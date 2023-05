Sergio Mayer estalló tras comparaciones con Héctor Parra por aparecer en calzones: “Yo no acoso a mis hijas”

El político habló sobre el caso Héctor Parra (Youtube)

Después de que Héctor Parra fuera sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores contra su hija Alexa Hoffman, Sergio Mayer -quien fue señalado por supuesto tráfico de influencias a favor de la denunciante- dio su opinión en diversas entrevistas.

Sin embargo, causó gran polémica, ya que más allá de sus declaraciones, trascendió que el famoso estaba en calzones y en varias ocasiones mostró “accidentalmente” que estaba en ropa interior platicando con los medios de comunicación.

Tanto figuras del espectáculo, como el público, señalaron tajantemente al actor y algunos compararon la situación con Héctor Parra, ya uno de los hechos denunciados por Alexa contra su padre fue que este solía andar en ropa interior en su casa.

Sergio Mayer reaccionó a críticas

Debido a esto, durante un encuentro con los medios de comunicación, Sergio Mayer rompió el silencio y se molestó al ser comparado con el artista que se encuentra actualmente recluido en el Reclusorio Oriente.

Mayer aseguró que Daniela Parra manipuló a la opinión pública en cuanto al caso de su padre (Foto: Instagram)

“No decían que (Héctor Parra) aparecía en ropa interior. No se hagan los ingenuos, él está ahí no porque andaba en ropa interior, no metan una cosa con la otra. El andar en ropa interior en mi casa, nada más falta que no pueda andar así en mi casa”, dijo ante las cámaras.

Mayer ahondó en que no había punto de comparación y señaló que él nunca habría tenido algún tipo de conductas violentas hacia sus hijas.

“Yo no acoso a mis hijas, ni las toco, ni las molesto, ni hago corrupción con ellas. Hay una gran diferencia, quieren mezclar una cosa con la otra y parece absurdo”, remarcó y agregó:

“Me critican porque ayudé a Alexa, hay gente que me dice que porqué no ayudé a Sasha Sokol a Frida Sofía, entonces, si ayudas te critican y si no ayudas, te critican. Yo hago lo que me dicta mi conciencia, mis principios, mi ética y a quien quiero ayudar. Esas personas que mencioné no necesitan de mi ayuda”.

Sergio Mayer explicó por qupe apoyó a Alexa Hoffman

Sergio Mayer aprovechó su encuentro con los medios para explicar qué lo llevó a involucrarse en el caso de Héctor Parra.

Alexa Hoffman denunció a Héctor Parra (Instagram)

“Yo jamás le pregunté a Alexa que me preguntara evidencias o hechos de lo ocurrido, para mí su versión es más que suficiente para respetarla como víctima y acompañarla en su dolor y acompañarla en su proceso legal”, detalló.

El actor de La Fea más bella dijo que a él no le correspondía determinar si Héctor Parra era responsable o no de las acusaciones, sino que eso era trabajo de un juez y la sentencia ya había sido dada.

“Han querido desinformar y dañar la información al decir que por mí, no está adentro por mí, está dentro por los hechos y las evidencias y ya hay una sentencia. Si hay otras instancias ese es otro tema, no han entendido, pero ya fue juzgado, señalado y sentenciado, ya no es un presunto, ya es sentenciado por un juez. No sé qué más quieren”, añadió Mayer.

El actor salió en calzones (Facebook: Ana María Alvarado)

Mayer puntualizó que Olivia Rubio, abogada de Alexa y señalada de presunta corrupción, habría respetado el debido proceso. También se mostró preocupado por los ataques que ha recibido recientemente.

“He sido víctima de ataques, de mentadas, mi familia, mis hijas. La han criticado, amenazado igual que a mí y aquí estoy dando la cara. Yo no soy cobarde y doy la cara, además, si una víctima llegó y pidió ayuda, ¿por qué la voy a dejar sola? esa es la realidad, voy a seguir adelante les guste o no seguiré haciendo la labor”, comentó el artista.