El regreso de Ghost a México: fecha, lugar y todo sobre la venta de boletos

Ghost, los iconos suecos del hard rock anunciaron su regreso a la Ciudad de México. (@thebandGHOST)

Después de tres años de ausencia, Ghost, la aclamada banda de heavy metal regresará a México. Llegamos a la mitad del 2023 y ya comenzaron los anuncios para los conciertos de la segunda mitad del año, entre los tantos carteles y festivales revelados, se dio a conocer el próximo show de la banda encabezada por Tobias Forge.

Los fans mexicanos tendrán el esperado reencuentro con el Papa Emeritus IV y compañía el 18 de septiembre en el Palacio de los Deportes. Y vendrán bien acompañados por sus colegas también de origen sueco, otra banda que ha comenzado a conquistar a los mexicanos, Tribulation.

Después de que el público se acostumbrara a las preventas, Ghost anunció que los boletos para su concierto en el Palacio de los Deportes saldrán a la venta de forma general, no será necesaria alguna tarjeta de crédito o debito de ciertos bancos y podrán adquirirse como el los viejos tiempos.

Ghost regresará al Palacio de los Deportes en septiembre de 2023. (Facebook Ghost)

La venta general comenzará el 1 de junio a las 11:00 horas en punto a través de la boletera Ticketmaster. Hasta el momento aún no se han revelado los precios para las entradas.

Ghost es una banda sueca que se formó en Linköping, Suecia en 2006. Fue hasta el año 2010 que lanzaron un demo de tres canciones, seguido por el sencillo en vinilo de 7 titulado “Elizabeth” y posteriormente su álbum debut Opus Eponymous. Siendo este último con el que recibió una oleada de críticas positivas y ayudó a aumentar de manera considerable la popularidad del grupo.

Sobre los invitados especiales, se trata de Tribulation, considerados los reyes del metal gótico de Suecia, quienes recientemente estrenaron su nuevo material: Where the Gloom Becomes Sound y quedaron encantados con México tras su primera vez en el Candelabrum Metal Fest llevado a cabo en 2022 en León, Guanajuato.

La segunda edición de Candelabrum Metal Fest se llevará a cabo el próximo 2 y 3 de septiembre de 2023. (@candelabrum)

La primera vez de Ghost en México

Los suecos pisaron por primera vez tierra azteca en 2013, cuando fueron invitados especiales de Iron Maiden y Slayer en el Foro Sol. Desde entonces, Ghost logró forjar una base de fans muy sólida por la conexión tan especial con la energía de sus seguidores mexicanos.

En 2020, su último concierto hasta ahora en México quedó grabado en la memoria de la ciudad, ya que en ese entonces también tocaron en el Palacio de los Deportes. Todo había salido perfecto aquel 3 de marzo de 202, hasta que La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó a través de sus redes sociales oficiales que allí había acudido la primera persona que murió en México a causa de un contagio por Covid-19.

Para este 2023, los nórdicos regresan con su nuevo disco bajo el brazo Ghost, Phantomime, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Actualmente cuenta con más de mil millones de streams, los ganadores del Grammy siguen presentando el “espectáculo eufórico” y únicos de sus conciertos en vivo.

En marzo de 2022, Los Angeles Times reportó en una portada de Calendario que Ghost “conquistó el metal y las listas de éxitos” cuando su quinto álbum de estudio, Impera, debutó en el número 1 arrasando con las listas de los Estados Unidos, entrando también al Billboard 200 en el segundo puesto y, alcanzando la cima de las listas en su nativa Suecia, además de Alemania y Finlandia.