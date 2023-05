Maestra prohibió a sus alumnos cantar música de Peso Pluma y se volvió viral

"Esas no son para niños", dijo la maestra cuando sus pequeños alumnos pidieron "Bebe" de Peso Pluma. Crédito: TikTok/@maestramieldemaple

Una profesora de preescolar se volvió viral en TikTok luego de documentar su reacción cuando sus pequeños alumnos quisieron cantar una canción de Peso Pluma. “Que los niños sigan siendo niños”, escribió la maestra.

En el video se puede ver a la profesora, muy entusiasmada, preguntándole a sus alumnos: “¿Quieren que ponga música?”. Los pequeños, llenos de emoción, gritaron que sí efusivamente. No obstante, el semblante de ternura de la maestra se desvaneció de su cara cuando uno de los niños dijo: “Yo quiero que pongas la canción que dice: ‘quiere que le ponga música pa’ que baile hasta abajo la bebé”.

Y es que Peso Pluma está rompiendo récords de todo tipo, y sus temas musicales han llegado hasta el mercado internacional. Por ello, no es raro que incluso los más pequeños disfruten de las canciones de Hassan Emilio Kabande Laija. El intérprete de Ella baila sola se encuentra en los primeros lugares de popularidad y su fama parece no estar cerca de terminarse.

Luego de que el pequeño pidiera a su profesora amenizar la clase al ritmo de La bebé, canción de Yng Lvcas y Peso Pluma, la mujer, visiblemente desconcentrada, procedió a explicarle a los niños por qué no era una buena idea escuchar el tema musical. “¡Esas canciones que no son para niños!”, manifestó la maestra. Además, procedió a darle algunas ideas para cantar, como el clásico infantil de La patita Lulú.

Sin embargo, el argumento de la profesora no le gustó mucho a los pequeños, pues continuaron haciendo peticiones que no agradaron mucho a su profesora: “La de Shakira”, “La canción de Peso Pluma”. Ante esto, la joven decidió argumentar un poco más su opinión: “Esas canciones no son para niños. No es una canción correcta, porque pues no dice nada como las canciones que cantamos aquí en la escuela”.

Al no poder convencer a la maestra de aprender al son de Peso Pluma o Shakira, los niños aceptaron y le sugirieron cantar Pin-pon y La ranita. Orgullosa de su trabajo, la profesora escribió en su video: “No lograron convencerme, mejor les puse canciones infantiles y bonitas”.

“No pongo canciones que no son para niños, eh, de esas no me pidan. Piensen bien qué me van a pedir. Sólo de niños”, sentenció la maestra “Miel de maple”, quien cuenta ya con más de un millón de seguidores y un montón de likes en los videos de su cuenta de TikTok.

Un seguidor de la profesora la felicitó por su acción, diciendo: “Maestra, yo te felicito tu forma de trabajar con los niños, eres una maestra de excelencia. Aquí se refleja la educación de los padres”, a lo que ella le contestó: “No sólo es en casa, en todos lugares se escucha, entonces es imposible que no llegue a oídos de los niños”.

“Ya nada es como antes, yo antes cantaba las de Plan B y mi mamá me cacheteaba”, “Aplaudo a la miss, pero cuando lleguen a su casa las escucharán”, “Gracias, maestra, en nombre de todas las mamis del mundo”, “Los niños de ahora escuchando reggaetón y yo cuando era niña escuchaba Pimpinela porque me gusta el drama”, “Gracias simplemente por enseñar”, “Su cara, maestra, la amé”, fueron algunos de los comentarios que los seguidores de la profesora Miel de Maple dejaron en el video.

Aunque el éxito rodea la vida y la carrera del intérprete de Ella baila sola, sus canciones han sido continuamente sujetas de debate. Auténticas batallas de argumentos se han dado en las redes sociales con respecto a los temas musicales de Peso Pluma, pues hay personas que, como la maestra Miel de Maple, consideran que no deberían ser consumidas por niños y niñas.