El puesto político que Sandra Cuevas quisiera si la oposición gana la CDMX en 2024

La alcaldesa de Cuauhtémoc dio a conocer qué puesto le gustaría tener si la oposición gana en la CDMX

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, indicó que entre los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico por parte de la oposición ella apoya a Adrián Ruvalcaba o a Santiago Taboada; no obstante, reveló que ya tiene en mente el cargo que le gustaría ocupar.

Durante una entrevista, la abandera de Va por México indicó que le gustaría ser la próxima titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país, pues indicó que conoce el origen del crimen y podría combatirlo.

Asimismo, indicó que, en caso de que la oposición venza al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como ella espera, mantendrá el mismo ritmo de trabajo que ha tenido desde 2021 cuando resultó electa como la titular de la demarcación del centro de la capital.

“Me gustaría apoyarlos y estar con cualquiera de ellos en el tema de seguridad”

La alcaldesa de Cuauhtémoc, al parecer, no desaparecerá de la política tras dejar su cargo

Profundizando en su idea de encabezar las tareas de seguridad capitalina, Cuevas Nieves indicó que le entraría “con todo” al tema, pues se consideró con la capacidad de enfrentar a los delincuentes y acabar con ellos ya que “no le tiembla la mano”.

“Cuento con la capacidad para acabar con los delincuentes, con lo que le hace tanto daño a la ciudad y además no me tiembla la mano para hacer absolutamente nada”

Posteriormente, la política fue cuestionada sobre el porqué de su apoyo a Taboada o Ruvalcaba, a lo que respondió que se trataría de dos hombres “bien hechos” y que llevan tiempo trabajando por la ciudad, por lo que conocen qué es lo que está sucediendo, lo que la llevó a confiar en que darán una ciudad de primer mundo.

“Me gustará que fuera Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, o Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa, por ser dos seres bien hechos que saben lo que está pasando en la ciudad y tendríamos una ciudad de primer mundo”, refirió este jueves 1º de junio.

Pese a todo lo anterior, la alcaldesa reconoció que aún no está segura de lo que sucederá en el 2024, pues contó que tiene el anhelo de estar en el campo y convivir con la ciudadanía, por lo que dijo que esperará para tomar una decisión.

Sandra Cuevas anunció que dejaría la política

Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, había dicho que se retiraba de la política

El nuevo posicionamiento de la alcaldesa sorprendió a algunos internautas, debido a que contradice el posicionamiento que ofreció en febrero cuando aseguró que se retiraría de la política, luego de que concluya su mandato en la alcaldía Cuauhtémoc, pues consideró que la política nacional es “un asco” y cotidianamente se presentan trabas que impiden que el país progrese.

Fue durante una entrevista con el comunicador Enrique Hernández Alcázar que Sandra Cuevas reveló que una vez que entró a la política se dio cuenta que ésta es “un asco” y que el país no avanza porque a la mayoría de los políticos les gusta el alboroto y no trabajar, acciones que sería contrarias a sus valores

“Hoy que estoy dentro ver por qué el país no avanza. La política mexicana es un asco. El 80% se dedica a hacer puro alboroto y chismerio y a mí eso no me gusta; a mí me gusta trabajar, dar resultados”, refirió.

Durante una entrevista, Sandra Cuevas reflexionó sobre su paso en la política

“Para mí lo importante es mi padre, mi madre y mis hermanos, no el poder y el dinero. No aspiro a nada más que terminar bien mi periodo en la alcaldía Cuauhtémoc, luego me voy a retirar”

Tras lo anterior, fue que la alcaldesa indicó que su prioridad es su familia, especialmente su entorno nuclear, y no todo lo que conlleva la política como el poder o el dinero; además, aseguró que no aspira a nada más que terminar de buena forma su periodo en Cuauhtémoc y posteriormente se retiraría.