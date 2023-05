Karime de Acapulco Shore confesó que le inspira la historia de Pablo Escobar: “Soy empoderada”

Usuarios en TikTok reaccionaron rápidamente (Tiktok karimepindter)

Karime Pindter es una de las influencers más polémicas de televisión, pues tras volverse ampliamente conocida por su participación en el reality show Acapulco Shore, la joven ha protagonizado todo tipo de escándalos, como su enemistad con Manelyk González.

Pero en esta ocasión, la famosa fue un paso más allá y en vísperas de su cumpleaños 30 aseguró que la historia de Pablo Escobar llegó a inspirarla desde muy joven y que trasladó a su vida algunas de las opiniones que el narcotráficante tenía.

Cuál fue el consejo que Karime tomó de Pablo Escobar

A través de su cuenta de TikTok, Karime compartió con sus seguidores la emoción que sentía por su próximo festejo.

La influencer hizo un breve recuento de su vida y, para ello, retomó una peculiar referencia.

Karime Pindter dijo que le inspiraba la historia de Pablo Escobar (Archivo/Ig karimepindter)

“Yo la verdad no es lo mejor que puedo decir, pero me gusta mucho la historia de Pablo Escobar. Cero lo admiro, pero me gusta la historia, se me hace muy interesante y él dijo: ‘Si a los 30 años no tenía billete y le iba de put* madre se iba a dar un tiro’”, mencionó Karime.

Pindter ahondó que durante sus años de adultez ha conseguido llegar a una vida plena y que lo señalado por el traficante de drogas lo tomó como un consejo.

“Yo eso lo escuché como a los trece años y me lo metí a la cabeza. Estoy cumpliendo años, soy empoderada, me va bien, he viajado por el mundo, no me quejo, estoy que me caigo de buena”, puntualizó.

La joven conocida por el programa de MTV detalló que también para ella resultaba importante la opinión de su madre, pues aseguró que las progenitoras siempre sabían por qué hacían ciertas recomendaciones a sus hijos.

Karime Pindter habló previo cumplir 30 años (@Karime_AcaShore)

“Como dicen las mamás que si tal amiga es mal, con la gente que te rodeas, es lo que traes. Hoy en día tengo amigos contados con la mano y son poderosos”, comentó.

Usuarios en redes sociales reaccionaron

Los internautas no tardaron en reaccionar y varios de ellos coincidieron con la opinión de la influencer.

“Yo tengo su edad pero tambien .. a los 14 años escuche algo asi .. y ni voy tan mal al final somos nuestros pensamientos”. “Este vídeo lo vi en el momento indicado ya que en este momento no le encuentro rumbo a mi vida”. “muy buen consejo de Karime no hay mejor consejo que una persona que viene y sabe de todo tipo de ambiente, gracias”, colocaron.

Pablo Escobar fue uno de los narcotraficantes más peligrosos (Infobae)

Durante su video, Karime también reflexionó sobre sus relaciones amorosas y aunque aseguró que el termino de su compromiso nupcial no le afectó mucho, recientemente, otra persona le habría roto el corazón.

Cabe señalar que esta no es la única ocasión que una exintegrante de Acapulco Shore hace referencia a un narcotraficante.

Tal fue el caso de Brenda Zambrano, quien anteriormente llegó a decir que Ovidio Guzmán se le hacía atractivo.

Yo bien alucín imaginando que escapo con Ovidio Guzmán”, escribió Brenda Zambrano sobre su TikTok.

El video se viralizó en redes sociales y muchos usuarios se mostraron indignados por el chiste de la influencer, ya que recordaron que ese tipo de “chistes” sólo eran apologías al narcotráfico.

Brenda Zambrano fue criticada por su opinión sobre Ovidio Guzmán (Foto: Instagram/@brendazambranoc)

No obstante, otros internautas la defendieron de forma contundente: “Claramente si sería”. “La tía Brenda no perdona nada”. “Si soy, por el cruzaría de todool!!”. “Sí, que precioso Ovidio”. “Ay como no amarla”.

Brenda no se quedó callada y respondió en un video a todos los malos que recibió al respecto.

“Claramente seríamos muchos, pero se me ofendieron en Instagram, [me tacharon] de que soy una ignorante y bruta... pues sí. ¿Qué les ofende? que sea una ignorante, una bruta, que no tenga cultura por querer defender al Ovidio, por querer escapar con el Ovidio, ayudarlo... yo aquí echando a volar mi imaginación”.