una reforma constitucional, utilizar a las Fuerzas Armadas, por su profesionalismo, por el número de elementos, por su honestidad —en muchos casos, porque son muy pocos los malos elementos de las Fuerzas Armadas y que además son castigados, porque no hay impunidad para nadie— a partir que decidimos crear la Guardia Nacional para garantizar en Tamaulipas y en todo el país la seguridad, empieza una campaña, ¿no?, en contra: ‘¡Se está militarizando!’

Es como escuchar a Denise Dresser o a Ciro Gómez Leyva —lo voy a volver a mencionar, dice que lo menciono mucho, pero es que es representativo, ni modo— López-Dóriga, decir que polarizamos. No, politizamos. No hay propósito de polarizar, el propósito es nada más desenmascarar porque nos tenían engañados, la prensa no informaba, los medios no informaban —con honrosas excepciones— manipulaban.

Y tampoco había democracia. La fachada era la democracia, pero en realidad era un gobierno oligarca, una presidencia oligarca. ¡Qué es eso! Es un gobierno al servicio de una minoría. La democracia es el gobierno del pueblo. Pues eso no existía.

Entonces, tenemos que seguir avanzando. Porque ahora nos dicen: ‘¡Qué barbaridad! ¡El gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios!’ Sí, pero… ¿Por qué no pones la lámina de homicidios para que vean cómo nos dejaron el país?, porque este es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud y así nos dejaron educación y así nos dejaron todo. E país estaba en bancarrota, el país estaba inmerso en una decadencia. Ni siquiera era una crisis, era una decadencia y por eso frente a una decadencia lo único que debía hacerse era llevar a cabo un proceso de transformación, arrancar de raíz la corrupción. Y eso no les ha gustado a los que antes se sentían los dueños de México y son los responsables de la tragedia nacional; deberían de estar ofreciendo disculpas.

Aquí en Tamaulipas, lo que tú planteabas, cuántos gobernantes mediocres, ladrones. Por eso, celebro que después de años los tamaulipecos, mujeres y hombres, hayan decidido tener un gobernador honesto, íntegro, decente, no malandrín, para decirlo con toda claridad.

Pero aquí está. Porque ahora todos nuestros adversarios de la derecha dicen: ‘¡Cuántos homicidios!’ Claro, si sumamos esto da más que esto y desde luego que lo de Calderón, sí, nada más que miren cómo nos dejaron acá arriba.

Y nos ha costado, porque ¿quiénes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el país?, pues estos. ¿Dónde están los cárteles creados por nosotros, tolerados por el gobierno de nosotros? No, se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades. Imagínense, si el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio del narcotráfico, era un narco-Estado.

Nos ha costado mucho esto. Y esperemos que siga bajando. Este año está bajando —poco, ¿eh?— y todavía nos queda el año próximo.

Porque ya también están dando resultados los programas de Bienestar, que son la base para poder pacificar al país, el atender a los jóvenes, el que tengan oportunidad de estudio, de trabajo, el que mejoren las condiciones de vida, el que haya bienestar, mejores salarios, empleo, eso es lo que nos va a permitir vivir en una sociedad mejor y pacífica.

Entonces, sí hemos bajado el homicidio, que este es uno de los delitos en donde no hay prácticamente o muy poca cifra negra, porque sí se denuncia y sí se sabe lo que sucede, no es como la extorsión, como el secuestro, robos, que mucha gente no denuncia, pero en este caso sí refleja más la realidad. Yo espero que continúe bajando el homicidio.

Claro, hablan ellos de homicidio, ¿no?, pero, a ver, pon secuestro, si la tienen, aquí hemos logrado 61 por ciento menos.

Pon robo de vehículo o robo en general, o delitos del fuero federal global, 50 por ciento. Y este también es un delito que se denuncia, donde hay menos cifra negra.

Y delitos del fuero federal.

Entonces, estamos atendiendo a familiares de desaparecidos, a víctimas, en general Rosa Icela está dedicada a eso, en Gobernación lo mismo.

No hablan, por ejemplo, de que el presupuesto de Gobernación para la búsqueda de víctimas es el más alto en la historia para la protección a familiares, a luchadores sociales, a periodistas; no les ha faltado recurso. Y yo quiero que Alejandro Encinas informe sobre esto porque sí estoy notando de que hay una campaña.

Y me dices ‘la ONU’ y me dices ‘la OEA’ y no les creo, ni a la ONU ni a la OEA, porque no actúan con justicia. Se los fue a decir a la OEA que no han hecho nada para defender a los pobres del mundo y tienen aparatos administrativos y muchísimos burócratas, claro, de pedigrí, porque ganan muchísimo dinero, pero no ven nada en violación de derechos humanos. ¿Dónde está la declaración de la ONU en contra de los desaparecidos en la época de García Luna? ¿Qué hacían?

