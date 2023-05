Julio Preciado arremetió contra el cartel del festival Arre HSBC

El cantante considera que es una falta de respeto que artistas de gran trayectoria "abran" el show de Peso Pluma

Peso Pluma y Natanael Cano son dos de los artistas principales del Arre HSBC, un festival de música regional mexicana en el que participarán grandes exponentes del mariachi, la banda y los corridos tumbados; sin embargo, Julio Preciado consideró que el acomodo de cantantes en el cartel es una falta de respeto para las largas trayectorias.

En cualquier cartel de festival, los headliners aparecen con un nombre más grande al de los otros artistas, pues suelen ser lo más populares, además suelen presentarse en en el último show del día para “cerrar con broche de oro” el evento. El cantante de banda Julio Preciado está en desacuerdo con esta situación, pues considera que Peso Pluma y otros representantes de los corridos tumbados solo son una moda.

El cantante considera que es irrespetuoso que artistas como Alicia Villareal o Edith Márquez tengan un espacio “poco reconocido” en el festival Arre HSBC, así lo expresó en conversación con Sale el Sol.

(Instagram/@pesopluma//@juliopreciado_oficial)

“A mí se me hace una falta de respeto ver en dónde colocan a Don Ramón Ayala y aAlicia Villareal ¿Cómo crees que Ramón Ayala le va a abrir a estos muchachitos, la verdad? ¿Cómo crees que Huracanes del Norte le va a abrir ?

En conversación con el programa de Imagen Entretenimiento, Julio Preciado destacó que todos los artistas que están en “letra pequeña” en el cartel del festival son capaces de llenar recintos por su cuenta, por lo que no necesitan estar “acompañando” a los cantantes de corridos tumbados.

“Que Alicia Villareal les va abrir o Edith Márquez, artistas que llenan solos los palenques, estando solos ellos llenan un paleque ¿Cómo le abrirán a un artista solo porque está de moda?”, expresó con enojo e indignación.

De acuerdo con Julio Preciado, el problema no solo tiene que ver con los organizadores del Arre HSBC, si no que son sus propios compañeros quienes tenían la opción de rechazar las condiciones si no había suficiente dignidad en ellas:

“Es mucha tradición la que hay de por medio, hay que tener sobre todo dignidad al momento de aceptar un compromiso y ver el lugar donde te están colocando en la cartelera”, dijo. Además, el cantante reveló que no hubiera aceptado participar en el festival si lo hubieran invitado, pues no hubiera tenido interés en presentarse en el Arre HSBC:

“Por lo menos a mí no me invitaron, pero creo que si me hubieran invitado y me hubieran dicho en qué condiciones iba, no hubiera aceptado, hubiera dicho ‘muchas gracias pero no comulgo con este movimiento, no soy de estos tiempos y no voy a poner mi nombre para que otro se haga rico’”, concluyó. El comentario surgió cuando Julio Preciado estaba hablando sobre los próximos eventos de La Banda Los Recoditos.

Festival Arre HSBC

El evento se realizará el sábado 9 y domingo 10 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco. La preventa se realizará a través de la plataforma Ticketmaster el 30 y 21 de mayo para las personas que tengan tarjeta de crédito HSBC y la venta general para todos los bancos será el 1 de junio.

(Arre HSBC)

9 de septiembre

-Natanael Cano

-Fuerza Regida

-La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

-Los Huracanes del Norte

-Marca MP

-Marca Registrada

-Alicia Villareal

-Caballo Dorado

-Los Cadetes de Linares

-Chiquis Rivera

-Dannylux

-La Leyenda

-La Mafia

-Oscar Maydon

-Victor Cibrian

-Aroma

-Conexión Divina

-Ivonne Galaz

-Justin Morales

-Lilo Bermúdez

-Sandra Echeverría

-Tania Domínguez

-Zona Rika

Artistas que se presentarán el domingo 10

(Instagram/@majo__aguilar//@pesopluma//Twitter/@ArreHSBC)

-Peso Pluma

-Edén Muñoz

-Luis R. Conriquez

-Duelo

-Pesado

-Ramón Ayala y sus bravos del norte

-Yahritza y su escencia

-Camila Fernández

-El Coyote y su banda tierra santa

-Edith Márquez

-Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

-Herencia de Patrones

-Kumbia Kings

-Majo Aguilar

-Alanara

-Los aptos

-Banda Machos

-Diego Herrera

-Mi banda el mexicano

-Nora González

-La Sonora Dinamita