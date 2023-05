Asesinaron a profesor de la UNAM en Iztapalapa: esto es lo que se sabe

El hombre fue encontrado por su hermano en su domicilio (ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha manifestado sus lamentaciones tras el fallecimiento del Ingeniero Félix Benjamín Núñez Orozco, quien fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Fue el pasado 28 de mayo cuando el profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM fue encontrado en estado de descomposición por su hermano, por lo que fue reportado a las autoridades de la Ciudad de México, según fuentes periodísticas.

De acuerdo a los primeros reportes, el hombre de 68 años de edad vivía sólo en su domicilio en la calle Ingenieros de Mecánicos número 4, en la colonia Jardines de Churubusco. Fue por este motivo que las autoridades acudieron días después ante el aviso de su familiar

Según medios locales, su hermano que se ha identificado como Marco Antonio, habría visitado al ingeniero en su casa para asegurarse de su estado, no obstante, el cuerpo ya estaba deteriorado y mostraba aparentes lesiones.

Facultad de Ingeniería UNAM (Foto: Google Maps)

De acuerdo con las declaraciones de su familiar a las autoridades, las sospechas comenzaron cuando sus parientes trataban de comunicarse con él sin obtener respuesta por su parte. No obstante, las señales de alarma se intensificaron cuando el carro de Félix Benjamín Núñez Orozco fue encontrado impactado en la avenida Canal de Apatlaco en Iztacalco.

Ante esto el hombre trató de comunicarse con él, no obstante, no obtuvo respuestas. Al lugar, llegaron peritos para analizar la escena y determinar si había sido un asesinato. No obstante, se esperan las confirmaciones de los investigadores, según distintos medios.

Ante los hechos, la Facultad de Ingería de la UNAM lamentó el fallecimiento del académico, quien pertenecía a la División de Ciencias Básicas. Con un pronunciamiento en redes sociales, la institución mandó las condolencias a familiares y amigos tras la perdida.

“La Facultad de Ingeniería lamenta el sensible fallecimiento del I.Q Félix Benjamín Núñez Orozco, quien fuero Profesor Titular de Carrera de la División de Ciencias Básicas en la Coordinación de Física y Química, acaecido el 28 de mayo del 2023. La comunidad de la Facultad se une al dolor que embarga a sus familiares y amigos”.

(FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, integrada por el Comité Ejecutivo General, se unió a las lamentaciones ante la pérdida del profesor universitario.