Y hay muchísimos funcionarios aquí en México de la ONU, de la OEA. Fíjense que el organismo de derechos humanos de la OEA lo llegó a manejar un senador que es un reverendo farsante, Álvarez Icaza. Me consta que es un simulador, porque cuando estábamos defendiendo los votos en el Zócalo y evitando la violencia, porque nos robaron la Presidencia —de eso no hay duda, Calderón no ganó y la oligarquía lo impuso— pues este señor estaba de presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y su recomendación fue en el sentido que nos desalojaran, el presidente de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que posteriormente precisamente por esas ligas con el conservadurismo, con los reaccionarios de estas organizaciones no gubernamentales y supuestamente de defensa de derechos humanos, llegó a ser, él, secretario general de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

Pero les voy a dar un dato. Acaban de hacer un desalojo en la Suprema Corte de gente que está protestando precisamente porque quieren justicia y los jueces, magistrados, ministros protegen a los potentados, porque no es un poder dedicado a hacer justicia, sino a servir los intereses de una minoría.

Entonces, ahí estaban ahí protestando y de repente llegan porros a golpear, a quitarles sus mantas, a desalojarlos. Los papás de los niños, de los bebés que perdieron la vida en la Guardería ABC habían puesto unas cruces; a quitar las cruces.

Puede ser que tengas ahí el tuiter que puso este seudodefensor de derechos humanos, senador independiente, hace como una semana. Fue, ¿no?, el domingo.

Entonces, tienes razón, o sea, tenemos que seguir avanzando, pero sí estamos trabajando en ese propósito.

INTERLOCUTOR: La pregunta es: ¿por qué se usó, por qué eligieron el método que están eligiendo para atender a las víctimas y por qué no el método que se propuso en esa reunión? ¿Fue porque vieron que había, digamos, otros intereses detrás de las asociaciones civiles, del mismo Javier Sicilia? Un poco por eso es la pregunta, ¿por qué este método y por qué otro método no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Puede ser porque, aunque es muy doloroso, a veces se abusa de estos actos o, mejor dicho, se utilizan estos actos con propósitos mercantiles y se tiene que cuidar que el presupuesto llegue a los que realmente lo necesitan.

Hay muchos casos. Por ejemplo, ahora tenemos un asunto. Hago un paréntesis, porque es muy bueno el debate contigo, es muy inteligente de tu parte, hago un paréntesis para comentar: ya habíamos llegado a un acuerdo con los trabajadores de Mexicana que fueron despedidos y la mayoría, creo que son como seis mil trabajadores despedidos, habían aceptado vender su marca, aunque hay procesos judiciales.

Y nosotros, como va a funcionar una nueva aerolínea que va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero una aerolínea comercial, hablamos de que comprábamos la marca y se iba a llamar la aerolínea, todavía no lo descartamos, Mexicana de Aviación, porque era un emblema que por las privatizaciones y por la corrupción… Porque Fox le entregó a Gastón Azcárraga la concesión, Fox entregó Mexicana y Calderón entregó Aeroméxico y en los dos casos fue para pagar favores políticos durante la campaña o las campañas de uno y del otro; entonces, México se quedó sin una aerolínea pública, porque eran de la nación.

Entonces, ya se había llegado al acuerdo, todos, la mayoría, pero estoy hablando de mayoría del 95 por ciento que aceptan, porque se iba distribuir ese recurso entre ellos y hay gente mayor que le iba a tocar algo o les puede tocar algo.

Se hizo un avalúo y, no sé, se estableció un precio por la marca y luego tres edificios y juntaban una cantidad. Nosotros, más que por la marca, lo que también buscábamos es ayudar en algo a estos trabajadores que fueron víctimas de una gran injusticia.

Bueno, aparecen dos abogados de repente y en campana malaconsejan a 50, 100, 200 y meten amparos y entonces ellos están pidiendo dinero, más dinero para ellos, porque estos dos abogados les dicen: ‘No acepten ese trato, les toca más’.

Entonces, yo quiero aprovechar —porque no voy a mencionar los nombres de esos dos abogados— quiero aprovechar para decirles que nos ayuden, porque van a perjudicar a miles de trabajadores, que ayuden, que contribuyan porque lo que van a recibir los trabajadores de Mexicana, ya en una asamblea de ellos, tanto de activos y de jubilados, llegaron el acuerdo de distribuirlo de manera equitativa, que les toque parejo.

Entonces, con esos amparos no podemos hacer nada, entonces les hago un llamado a esos dos abogados que nos ayuden y también a los trabajadores que están aceptando esa asesoría.

Porque nosotros, ayer me lo planteó la secretaria del Trabajo, habíamos pensado ya resolver esto, porque tenemos que echar a volar la nueva línea aérea a finales de este año, ya estamos haciendo todos los trámites y la firma del contrato con las empresas de aviones y todo y dijimos Vamos a resolver, pero se emproblemó por esta situación. Entonces, le dije todavía a Luisa María: Vamos a esperar un mes más, un mes más, ojalá y se desistan de la denuncia.

