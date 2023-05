Alan Pulido alentó a Chivas a ser campeón: “Sería un golpe para una liga llena de extranjeros”

Alan Pulido vistió las camisetas de Chivas y Tigres, finalistas de la Liga MX (Foto: Instagram/alan_pulido17)

Para el delantero mexicano del Sporting Kansas City de la MLS, Alan Pulido, que Chivas del Guadalajara sea campeón el próximo domingo sería un “fuerte golpe” para la Liga MX que, señaló, está “repleta de extranjeros”.

Y es que el Rebaño Sagrado juega con puros mexicanos y es favorito ante los Tigres de la UANL, que en la última década se ha convertido en uno de los clubes más poderosos de la liga, gracias a la gran inversión en futbolistas de otros países, como los son el francés André-Pierre Gignac y los argentinos Nahuel Guzmán y Guido Pizarro, entre otros.

“Se ha cuestionado mucho a la Selección Mexicana por aceptar naturalizados y de técnicos que no confían en mexicanos. Sería un golpe fuerte que en una liga repleta de extranjeros el equipo que juega con mexicanos salga campeón”, dijo este viernes en entrevista para ESPN.

“Eso habla mucho de que no es que no haya jugadores mexicanos buenos, sino que no se les da la misma paciencia que a los que viene de afuera. Creo que sería algo bueno para la Selección y para Chivas que Chivas sea campeón por tener puros jugadores mexicanos”

Será la cuarta ocasión que Tigres y Guadalajara se vean las caras en la fiesta grande del futbol mexicano. Foto: Jovani Pérez

Cabe mencionar que Pulido padeció la dura competencia con atacantes extranjeros durante su epoca con los universitarios, de 2009 a 2014, donde anotó 40 goles en 134 partidos; la gran mayoría de ellos como suplente, por lo que decidió irse al futbol griego con el Levadiakos FC.

Ahora, desde Kansas (Estados Unidos), el delantero de 32 años alienta a Chivas a salir victoriosos ante el mismo rival con el que levantaron su ultima copa en 2017, precisamente, con un gol suyo y en el estadio Akron (Jalisco), sede de la gran fnal.

“Está en ellos hacer historia. El tener esa máxima sensación que se puede vivir cuando se es campeón. He quedado campeón en otros equipos y el hecho de ser mexicanos y estar en una liga con muchos extranjeros en donde no confían en el talento mexicano. Es difícil, pero esto es un golpe de autoridad, de aviso de que podemos nosotros y que solo está en sacar lo mejor para rendir. Están a nada de hacer historia, todo lo que lucharon y trabajaron va a valer la pena y es imborrable estar en la historia de Chivas”.

Pulido aseguró que si Chivas consigué su estrella número 13, sería indudablemente el equipo más grande en México, por el plus de ser con puros mexicanos en la cancha, ya que el Club América tiene la misma cantidad de campeonatos, pero plagado de figuras extranjeras.

El ex seleccionado nacional reconoció el buen trabajo del director técnico serbio Veljko Paunovic, pues recordó que a muchos estrategas nacionales y extrajeros les costó mucho trabajo adaptarse a la presión del club. “Él era un entrenador desconocido que por ahí había estado dirigiendo en otros países, y encajaron todos a la perfección”, destacó.

“(Fernando) Hierro creyó en un técnico que cree en los mexicanos y eso era similar a lo que nosotros teníamos con Matías Almeyda cuando fuimos campeones (2017)”, subrayó.

Quiere retirarse en Chivas

(Foto: Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)

Por otra parte, Alan Pulido no descartó volver a vestir la playera de Chivas para jugar sus últimos torneos, pese al buen estilo de vida que lleva en EEUU.

“Siempre he dicho que ojalá pueda retirarme en este club, donde logré cosas importantes. Guadalajara me encanta como ciudad; ahí tengo muchos amigos y cosas personales y ojalá pueda yo regresar. Estamos en negociaciones con Sporting, pero sí quiero recuperar la mejor versión mía y en su momento mis representantes se encargarán. Ojalá que en un futuro no lejano, regrese a Chivas”, setenció.