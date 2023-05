Por qué EEUU vinculó a una empresa mexicana con el Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro sancionó a varias empresas, entre ellas una ubicada en territorio nacional (Foto: REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó sanciones en contra empresas de origen chino y además una mexicana debido a que, según las autoridades de dicho país , estarían vinculadas de manera directa o indirecta con el grupo criminal Cártel de Sinaloa.

Las sanciones fueron informadas durante el martes 30 de mayo, a través de un comunicado en el que se detalló que entre los sancionados hay tres personas mexicanas. De igual manera, en un reporte oficial se detalló a qué se dedica la empresa mexicana sancionada.

A qué se dedica la empresa mexicana sancionada

Se trata de un empresa con sede en Chihuahua, la cual se encarga de la venta de prensas para pastillas que según el Departamento del Tesoro es controlada por un proveedor del Cártel de Sinaloa.

Las compresoras de fentanilo compartidas por las autoridades de EEUU (Foto: Departamento del Tesoro)

Además, dicha empresa ha sido usada como “tapadera” de un sujeto involucrado en la fabricación de pastillas de fentanilo el cual también habría ayudado a miembros del también llamado Cártel del Pacífico en operaciones de prensa de píldoras, según indicaron las autoridades del país vecino.

“Los productos se enviaron a otro proveedor de equipos de prensa de píldoras involucrado en la coordinación de envíos de máquinas de prensa de píldoras y partes a organizaciones narcotraficantes, incluido el Cartel de Sinaloa”, se pudo leer en el comunicado en el que fue sancionada la empresa Mexpacking Solutions.

Las otras empresas son de China, se trata de Yason General Machinery; Ltd Yason Electronics Technology Co; Youli Technology Development Co.; Ltd. Nanchang Branch; Tdpmolds; Yantai Yixun International Trade y Yantai Mei Xun Trade.

El fentanilo ha causado una crisis en EEUU (Foto: DEA)

“Yason vende equipos relacionados con la prensa de píldoras y ha trabajado con un proveedor de equipos de píldoras con sede en México y un contacto que previamente proporcionó equipos a una persona vinculada al Cartel de Sinaloa”.

Además, Yason usó la maquinaria para crear superlaboratorios en México los cuales tiene la capacidad para producir millones de pastillas por semana. Para el año 2017, Yason Electronics envío varis paquetes con pastillas a su contacto en México para luego ser introducidas a los Estados Unidos.

Los tres mexicanos sancionados

Por su parte, las personas de origen mexicano que fueron sancionadas son: Mario Ernesto Martínez, Cinthia Adriana Rodríguez Almeida y Ernesto Alonzo Macías Trevizo. El primero de ellos fue identificado como representante de ventas de la empresa mexicana sancionada y su jefe suministraría equipos de prensas de píldoras que usaba el Cártel de Sinaloa.

La mujer “mantuvo comunicaciones comerciales con el proveedor con sede en China Yason Electronics, que entre 2019 y 2022 proporcionó a la red numerosas prensas de píldoras y moldes troquelados M30″, detalló el Tesoro de EEUU.

El Tesoro también sancionó a empresas de origen chino (Foto: AP/Patrick Semansky)

Por su parte, la mujer mexicana sancionada sería asociada de ventas de le empresa nacional sancionada. Mientras que el tercer sujeto, junto con los otros dos, fue sancionado debido a su participación o intento de participación en actividades o transacciones relacionadas con la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

Las sanciones son parte de un esfuerzo por combatir la crisis del fentanilo, opioide que actualmente afecta de manera grave a EEUU y sustancia que es movilizada por cárteles de la droga.

Es tal la presencia de los grupos criminales que el pasado 24 de mayo la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas compartió un comunicado en la que identificaron que al noreste de Sonora las organizaciones delictivas que tienen poder son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y Los Salazar.

“En nuestras búsquedas nos hemos dado cuenta sin querer que, quienes tienen el verdadero control y poder sobre los distintos territorios de México son ustedes”, fue parte del mensaje derivado de la desaparición de Yesenia Guadalupe, mujer que fue hallada horas después.