Y también a los trabajadores, porque si ellos no se desisten de la denuncia y los abogados dicen: ‘No, porque vamos a ganar y nos van a tener que dar lo que pedimos’, pues están en un error, porque ni van a recibir ellos nada, ni la mayoría de los trabajadores, porque ya nosotros tendríamos que ver cómo registramos una marca para que empiece a volar la línea aérea.

Ahí cierro el paréntesis para decir: muchas veces hay abogados, gestores, asesores, que tienen una visión de las cosas y no dejan de cobrar. No es en todos los casos, hay mucha gente de organizaciones sociales honesta, pero también hay vivales en derechos humanos, en ambientalismo, hay seudoambientalistas.

Hace como un mes ―los conozco muy bien― había un problema en algún lugar, ya saben ellos a qué me refiero y le pregunté a la empresa: Oye, ¿cómo resolviste el problema ambiental?, porque no le permitían construir y se empezó a reír, o sea, ‘maiceó’ al ambientalista, al seudoambientalista. Y así hay, como arroz, muchos aprovechados.

¿No está el video, el tuit? A ver.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Es del desalojo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren lo que escribió este genio:

‘La gente se hartó y de manera pacífica presionó para desalojar a los provocadores y entonces apareció la Ciudad de México para proteger a los provocadores’, o sea, que llegó la policía para protegerlos. Este fue director de Derechos Humanos de la OEA. Por eso siempre me gusta escuchar la canción de Carlos Puebla, esa que dice: ‘Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa’, ahí se las recomiendo.

INTERLOCUTOR: Presidente y una segunda pregunta, ahora que viene ya, que vino al sur, justo ahora se cumple el bicentenario de Tampico. Usted conoce la ciudad, ayer lo decía, una ciudad que tiene algunos contrastes; por ejemplo, hay una estatua de Porfirio Díaz en la Plaza de la Libertad, en un balcón de un edificio, y, por el otro lado, tiene personas ilustres como Esther Chapa Tijerina, como el mismo —bueno, que se le identifica como de aquí— el subcomandante Marcos, Rafael Sebastián Guillén Vicente. En fin, tiene una historia amplia en el tema de las luchas obreras y también libertarias.

La pregunta en específico y ahora lo relaciono con lo que dice de los seudoambientalistas y todo, en este bicentenario un grupo empresarial otra vez viene a Tampico a querer poner un hotel y un acuario en la Laguna del Carpintero, que usted la conoce también.

Y traigo una carta de un grupo de ciudadanos a los cuales, bueno, el medio en el que yo trabajo, Elefante Blanco, podemos dar fe que han estado durante 15, 20 años, peleando porque en la laguna de El Carpintero no se construya, que hay más territorio, hay mangle.

Inclusive hubo una sentencia que en 2015, 2021 emitió la corte protegiendo el manglar de la Laguna del Carpintero. Otra vez vienen a querer construir, es un proyecto que el alcalde Jesús Nader lo está proponiendo, inclusive lo comentó ya con el señor gobernador; sin embargo, ya hay una inquietud de la ciudad en el que se proteja el manglar que está en la Laguna del Carpintero.

Le comento que en 2007 ya un alcalde, Fernando Azcárraga, quiso poner ahí un centro comercial, un desarrollo económico que iba a tirar el mangle.

En 2012 la exalcaldesa Magdalena Peraza Guerra quiso poner igual un parque, taló el mangle sin permiso; la Semarnat y la Profepa le pararon el proyecto.

Pero ahora está el miedo de que otra vez se quiera poner un hotel en este sitio. Yo sé que usted ha estado muy al pendiente de la protección del medio ambiente, inclusive ayer hablaba del tema del agua y este sitio, la Laguna del Carpintero engloba muchos aspectos naturales de la ciudad, inclusive el resistir a los ciclones, más allá de que luego algunos dicen que son los ovnis que protegen los ciclones, pero sé que también es como apresurado pedirle una postura a usted, tal vez se acaba de enterar, pero no sé si quisiera el señor gobernador mencionar qué es lo que le comentaron.

La población lo que está pidiendo es que se le informe sobre este proyecto para que consensuado con la población se sepa si conviene o no conviene poner un hotel en ese sitio específicamente.

Le hago entrega de la carta a través, yo sé que, de Jesús. Pero, bueno, le quería mencionar este hecho.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está bien. ¿Quieres contestar?

