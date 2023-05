Explosión de tanque de diésel en San Pedro Cholula, Puebla, dejó un muerto

Una persona murió tras explosión en San Pedro Cholula (Captura de pantalla)

Por lo menos una persona muerta y una herida fueron el resultado de la explosión de un tanque de diésel en inmediaciones de una base de autobuses del municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

Los hechos se registraron la tarde de este lunes 29 de mayo en la zona conurbada de la mencionada región poblana, en la calles 5 Sur, entre 7 y 9 Poniente del barrio de Santa María Xixitla.

A través de redes sociales se difundió un video en donde se observa un camión de carga siniestrado por la explosión, así como una persona con quemaduras tirada sobre el asfalto, a unos metros de la columna de humo y llamas.

En otras grabaciones se escucha a un hombre pedirle a una de las víctimas, cubierta por una cobija, que se calme y no luche por su vida. “Víctor, Víctor, cálmate, abre los ojos, abre los ojos. No te des por vencido”, le dice repetidas veces mientras arriban los servicios de emergencias con las sirenas encendidas.

Los vecinos que grabaron la escena señalan que un camión era la fuente de la explosión. En un video más se aconsejan entre ellos evacuar el domicilio, ya que estaban muy cerca del siniestro y temían por su integridad: “¿Si lo apagaron?, no, no, no manches, ¡Vámonos, mejor vámonos!, sí sálganse”.

Por la tarde Protección Civil de San Pedro Cholula solicitó a la población acercarse a la zona y circular con precaución por la zona, además de no obstruir el paso de los servicios de emergencias y obedecer las indicaciones de las autoridades.

Horas después el gobierno municipal puntualizó que el incendio estaba totalmente controlado, aunque la zona y el lugar de los hechos seguía acordonada por seguridad. Al lugar acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla para levantar el cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades aclararon que la explosión fue de un tanque de almacenamiento de diésel que se encontraba en el mencionado predio y que un camión torton se quemó en su totalidad. Asimismo, que una persona que resultó con heridas fue trasladada hasta un hospital y que un hombre perdió la vida.

En las acciones también participaron elementos de Protección Civil Municipal de San Pedro Cholula, bomberos de San Andrés Cholula, de Puebla, capital, Cuautlancingo, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

