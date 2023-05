Silvia Pinal declaró que no quiere estar en la herencia de Enrique Guzmán

La actriz se pronunció ante las declaraciones de su expareja

Hace algunos meses, Enrique Guzmán declaró que Silvia Pinal formará parte de los beneficiaron de su testamento. Luego de esto, la actriz se pronunció al respecto en una entrevista que tuvo con el programa matutino Hoy.

Te puede interesar: ¿Karla Panini incomodó a Danna Paola? Así fue la vez que estuvo con “Las Lavanderas”

El cantante de Payasito comentó que, aunque ya está listo su testamento, está seguro de que habrá problemas una vez que él muriera. No obstante, aclaró que una vez muerto, ya no le importaría. También, dejó claro que Silvia, quien fue su pareja sentimental por mucho tiempo, tendrá un lugar en la herencia.

“¿Qué va a pasar? Yo ya no sé, pero yo ya muerto me vale madr*s. He hecho todo lo que tengo, muy repartido. Sé para quién es cada una de las cosas que tengo. Seguramente hasta a Silvia Pinal le va a tocar algo de lo que tengo por ahí guardado”, mencionó en la conferencia por su cumpleaños número 80 y el lanzamiento de su álbum Yo soy.

Enrique Guzmán dejó claro que Silvia, quien fue su pareja sentimental por mucho tiempo, tendrá un lugar en la herencia. Fotos: Cuartoscuro

Sin embargo, la diva del cine nacional y protagonista de Viridiana de Luis Buñuel, dijo que no tenía interés alguno en ser una de las beneficiadas del testamento de Enrique Guzmán. La actriz declaró: “¿A mí me puso en eso? Yo a él no le dejo ni los calcetines”.

Te puede interesar: Ángela Aguilar no llenó sus conciertos en EEUU y le sobraron boletos: ¿Su carrera está en crisis?

A juzgar por su sorpresa, Silvia Pinal habría olvidado la primera vez que respondió a las declaraciones de su expareja, pues poco tiempo después de lo dicho por Enrique Guzmán, la actriz de Mujer, casos de la vida real se encontró con la prensa de espectáculos en el aeropuerto y mencionó: “Ay qué lindo. Gracias, viejo, no esperaba menos”.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán estuvieron casados por nueve años y procrearon a dos hijos (Foto: Instagram)

La actriz e ícono de México se ha codeado con artistas e importantes personas del espectáculo en México, y su legado asciende a millones de dólares. También comentó, de forma contundente, para las cámaras de Hoy: “Yo qué demonios quiero. Él a mí me dejó por accidente. No sé que pueda tener él”.

Te puede interesar: Hombre se hizo viral en TikTok tras romper en llanto por conocer a Martín Vaca: “Dame un abrazo”

En su momento, Enrique Guzmán dijo en una entrevista para el programa Ventaneando: “De todas maneras va a haber broncas. Todo el mundo se la va a hacer de ped* a todo el mundo, pero yo ya no voy a estar, así que a mí me vale madr*s. Si se pelean entre ellos, allá ellos”.

En el mismo encuentro con las cámaras de Hoy, Silvia Pinal habló sobre su carrera y el cuadro que el pintor Diego Rivera hizo para ella hace algunos años.

Casa en Acapulco de Silvia Pinal (instagram/silviapinalmx) (instagram/villasilvia_acapulco)

La herencia de Silvia Pinal

Entre películas, telenovelas, obras de teatro y programas de televisión, la carrera de Silvia Pinal es una de las más monumentales en la historia del espectáculo mexicano. La actriz se codeó con importantes figuras para México, como Diego Rivera y el cineasta Luis Buñuel, con quien filmó algunas de las mejores películas del cine nacional.

Por tanto, su patrimonio a nivel económico es gigantesco. Hace un tiempo, la revista Tv Notas reveló que para el año 2021, Silvia Pinal tenía un patrimonio de más de mil millones de pesos mexicanos: entre cuentas de banco, empresas y negocios de ella e inmuebles que adquirió a lo largo del tiempo.

Silvia Pinal tiene una lujosa casa en el pedregal, una de las zonas más ricas y exclusivas de la Ciudad de México. Otra de las propiedades que la actriz adquirió gracias al fruto de su trabajo fue una lujosa mansión construida a las orillas de las playas de Acapulco.

No obstante, fue vendida algunos años después. Actualmente, el inmueble sigue estando de pie y es administrado por otra persona. Recientemente, la hija de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel, hizo un recorrido a través de la casa y transmitió el momento en vivo. En la casa se encuentra la icónica silla del programa Mujer, casos de la vida real.