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA: Sí, tenemos conocimiento. También mencionar que también la Laguna del Carpintero ha sido sujeta de una recuperación desde su saneamiento en los años 80, que antes era ahí la descarga de todas las aguas negras de la zona conurbada y que a la vez ha tenido también todo un proceso de cuidado de los gobiernos federales y estatales para ir mejorando este espacio público y recreativo importante del corazón aquí de la ciudad de Tampico y que también ha tenido el cuidado y la atención que se debe, como fue el saneamiento que, como repito, antes era donde se depositaban todas las aguas negras y estaban en otras condiciones totalmente distintas.

Conozco el proyecto, creo que es un gran proyecto que daría una proyección turística y una vocación de trabajo, de economía, de generación de empleos para Tampico. Como sabemos, la situación de las fuentes de trabajo en Tampico son principalmente servicios, el puerto de Tampico su actividad va yendo paulatinamente cada vez más a la baja con el aumento que se da en el puerto de Altamira y se buscan alternativas de empleo y bien remunerado.

En estas circunstancias, es un proyecto que no toca ninguna de las zonas de reserva del mangle, aunque, de todos modos, se están haciendo los estudios del impacto ambiental. Si conoces muy bien tú esta zona, ahí en el área donde está el centro cultural y el polifórum hay un área de reserva territorial en donde al frente se tienen más o menos tres hectáreas que están totalmente despejadas, no hay ninguna presencia de mangle en esa zona; aun así, se van a hacer la circunstancia del impacto ambiental y de acuerdo con las circunstancias que tengamos en esta ponderación se harán las condiciones para hacer el mejor proyecto o propuesta ejecutiva en algún momento, en el que están participando también empresarios y ciudadanos aquí de Tampico integrados a conocimiento de este proyecto.

Y comentarte que también dentro del puerto de Altamira, en este gran desarrollo del sur de nuestra entidad, hay una reserva territorial importante dentro del puerto por parte del gobierno del estado donde están las salinas, que tienen una vocación histórica, de la época de los huastecos que están ahí estas salinas y que se veía comercio, incluso con toda el área del altiplano mexicano.

Y aquí ahí también está teniéndose ya un vivero de mangle para repoblar toda la costa tamaulipeca en un proyecto muy importante también para desarrollar la apicultura.

Así es que estamos buscando integrar de forma completa todo este desarrollo de protección ecológica, como bien señalas.

INTERLOCUTOR: (inaudible) digamos, del teatro va a estar el hotel.

AMÉRICO VILLAREAL ANAYA: No, al frente, en la entrada, donde está el estacionamiento, toda la plancha del estacionamiento, viéndolo de frente a mano derecha, ahí es donde está una superficie de tres hectáreas, que es donde se plantea poder desarrollar el proyecto y que está totalmente despejada. PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, vamos.

PREGUNTA: Señor presidente, muy buenos días. Soy un medio nacional, pero orgullosamente y originaria de aquí, de Tampico, Tamaulipas.

Antes de iniciar mi intervención quiero enviarle un agradecimiento. Cuando yo inicié en las mañaneras ya hace algún mes prácticamente, un poquito más, no tuve la oportunidad de preguntar; sin embargo, me dio línea para que pudiera entregar al señor Jesús Ramírez una solicitud que se tenía aquí en Tamaulipas.

Por el tema de la pandemia, el caso del Fovissste tenía detenidos la liberación de escrituras. Se estaban cobrando una vez ya finiquitados los créditos hipotecarios de algunas personas y hoy quiero decirle que ya se solucionó, ya liberaron, ya están poniendo atención. Y específicamente al vocal ejecutivo del Fovissste, César Buenrostro Moreno, agradecemos la atención que se tuvo para esas personas que tenían que trasladarse de algunos municipios a la capital, que era Ciudad Victoria. Y en ese sentido hago hacer llegar este agradecimiento.

Mi primera pregunta. Las familias o al menos 100 familias están solicitando regularizar el ejido Francisco I. Madero en González. En el año 2018 firmó un decreto en donde estaban haciendo esa solicitud. Este decreto fue firmado por usted; aún no han tenido respuesta, señor presidente. Han intentado abordar el tema con el gobernador del estado; no han tenido la oportunidad de llegar hasta el gobernador.

Y en ese sentido, pues compartirle que son 100 familias que están esperando, o que no cuentan con títulos parcelarios, así me comparten compañeros de aquí de la fuente de Tamaulipas, Y están a cargo o su representante es Liborio Castro Márquez y en donde en este reportaje asegura que después de 52 años que fueron expropiadas estas tierras ejidales, hoy, pues simplemente ha cambiado de nombre a la presa ‘Ramiro Caballero’. Y en ese sentido pues esperan tener algún acercamiento para poder ver la regularización o avanzar en el tema, insisto, de este decreto aprobado en el año 2018. Se lo hago llegar al señor Jesús.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Mi tercera pregunta: en efecto, Tamaulipas, retomando algunos acontecimientos que han ocurrido en nuestra entidad, tenemos dos gobernadores en la cárcel; ya sabemos que son de otras administraciones. No tenemos respuesta de dos periodistas que fueron asesinados aquí en Tamaulipas:

Aquí está uno de sus hijos, el periodista Carlos Domínguez, recordará el caso en Nuevo Laredo.

