Chivas vs Tigres: exfutbolista fue evidenciado revendiendo boletos para la final de vuelta

Usuarios en redes sociales compartieron capturas de pantalla en donde se observan los supuestos precios que daba. (Twitter/ @Chivas)

La final entre Chivas y Tigres ha causado gran expectativa entre los fanáticos de ambos equipos, sobre todo en los rojiblancos, quienes hicieron todo lo posible por asistir al juego de vuelta en el estadio Akron. Como siempre sucede, se hicieron presentes los revendedores, incluso se evidenció a un exfutbolista dentro de estos.

Te puede interesar: ¿Pasará lo mismo que en 2017? Éstas son las coincidencias que hay previo a la final de Chivas vs Tigres

El Club Guadalajara puso a la venta los boletos para el partido de vuelta de la final del Clausura 2023, misma que será en su estadio ante los Tigres. La emoción ante la posibilidad de un nuevo campeonato del conjunto tapatío ha hecho que las entradas se agoten de manera rápida, dejando sin posibilidad de asistir a muchos aficionados.

Algo que ha ocasionado que aparezcan los revendedores, tratando de sacar ventaja de la situación y ofertando en una mayor cantidad a los precios que estableció la directiva. Aunque esta es una práctica ilegal, usuarios en redes sociales publicaron varias capturas de pantalla en las que se puede ver al exjugador, Jorge “Chaton” Enríquez, presuntamente revendiendo boletos para el Chivas vs Tigres.

Te puede interesar: Chivas vs Tigres: gobierno de Guadalajara colocará pantallas gigantes para ver gratis el partido

“Ya solo me quedan de esta zona, info DM”, se puede leer en una publicación hecha por el exfutbolista en sus historias de Instagram. Esto provocó que varios de sus seguidores le enviaran mensaje para conocer más detalles sobre los boletos que estaba ofreciendo.

El jugador aclaró que todo era parte de una broma, misma que llegó muy lejos. [Capturas de pantalla]

“Lateral inferior 25 mil, tengo 4 en premier 25 mil, 3 vip en 30 mil”, fue la respuesta de Enríquez a un fanático que le preguntó sobre los boletos. Algo que causó indignación entre los aficionados rojiblancos, quienes cuestionaron que él tuviera entradas y las estuviera revendiendo, cuando algunos incluso no alcanzaron.

Te puede interesar: Boletos para la final Chivas vs Tigres: precios, disponibilidad y cómo adquirirlos

Incluso Chivas pidió a sus seguidores a través de redes no comprar mediante la reventa, ya que podría prestarse para estafas, al adquirir boletos falsificados o impresiones duplicadas, por lo que representaría una pérdida de sus ingresos. Además , solicitaron que en caso de no contar con boleto, no tratar de adquirirlo en las inmediaciones del estadio Akron, sino observarlo en casa o en las distintas pantallas gigantes que se instalaran en varios puntos de la ciudad.

Al respecto, el medallista olímpico en Londres 2012 se defendió argumentando que todo se trató de una broma que realizó luego de ser acusado previamente por una situación similar. Incluso ironizó sobre las capturas de pantalla que se compartieron, subiendo los precios que ya había dado a conocer.

“Buenos días. Habrá lleno total , ahí les dejo a los llorinegros que se siguen manifestando pidiéndome boletos, aún tengo pero ya cuestan 45 mil”, compartió el exjugador en un tuit en el que agregó una captura de pantalla de información que dio a conocer Chivas sobre el boletaje agotado.

Jorge Enriquez el "Chatón" ganó la medalla de oro olímpico en el 2012 con México (Foto: Instagram/@chatonoficial)

También agregó un video con la descripción “si de verdad tuviera boletos, sería millonario”, en el que mostró los mensajes que recibió por parte de aficionados que buscaban comprar entradas para la final Chivas vs Tigres en el estadio Akron.

La final de vuelta del Clausura 2023 de la Liga Mx se jugará en la casa del club Guadalajara, el domingo 28 de mayo a las 19:35 hrs. Con un marcador global empatado sin goles, luego de un duelo de ida que quedo a deber para muchos aficionados.

En juego podrá ser seguido en televisión abierta por aquellos aficionados que no lograron alcanzar boleto para asistir al inmueble. Contando incluso con una transmisión inclusiva, propuesta por Azteca Deportes, en las que se relatarán las acciones del encuentro por medio de lenguaje de señas.

Además, Chivas ha informado que habrá varios puntos en la ciudad en donde se contará con pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir el duelo por el campeonato.