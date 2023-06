Conductoras de Hoy debutaron como cantantes con Noel Schajris: “Mi sueño hecho realidad”

(Instagram: @programahoy)

El programa Hoy continúa sorprendiendo al público con sus invitados especiales y en esta ocasión no fue la excepción, pues recibieron nada más ni nada menos que a Noel Schajris. El cantautor argentino asistió al programa para promocionar su nuevo lanzamiento musical como solista y, como era de esperarse, fue bombardeado con preguntas por parte de los conductores, no obstante, fueron ellos quienes se llevaron una gran sorpresa.

Te puede interesar: Karime de Acapulco Shore confesó que le inspira la historia de Pablo Escobar: “Soy empoderada”

Todo sucedió durante la mañana de este jueves 01 de mayo en las instalaciones de Televisa. El intérprete de icónicas baladas en español que marcaron la primera década del siglo XXI se sinceró sobre su nuevo proyecto discográfico #SiempreLoSupe:

“Es el disco más especial que he sacado en mucho tiempo, es el disco más de cantautor que he sacado en mi vida. Son siete canciones 100 por ciento de autoría mía, producido por mí en mi propia disquera, con mi propia plataforma (...) Yo soy de los que creo que vamos a salvar la música si regresamos al disco”, declaró.

El cantautor argentino se pronunció a favor del disco físico. (Instagram: @programahoy)

El integrante de Sin Bandera explicó que su disco físico puede adquirirse a través de su página oficial y Galilea Montijo se mostró interesada por convertirse en socia: “A mí me gustaría porque me regalaron el aparato (tocadiscos), entonces lo que más me gustaría, porque ahorita estamos de moda todo lo que es vintage y lo retro, entonces el disco de vinil es muy caro para los artistas”.

Conductoras de “Hoy” debutaron como cantantes

Fue en ese momento cuando Andrea Escalona pidió que Noel Schajris interpretara un fragmento de una canción con piano en vivo y el artista argentino aceptó con mucho gusto, pero para ello solicitó el apoyo de Galilea Montijo, Tania Rincón, Arath de la Torre y la propia hija de Magda Rodríguez, quienes no tuvieron más que aceptar el reto.

(Instagram: @programahoy)

“Voy a necesitar la ayuda de ustedes porque yo hice todas las voces de este disco y hay muchos coros que yo necesito que canten”,, comentó el intérprete.

Te puede interesar: Alexa Hoffman reaccionó a sentencia de Héctor Parra: “Es más fácil decirnos mentirosas a dejar de encubrir abusadores”

En un principio las conductoras se negaron, incluso, Galilea Montijo mencionó con su característico sentido del humor: “No, porque yo le voy a descomponer la canción”.

Así que Noel Schajris tomó asiento frente al piano y dio las indicaciones pertinentes para que todos cantaran el coro de Qué Bonito. Fue así que las conductoras de Hoy debutaron como cantante interpretando las voces secundarias del tema al tiempo en que bailaban atrás del argentino.

(Instagram: @programahoy)

“Qué bonito es este amor que yo siento y es por ti. Qué bonito es suspirar cuando nos vemos. Qué bonito compartir este universo y que despiertes junto a mí. Qué bonito que seas parte de este cuento donde no importa el final, solo el momento. Que bonito que despierta el sentimiento de seguir para ti “, comenzó el cantautor.

Te puede interesar: Robaron casa de Juan Gabriel en Ciudad Juárez; Silvia Urquidi lo confirmó

“Volver a amar así”, cantaron los presentadores del programa a coro.

Cuando todos terminaron de cantar, Galilea Montijo quedó cautivada con la breve interpretación del Sin Bandera. Incluso, comentó que sería sus canciones serían la compañía idea en una velada , ya sea con una pareja o con uno mismo.

(Instagram: @programahoy)

Fue en ese momento cuando bromeó al respecto y se derritió en los brazos del argentino: “Mi sueño hecho realidad. Oye, imagínate que alguien te diga ‘si me abrazas sale el sol’ agárrame”.

La situación provocó que Noel Schajris recordara cuando cargaba a Galilea Montijo en Pequeños Gigantes y no perdió la oportunidad de hacer en esta ocasión, mientras ella descansaba en sus brazos.

Tras lo sucedido, el integrante de Sin Bandera se quedó en el programa y se sumó a todos los artistas que han escrito unas palabras en el árbol conmemorativo por los 25 años de Hoy.