El más reciente acontecimiento del periodista asesinado Antonio de la Cruz; tampoco tenemos respuesta, presidente.

Quiero compartirle que, además, el tema migratorio o el tema de los migrantes también en San Fernando han sido sucesos que han lastimado y lacerado a Tamaulipas.

Hace unos días se abordó aquí en la mañanera este pacto social ante la desesperación de las madres buscadoras que están pidiendo hacer este pacto con el crimen organizado para que las desapariciones pues dejen de existir, dejen de ser como tal.

Hace algunos días compareció, aquí tenemos a parte del Gabinete de Seguridad, en el Senado de la República y presentaron este primer informe. Convencieron a algunos legisladores —no vamos a decir nombres— de esta estrategia de seguridad que se está llevando a cabo.

Mi pregunta concreta es, presidente: Ha terminado ya su reunión con el Gabinete de Seguridad. ¿Cómo encuentra Tamaulipas? ¿Cómo encuentra Tamaulipas en el tema de seguridad en estos momentos?

Y al saber que se va a aprobar más presupuesto para el tema de seguridad para del próximo año, en ese sentido, ¿qué tiene que decir a la gente de Tamaulipas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, mira, qué bien que me haces esa pregunta y te referiste a un pronunciamiento, creo que de hace dos o tres días. Una compañera me preguntó, una compañera periodista me preguntó que si cómo veía —palabras más, palabras menos— que madres buscadoras de desaparecidos planteaban que se enviara un mensaje de tregua a la delincuencia para que se cesara la violencia, así más o menos. Lo que dije es que yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz.

La pregunta siempre me pareció tendenciosa, pero no podía decir yo: Fíjense que no queremos ningún acuerdo con la delincuencia; como decían los otros presidentes: ‘No me va a temblar la mano, los vamos a derrotar’, así, esas balandronadas, ¿no?, en asuntos tan serios.

Yo también, ni modo de decir: No tenemos acuerdos, ni queremos tenerlos, con quien por su propia voluntad decida actuar de manera responsable y humana.

Al día siguiente en el periódico El Universal… Para que vean a la manipulación a la que estamos expuestos, cómo tenemos que andar a las vivas. Por eso, cada vez estoy más convencido de dos cosas:

Primero, que no había democracia en México, que era una oligarquía con fachada de democracia.

Y segundo, que en México no hay medios de información, sino medios de manipulación, así, ¿eh?, con honrosas excepciones. Los medios convencionales más importantes están al servicio de las minorías y ahora, como ya no mandan, se lanzan con todo.

Miren El Universal y, sí leen la nota, van a encontrar que dicen: ‘Como ya no pueden, ya se rindieron y ahora buscan desesperadamente pactar’. ¡Son unos canallas! Sí, deben… lo han de haber repetido todos, todos, todos, sí, hasta la prensa internacional, claro, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, El País y todos.

Pero de aquí surge la pregunta, con jiribilla. Ahora sí que, hablando en términos de béisbol, era una pelota enjabonada, una moña.

Entonces, esa es mi respuesta: claro que nosotros ayudamos en todo lo que tiene que ver con la paz, pero la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad es del Estado mexicano y no podemos renunciar a eso.

El error, entre otros que cometieron en la pasada administración, fue permitir la creación de grupos de autodefensas, imagínense eso, si la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado, no podemos incumplir nuestra responsabilidad.

Entonces, aclaro eso y vamos a seguir apoyando a las madres que están buscando a sus hijos, a los familiares que están buscando a personas desaparecidas, pero es nuestra responsabilidad. Y no hay en puerta ningún otro plan.

Pero la compañera desde que me hizo la pregunta yo dije: Trae mala fe, porque ella seguramente es del bloque conservador o simpatiza con el bloque conservador, que tampoco es ningún delito, no es ningún delito, somos libres, pero de eso a manipular hay una gran diferencia. Entonces, te comento esta situación.

Y me preguntas así, de manera concreta, ¿cómo veo Tamaulipas en materia de seguridad hoy?, mejor que cuando estaba el gobernador que salió, mucho mejor. Además, como siempre me gusta presentar pruebas, a ver si me consiguen una lámina que presentó hoy el gobernador y que tiene que ver con la información nuestra sobre homicidios en Tamaulipas.

Así estaba Tamaulipas, este es el 18. Aquí entramos nosotros, homicidios, estos son datos oficiales. Si ustedes se dieron cuenta del informe del secretario de Marina, del almirante Ojeda, mientras la policía estatal cuenta con un poco más de tres mil elementos, las fuerzas federales en Tamaulipas son de alrededor de 10 mil elementos.

