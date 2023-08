AMLO defendió cambios a libros de texto gratuitos: “Queremos científicos que sean humanistas”

El presidente López Obrador negó que se tenga la notificación de la suspensión contra la impresión de los libros de texto. (CUARTOSCURO)

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió dos golpes por parte de autoridades judiciales en pocas horas. En primera instancia una suspensión contra acciones de desmonte y tala en cuatro tramos del Tren Maya, y uno más contra la impresión de los nuevos libros de texto gratuitos.

En su mañanera de este lunes el presidente López Obrador habló en torno a ambos casos, pero el asunto de los libros de texto gratuitos le valió nombrar a un grupo de presidentes de extracción priista a los cuales, si bien no admira, sí reconoció por su labor en el gobierno.

Durante su conferencia, el mandatario fue cuestionado sobre su postura ante la suspensión que un juez federal otorgó a la Unión Nacional de Padres de Familia para suspender la impresión de estos materiales educativos. Reconoció no saber cuántos amparos se solicitaron, pero afirmó que su gobierno seguriá adelante.

Criticó que en ocasiones se habla y se da por hecho en medios de comunicación de que se solicitó un amparo, pero que en realidad no todos ellos prosperan o son admitidos. En ese sentido, recordó que no hay obras ni acciones de gobierno que se hayan detenido como consecuencia de procedimientos judiciales.

El presidente López Obrador defendió los cambios a libros de texto gratuitos. (Presidencia)

Mencionó únicamente el mandato de autoridades electorales para que retire fragmentos de mañaneras en los que habla del Plan C electoral.

Al abundar sobre el tema, en primera instancia, el presidente señaló que “los conservadores” no quieren que se reformen los contenidos de estos libros. Incluso señaló que Marx sostuvo que “la historia no se repetía más que en su versión caricaturesca”.

No obstante, dijo que en eso se equivocó pues la historia sí se repite, aunque no exactamente igual. Explicó que desde hace mucho tiempo existió esta intención por frenar los libros de texto.

Habló, entonces, sobre el expresidente Adolfo López Mateos, a quien calificó como uno de los mejores presidentes de México, aunque después matizó que desde su opinión los primeros tres son Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. Ya en otro peldaño colocó a Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo de la Huerta y Adolfo López Mateos.

AMLO se disculpó por "las molestias que ocasione" la transformación que impulsa su gobierno. (CUARTOSCURO)

Destacó que durante ese sexenio, López Mateos estableció hospitales, centros de salud, sistema de agua potable, pero también impulsó la educación pública y creó los libros de textos gratuito.

Retomó entonces su señalamiento en torno a que la historia se repite y recordó que en aquel entonces los panistas se opusieron y convocaron a manifestaciones.

Mientras que en el “periodo neoliberal” se cambiaron algunos contenidos, una tarea para la que, criticó, se contrató a los “intelectuales del régimen”.

“Contrataron al equipo de Aguilar Camín, a los de KJrauze para revisr los contenidos y los fueron adaptando a las exigencias de la política neoliberal. Los fueron haciendo muy individualistas, quitaron civismo, quitaron filosofía, ética, la historia casi desapareció”, dijo el presidente López Obrador.

El presidente López Obrador señaló que con los nuevos libros de texto se ahorra y se tienen buenos contenidos educativos. (CUARTOSCURO)

Ahora recordó que su gobierno emprendió una nueva reforma educativa, la cual va acompañada de la elaboración de nuevos libros de texto, científicos y humanistas.

De acuerdo con el mandatario se tiene ya toda la producción de libros y está iniciando la distribución, pero ya se promovieron amparos no sólo por los contenidos, sino porque detrás de todo ello existió un “negocio” para su impresión incluso en el extranjero.

En ese sentido, apuntó que se ahorra y se tienen buenos contenidos educativos en ellos.

“Ofrezco disculpas por las molestias que ocasione el que sigamos impulsando la transformación del país. Pero imagínense si no se fortalece el pensamiento humanista qué futuro para las nuevas generaciones porque sí queremos científicos, pero queremos científicos no para que aprendan sólo a elaborar la bomba atómica o misiles, quie aprendan, que sean humanistas, no queremos robots, queremos gente con buenos sentimientos, buenos ciudadanos”, dijo.