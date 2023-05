Pati Chapoy informó cuál es el actual estado de salud de Daniel Bisogno

(Instagram: @bisognodaniel)

Tras serias complicaciones de salud, se informó que Daniel Bisogno, famoso conductor de Ventaneando ya se encuentra mejor de salud.

Fue durante la emisión de Ventaneando de este 30 de mayo, donde Pati Chapoy confirmó que su compañero ya no estaba en terapia intensiva.

Cómo se encuentra Daniel Bisogno

En el vespertino de TV Azteca, Chapoy comentó que Daniel Bisogno se encuentra recuperándose poco a poco.

“Ya le fueron retirados algunos implementos que le han estado poniendo. Ya se paró, caminó un poquito pero está un poco incómodo, como es un hombre muy grande no cabe (en la cama)”, destacó y agregó:

“Obviamente la batita le queda como minifalda. Sus familiares ya fueron a su casa por todo porque al parecer le van a quitar una sonda que lo tiene muy incómodo. El asunto es que esta tarde ya lo van a parar para que camine por los pasillos del hospital. Ya va de salida”.

Daniel Bisogno confesó que Televisa lo ha buscado enfrente de Pati Chapoy (Fotos: Venteando)

La presentadora de Ventaneando explicó que cuando tengan conocimiento de los motivos por los cuales enfermó Bisogno, también informarán al público al respecto.

Daniel Bisogno presentó problemas de salud

El pasado 29 de mayo, Pati Chapoy informó en Ventaneando que su compañero fue internado de emergencia.

“Estuvo en terapia intensiva hasta el día de hoy, posiblemente hoy o lo pasen a terapia media o el día de mañana. Por lo tanto, va a ser sometido durante toda la semana a estudios para conocer el origen de lo que provocó todo esto”, mencionó Chapoy.

Además, la presentadora de TV Azteca dijo que los médicos habrían actuado de forma adecuada y el artista estaba en buenas manos.

Daniel Bisogno se está recuperando (Foto: Infobae México)

“Afortunadamente reaccionó rápido y esta siendo muy bien atendido y está con especialistas. En este momento claramente la únicas personas que pueden acercarse a él son sus familiares directos, pero está bien atendido. Eso nos da mucha tranquilidad porque está en buenas manos y les iremos informando todos los días de los avances que irá teniendo Daniel en esta semana porque estará en el hospital y será sometido a un sin número de estudio”, comentó.

Asimismo, durante la mañana de este martes, el periodista de espectáculos, Gil Barrera dijo en Exa que se habría comunicado con Alex, el hermano de Bisogno y este le habría dicho como se encontraba el famoso.

Según el familiar, Daniel experimentó una descompensación como resultado de una dieta alimenticia que le llevó a bajar sus defensas y posteriormente a presentar las complicaciones con las venas esofágicas.

Gil Barrera comentó que los seres queridos del conductor de Ventaneando eestán esperanzados de que el famoso pudiera volver a trabajar la próxima semana.

El conductor fue muy famoso en la televisión mexicana (Foto: Cuartoscuro)

Daniel Bisogno se habría hecho una operación inusual

En una reciente entrevista para Pinky Promise, Daniel Bisogno le contó a Karla Díaz que en una ocasión tuvo que someterse a una intervención quirúrgica porque creyó que padecía de hemorroides.

“Una fisura en el chimuelo, no solamente por cochino sino por una cac.. que venga de tamaño copioso. Hay unas, pero cuando viene una pesada que se abre camino y dice: ‘yo salgo porque salgo’. Una de esas y estuve como tres años creyendo que eran hemorroides y con pomadas, no se me quitaba”, contó y agregó:

“Tuve que ir al proctólogo porque tres años poniéndome pomadas tenía que hacer el programa de radio acostado y Ventaneando también me lo aventé acostado. Te sientan, te dicen hínquese (…), te hincas en uno de esos como que te confiesas, aprieta un botón y te vas yendo (hacia adelante) y va quedando aquella gloria”.

El conductor tuvo problemas de salud (Instagram: @bisognodaniel)

El famoso narró en aquella ocasión que tras el procedimiento quirúrgico, la recuperación tampoco fue tan sencilla.

“Así revisaron que había una fisura y te tiene que operar, me tuve que operar. Te ponen un tapón de gel que se hace como duro y tienes que expulsar con un cañonazo porque cicatriza y tiene que botar”, explicó que en aquel entonces.