A ver si ponemos… Pero primero esto. Así es el comportamiento desde que entramos al gobierno.

Y esto es lo que corresponde al doctor en homicidios. Y es importante que me preguntes, porque mucha gente, como ahora el exgobernador quiere ser candidato a la Presidencia, está ya, pues también es su derecho, haciendo campaña, entonces empecé a leer —yo soy, entre otras cosas, mirón profesional— empecé a notar en los medios en Tamaulipas y a nivel nacional en las redes que se hablaba que estaban mejor con el pasado gobierno y me llamó la atención porque me enteré, lo puede ustedes constatar, como una campaña.

Y yo creo que esa percepción… Acuérdense cuál es la técnica principal del periodismo tendencioso: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Esto viene desde antes de Goebbels, se le atribuye a Goebbels al de propagan de Hitler, pero no, siempre se ha usado eso.

Entonces, empezaron con una campaña así y seguramente la gente en Tamaulipas debe estar pensando: ‘Si desde que entró el doctor… Tan bien que estábamos. ¡Ay, nanita!’

Entonces, por tu pregunta, ¿cómo estamos?, yo le tengo confianza al gobernador y considero que vamos bien.

A ver, pero vamos a que haya igualdad de género, ¿no? Tú, ¿de dónde eres compañero?

INTERLOCUTOR: De Tampico.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues ándale.

PREGUNTA: Buenos días a todos.

David Castellanos, presidente, de aquí de Tampico, Tamaulipas.

Hace dos años la zona sur, la población se vio afectada por la intromisión de aguas, los campos fueron afectados, el hato ganadero igual, la industria en crisis por lo mismo. No es falso, pero tampoco es verdadero lo que dice el ingeniero Quiroga, titular de la Comisión Estatal de Aguascalientes, el sistema lagunario, la infraestructura ocupa de inversión y no de estos pequeños tapones que le han dado.

Si se conjugan otra vez las cosas, la falta de agua, más el consumo diario del vital líquido, va a estar nuevamente la población en una crisis como la que se experimentaron hace dos años.

¿Hay algún proyecto en particular para el sistema lagunario del río Tamesí que abastece la zona norte de Veracruz, que abastece el sur de Tamaulipas y que podría darle la oportunidad de llevar agua, incluso a la zona metropolitana de Monterrey? ¿Dejará su marca fuerte la Cuarta Transformación en ese sistema lagunario? Esa es la primera, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay un proyecto, un proyecto que está promoviendo el gobernador y que nosotros vamos a apoyar.

No sabemos o, mejor dicho, va a ser muy difícil que se termine en el tiempo que nosotros estemos cumpliendo nuestra función, o sea, ya se nos termina el tiempo, pero sí estamos iniciando algunos proyectos que pueden llevarse más tiempo y dejarlos pues acordados.

Por ejemplo, hoy vamos a estar en Altamira viendo lo de una planta de licuefacción. No se va a terminar posiblemente, ojalá y sí en el tiempo que nosotros estemos, pero ya se va a iniciar.

Está el compromiso también de crear una planta de fertilizantes en Tamaulipas y es muy probable que quede establecido el acuerdo. Va a producir fertilizante la planta ya cuando no estemos nosotros, pero esto es de utilidad.

Y lo mismo en el caso del agua, hay un proyecto que se está analizando para abastecer de agua esta región, existe un proyecto, se está analizando con ese propósito.

INTERLOCUTOR: Ya ahorita nos dio cátedra de la historia de quiénes forjaron los cárteles de la droga. La zona metropolitana del sur de Tamaulipas experimenta una situación completamente distinta a la del norte del estado. ¿Se mantendrán las cosas como están hasta hoy o habrá algún ajuste en particular en esta región, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿En qué sentido?

INTERLOCUTOR: En el tema de la seguridad. Hay mucho temor sobre la intromisión o la llegada de un nuevo cártel y una disputa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nosotros combatimos por parejo a quienes se dedican a la delincuencia. Uno de los errores garrafales —y en los errores en política suelen ser como crímenes— fue el proteger a unos y perseguir a otros. Si no hay autoridad, si no se pinta bien la raya entre delincuencia y autoridad, no se avanza. Ningún pacto con ningún grupo.

Ahora con el caso de García Luna, las declaraciones de un testigo en el sentido de que los vestían de la AFI a los delincuentes de una banda protegida para ir con esos delincuentes vestidos de policía a combatir a otra banda y es de leyenda, para novela policiaca.

Lo que confiesa el testigo, que le comenta otro delincuente: ‘¿Esto quiere decir que nosotros trabajamos para el gobierno?’, ya cuando está disfrazado de AFI. ‘No, no te equivoques, nosotros no trabajamos para el gobierno, el gobierno trabaja para nosotros’. Eso no, es castigar por parejo a quien actúa en la ilegalidad y quien apuesta a la violencia… Y hago un llamado a todo el pueblo de Tamaulipas, que es un pueblo bueno, que es un pueblo trabajador para que nos ayuden en la pacificación, porque ayuda mucho la gente, el pueblo, las familias.

¿Saben dónde vamos ganando a la delincuencia?

En que les estamos quitando a los jóvenes, que ya no los pueden enganchar, porque los jóvenes tienen becas y tienen el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que les permite tener empleos, que les permite tener un salario mínimo, que como ahora el salario ha aumentado ya no es poca cosa, es que no tengan semilleros, que no haya jóvenes sin futuro o que caigan en la frustración, sino que vamos todos juntos.

Y en eso nos ayuda mucho la familia, nos ayuda mucho la gente, todos. Todavía no tenemos el último reporte, pero ya en las detenciones que se están haciendo, diariamente se detienen en promedio, Rosa Icela. ¿Cuántos detenidos en el país?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Aproximadamente mil 500, dos mil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mil 500, dos mil diarios, detenidos.

Pero ya estamos viendo menos jóvenes y ya tengo el reporte, por ejemplo, de que hay menos deserción escolar en el nivel medio superior, en las preparatorias, están abandonando menos la escuela. Esto tiene que ver con todo lo que se está haciendo.

Entonces, eso es lo que te puedo comentar sobre el agua y sobre la seguridad.

Muy bien. A ver, Sara.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Pues preguntarle del acuerdo que se llegó con Grupo México, si nos pudiera dar los detalles.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ¿cómo se dice en el periodismo?, ya hubo un adelanto ayer, se llegó a un acuerdo, informo al pueblo de México, con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México, porque se decidió, de conformidad con un decreto, recuperar para la nación un tramo de la vía del Ferrocarril del Sureste en el Istmo de Tehuantepec y se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión, que es estratégico porque es el istmo.

Hoy, que es el Día de la Marina, voy a hablar de lo estratégico del puerto de Tampico siempre, sobre todo antes de la expropiación petrolera, porque era amenaza tras amenaza, que nos iban a invadir por el petróleo, porque no querían que se recuperara el petróleo, que es del pueblo y es de la nación.

Entonces, las empresas petroleras extranjeras tenían el control de toda esta región del golfo, incluso se llegó a hablar de una intervención para crear la República del Golfo, por los intereses. No olvidemos que aquí cerca se perforó el primer pozo petrolero, en Ébano, 1901, una compañía extranjera.

Y Tampico era un puerto y sigue siendo, importantísimo, estratégico.

Lo mismo el Istmo de Tehuantepec. Imagínense, la franja más angosta de nuestro país para comunicar el Pacífico con el Atlántico, el Pacífico con el golfo, desde hace siglos es ambicionada esa franja.

Y por eso fue el decreto, para considerar zona de seguridad nacional y de utilidad pública y eso fue lo que llevó a la recuperación de este tramo. Porque prácticamente ya toda la vía del sureste está recuperada, ya es de la nación, pero faltaba este tramo de 120, 140 kilómetros.

Y ya se llegó a un arreglo, se hizo un avalúo, van a regresar la concesión y en el tramo del istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a ocho años, no se paga, sino se les amplía ocho años su concesión por ceder el tramo del istmo.

INTERLOCUTORA: ¿Cuándo se vencía?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ayer. Ah, no, ayer era el último día para poder llegar al acuerdo.

INTERLOCUTORA: Pero la concesión, ¿cuándo se vencía?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 2036. Son ocho años más, va a ser 2044.

¿Por qué no pones el plano, para que…? Fue un buen acuerdo, porque ya la Secretaría de Marina va a operar todo el Ferrocarril del Istmo. Ahora van a ver lo que le va corresponder manejar a la empresa pública de la Secretaría de Marina. Es el ferrocarril, son los dos puertos, tres, cuatro: puerto Chiapas, Salina Cruz, Coatzacoalcos y Dos Bocas.

Hay otro sobre el tramo en particular, sí, sí, sí, este era el tramo concesionado a Grupo México, este. Y de aquí para acá de la nación, todo esto de la nación, aquí no. Y sí, de aquí todo, Palenque y aquí viene el Tren Maya, todo de la nación, era esto, 128 kilómetros más anexos, 180 en total.

Entonces, este fue el acuerdo y creo que es benéfico. Además, es un asunto, repito, de seguridad nacional.

Ayer decía que nosotros no nos metemos en las confrontaciones internacionales de potencias, pero queremos mantener intacto, íntegro nuestro territorio, nuestra soberanía y es un proyecto muy importante porque se trata de unir el Pacífico con el golfo, estamos hablando nada más de 250, 300 kilómetros y estamos invirtiendo.

Ya para agosto está terminada la nueva vía y va a empezar ya a funcionar el tren de carga y luego de pasajeros.

Y lo mismo para acá, estamos rehabilitando la vía, igual, hasta Palenque. Y el Tren Maya son en total mil 540 kilómetros, mil 548 kilómetros que ya comprende Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todo esto.

Esta región con todos estos proyectos… Porque aquí estamos en Salina Cruz rehabilitando la refinería que existía y estamos construyendo una nueva planta coquizadora.

En Coatzacoalcos, Minatitlán se está también modernizando la refinería.

Se están ampliando los puertos de Coatzacoalcos.

Este de Salina Cruz con rompeolas es un puerto con bastante calado y aquí en todo este corredor ya se tienen 10 parques industriales para que se puedan crear empleos.

Entonces por eso necesitábamos esto.

INTERLOCUTORA: (inaudible) la que se amplía la concesión de Coatzacoalcos a Veracruz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De Medias Aguas. Este es el cruce, aquí va a Veracruz, esta concesión la tienen ellos.

INTERLOCUTORA: De Medias Aguas a Veracruz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De Medias Aguas a Veracruz, sí, pero tenían hasta Coatzacoalcos.

A ver. Esta es, sí, pero está claro también el otro.

Entonces ellos tenían hasta acá, entonces esta parte es lo que están devolviendo, que es la que tiene que ver con el istmo, que es Medias Aguas. Esto se llama Medias Aguas, este pueblo, es un cruce. De aquí para acá va el tren a Salina Cruz, es todo el istmo. Y de aquí para acá es Veracruz.

Y ya también para acá todo es el Tren Maya, todo, todo, todo ya es de la nación, es todo lo que es Ferrocarril del Sureste la concesión que ellos tienen, tienen otras, es nada más lo que se conoce como Ferrocarril del Sureste, básicamente.

INTERLOCUTOR: ¿Y cómo quedó el tema de las cuotas de derecho de paso? No sé si van a hacer público el acuerdo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, se les otorga derecho de paso, nada más que tienen que pagar una cuota a la empresa de Marina. A ver, explícalo.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: ¿Quiere que diga el valor del avalúo también?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, todo.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Se pidió, como dice el presidente, se pidió una opinión de valor al Indaabin, que fue la base del acuerdo. El Indaabin determinó que era un total de 836 millones 894 mil pesos, se dividió entre el precio original del tramo concesionado, se actualizó con el índice inflacionario por el número de años transcurridos y esa cantidad se tradujo en extensión del periodo de vigencia de ocho años.

Se combinó también el pago de una cuota por derecho de paso que es de cuatro pesos con 10 centavos por vagón y de ocho pesos con 15 centavos por las locomotoras que pasen.

Y se les reconoce también el derecho de paso que tienen entre Coatzacoalcos o entre Medias Aguas y Salina Cruz. Pero es un derecho de paso que se identifica en el mundo de los ferrocarriles como tipo túnel, porque ellos no pueden bajar o subir mercancías, sino que será directo desde Medias Aguas a Salina Cruz y ahí sí tienen el permiso en el puerto, ya lo tenían para subir carga y llevarla hasta el otro puerto pagando su tarifa.

PREGUNTA: ¿Ya se firmó?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Ya, ya se firmó anoche ayer a las 7:00 de la noche, firmó la empresa Ferrosur, la Secretaría de Marina, el secretario de Hacienda y un servidor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya está resuelto.

Y, también, aprovecho para informar que ya que se creó la mesa para ver estos asuntos pendientes.

Se logró también que la empresa, en otra subsidiaria, sí, levantar una demanda que habían interpuesto contra el Tren Maya.

Entonces fue un arreglo muy favorable. Yo estoy muy contento porque es el rescate de una vía del ferrocarril en una región estratégica, regresa a la nación este bien. Ya con este bien hemos recuperado más de dos mil kilómetros concesionados de vías férreas.

Y yo espero terminar mi mandato entregando dos mil kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros. Eso pues no se veía desde hacía mucho tiempo, desde que se tomó la mala decisión de privatizar los ferrocarriles, que los entregó Ernesto Zedillo, concesionó todo el ferrocarril del país y desaparecieron los trenes de pasajeros y quedaron nada más trenes de carga.

Entonces, regresa el tren, regresa el ferrocarril de pasajeros y espero que, como hablamos aquí, estamos sentando las bases y hacia adelante se siga, imagínense que tengamos comunicación de nuevo, como era antes, por ferrocarril y es posible hacerlo.

¿Qué les pareces si nos vamos a desayunar? Es que nos vamos a seguir viendo, vamos al acto del Día de los Marinos.

Lo bueno es que yo soy como ustedes también, del trópico y hablamos fuerte y entonces ya sé que no es que estén enojados, no me están reclamando nada, esa es la forma en que nos expresamos nosotros, pero son también muy solidarios.

Y vámonos a desayunar.

